梁莉姿×沐羽／帶著故事，前往遠方

▋作品外譯的意義

梁莉姿：

從一些即感且巧合的事情開始吧：數年前，我們都寫了關於香港（人）的小說，在台灣出版，獲一些回響──這是較委婉含糊的說法，若嚴正一點，那是許多紛陳聲音的混合，包含期待、焦慮、困惑，甚或恐懼而衍生的標籤；也帶著可或不可丈量的文化資本推到跟前，揮之不去──幾年來我們在不同私人的酒局或公共的訪問，繼而回歸寫作，都在（不）自覺地內化這些關於身分問題，諸如：如今，你的認同是什麼？寫作要跟認同有關嗎？誰是你的理想讀者？這些答案我看似回應流利，早已建立說法，但內在卻如同沙堆推移，風向與濕度緩慢催動立體變形，盤根鬆散，最後正圓挪成橢圓、方形晃成平行四邊形，搖搖欲墜。

但寫出這些，不是為了向你提問。比起答案，我更想知道養著問題下的生活路徑，帶著它們四處走動，與各人交往，有作為座標或向度，讓我們的思考更深刻有趣嗎？譬如書寫當下，你在日本到赴大學和書店，在亞洲，向其他國籍的學生們，或身在日本的華人們，以英文及華語，介紹你那關於在台港人移民故事的小說《代代》；而我剛在昨晚從美國下機，帶著關於香港抗爭運動的小說《日常運動》英譯版，將要參加國際作家節，與在美的華人及俄羅斯作家討論文學與反抗的關係。

我想繞一個小圈，昨天是晚機，到達旅館時，已是凌晨12點多。我打開行李箱，發現自己竟忘了帶洗臉乳，於是我走到街上，過於樂觀地以為紐約城像我到過的亞洲國家，日本、香港和台灣般，只要找到一家24小時便利店，便能在「個人護理」一欄的貨架上，輕鬆找到一支品牌大眾的洗臉乳，撐過三周的旅程。

走了兩條大道，街上不乏通宵營業的熱狗、薄餅等熟食店和雜貨鋪，卻無法找到任何個人護理相關貨品。這是街道、城市、消費與族群文化與經驗迥異的差異。

一個旅人來到異地，透過觀照與比較生活習慣及方式，了解差異，那麼寫作者呢？作品代替個體，透過翻譯，去往遠方，接觸新的集體，但故事在連串投遞、轉譯，通過那長長不同眼睛和印象濾築的隧道，如同萬花筒的稜鏡，折射出的映像，還是它們原初的構景嗎？

由是，要向廣袤的大眾與他者介紹自身書寫地緣經驗的故事，要採取怎樣的說法／部署／策略？假使我們的目的不是為了配合凝視，但仍然渴望理解、對話，渴望陌異的讀者迅速產生興趣，畢竟在出版艱難的時代，推書打書也是作者其中須負的責任。

要回應這個問題，也許要先從作品外譯的意義開始。這些年我們都簽訂了版權經紀，也有相熟的譯者合作，渴望把故事推廣到華文以外的地方與讀者。我記得《代代》出版後，我問你關於這本書，你最渴望的是什麼，你告訴我對於外譯的期許，如同這些年《煙街》以不同語言的模樣，走出各道路徑與所在。現在我可以在此，提問你對外譯意義的看法嗎？

沐羽。(圖／沐羽提供）

▋我們想過怎樣的日子？

沐羽：

真想去美國。我剛剛結束了一連三天在東京的《代代》推廣行程，正坐在代代木公園的長椅上回你訊息。一個寫作者抵達異地後的體感是什麼呢，就是當截稿日大難臨頭時，可以理直氣壯地坐在平常不會寫稿的地方死命敲打鍵盤。我是遊客，社會規範什麼的別搞我了。順帶一提，公園正擺著一個台灣市集，賣著些炸雞排和牛肉麵諸如此類的食物，就似向我釋出一個快點回台北正正經經地趕稿吧的強烈訊號。

就在昨天，我在東京的飛地書店完成了一次對談。在最後的問答時間裡，我目睹了台下氣氛的急劇升溫：有位讀者反客為主，詢問全場讀者大家到底想過怎樣的日子呢？這個問題固然脫胎自《代代》，我在書裡讓我的人物去詢問這個問題。但這個問題也留給了正在移居的所有朋友：在這個動盪的年代，我們其實想過怎樣的日子？

這個問題當然首先是一個文學問題，寫實主義，就是探問生活方式的文體。而我發現自己其實在很多演講場合裡都很難跳脫出你的二元：日常─運動。生活畢竟就是日常與運動的拉鋸，有如保守與改革，鴿與鷹。但在兩極的生活裡，我們想過怎樣的日子呢？

於是在我沒有想過的情況之下，飛地成了一個「想過什麼日子」的分享大會，嚮往自由也好，做喜歡做的事情也好，二潤（潤出中國，再潤出日本）也好，故事在我眼前急劇地展開。我演講時常說，在二○年代後離開香港的那四十萬人，每個人都拖著至少一行李箱的故事。這些故事就像一個市集，賣著些習慣了嗎和你還好嗎諸如此類的引子，就似向我釋出一個快點寫香港故事吧的強烈訊號。

在寫《代代》時，我選擇了一種扁平的寫作技術，讓人物有一個簡單的動機，比如去問身邊的人想過怎樣的日子，比如去收集移居香港人的藏品，建立一個離岸資料館。這裡在回應的其實是「廣袤的大眾與他者介紹自身」的問題，我覺得這幾年的香港故事都從水字旁，如水抗爭，移民潮，四十萬的水滴散發到地球各處。如果我寫的是移民台灣的故事，要能讓其他地方的香港人也深有同感，我就壓平了許多移民時會碰到的幽微陰暗的心理狀態，二十三公升的行李容量我只取一瓢飲，轉向舉起一種可以被讀者快速掌握的寫作技術。

我的小說去的地方比我更遠──而在英美澳加的讀者與我說，他們遇上的狀況與《代代》裡描寫的台灣有所共鳴，那我就覺得，我似乎有透過這種寫作技術，靠近他們一些了。而我想像的更大空間，是這部小說寫的不只是香港的移民潮，因為任何地方，只要移民人數夠多就會產生聚落，這些聚落會繁衍的故事與《代代》也許其實相差無幾。外譯的意義，也許是讓故事與故事之間的邊境重疊起來，我們在這些行李箱上坐著抽菸聊天，吐槽一下異地食物有多難吃。

那麼你呢？當你真正踏上了美國的土地，接觸到當地的日常生活，甚至是向陌生的群眾進行演講，你的感覺如何？先問一個淺薄的問題，我是很怕朗讀作品的──儘管台灣的作家靠把口食飯，演講對談評審諸如此類──歐美世界似乎很著重作家將作品用口表演出來這回事。你在朗讀時用中文還是英文？在那裡，當地的讀者問了你些怎麼樣的問題？這樣說好了：他們對你想過怎樣的日子有任何好奇嗎？

▋別讓你的小說變成維基百科

梁莉姿：

哈哈，現代科技的便利性讓我們都成為digital nomads，那邊廂你在代代木公園長椅上寫稿，這邊廂，我在紐約的賓州車站候車處打開電腦，繼續延托這場過於異地的對話。說起在異國被味道作為回返的召喚，我在紐約的第六天，終於去了China Town，與台灣朋友吃了一家港式粥麵店。我點了一碗鮮蝦淨雲吞，端上來時湯頭淡淡的鹼水味，雲吞皮薄而蝦極彈牙，是我回港時也難以吃到的念茲在茲的滋味，或許就像你在東京排隊吃譚仔雲南米線？這是移居者的鄉愁嗎？

話說回來，昨日走在China Town，店家和路牌的譯名皆有不同，是華埠、唐人街，還是中國城？我們當然可以提出看法，但這來自於我們的立場、主張和定見，然而居於其內的人們，願意被置入怎樣的框架，或許也跟，他們想過怎樣的日子相關。

近幾天，我剛完成頭兩場在紐約的分享會，一場是作家節活動，在華盛頓廣場公園的大街上，人來人往，同場是移美多年的俄裔作家Svetlana，一身耀目的短髮和紅衣，她剛出版小說The Undead: A Novel of Modern Russia，寫一個拍喪屍電影的導演，因被誤會其喪屍角色在影射極權而遭當局盯上，討論藝術和政治維度的故事。她說起自己的離散，從極權體制來到（相對）自由的國土，但那些仍留在故土的人們，她說在俄國的極端監控和不按常理出牌的國策下，要保持聯絡並不容易。

我非常佩服Svetlana的自在和大氣，我則不然。準備講詞時，我悲觀畏縮，總在想描述的當下，「香港」必須作為「particular」的關鍵字，是我們所有經驗源起的大礦場，我應當捕捉其「獨特」、「怪異」、「極端」之處，善用譬喻和情境說明狀況；但同時，我所仰賴而喜愛的寫作，「文學」作為「universal」的語言，經驗和經驗的毗接應當連成管道，讓每個好奇且足夠寬容的人透過故事，從這裡，通往那裡──由是，當讀者來自遠方，我需要說明嗎？要說明得多仔細？

一個觀眾提問深切，他問我們兩個不同國籍的作者，如今都在美國發行英文版小說，面對陌異的讀者，我們怎樣處理各自的在地政治和社會脈絡？如果讀者不熟悉當地背景，還能進入嗎？這讓我想起，很長一段時間，我很怕讀到一類寫實小說，三畫兩筆勾勒了一個場景，人物才剛互動，敘事者就插入近一頁的國族、歷史、社會事件旁白，彷彿YouTube上一截無法跳過的廣告，好不容易消化掉，回到故事，已快忘掉原本在演什麼了。我喜歡的馬奎斯，在《苦妓回憶錄》中，主角是一個九十歲的老記者，在他生日當天，連每日準時執血紅色鉛筆出現在報社的審查員先生也參與了慶祝──就這樣，整本書關於極權的暗示，就僅此濃縮在一段並不決然敵對的關係中，這麼乾脆的好，故事仍然沉重，但不見冗長。我很慶幸，我跟Svetlana的答案一樣：無論你有多用力想向他者講故事，永遠別讓你的小說變成維基百科。

好像說太長了，下篇再說朗讀的事情。

▋由說服到入門的引誘

沐羽：

別讓小說變成維基百科，說得真好，也不期然讓我想到許多大概在十年前吧，二十年前，的小說實驗。那些龐大的、厚重的、貨櫃般的，讓眼前萬物吞噬進一本小說裡的文學嘗試。當然我知道我們在討論的百科全書並不是那些，而是好些讓我們所共同不悅的，將文學作為索引的淺顯操作。

小說在這個位置顯出一種精緻的拉鋸，我們閱讀小說時或多或少是想要知道些什麼，知道一些過往不知道的事情。然而每當小說太著重去講解事情，我們又會反過來問：「為什麼不去讀維基就好呢？」這裡的難題確實就是：憑什麼要讀者花時間去讀我的東西。

我覺得這幾乎就是文學的核心了：說服。「輕輕的說服，這使故事如此動人。」我始終記得詹姆斯·伍德這樣評論契訶夫；又或者：「散文的交易就是以真實來節省說服成本。」這是我的觀察。創作是一種精密的說服，在這裡呢，我覺得我們作品的說服層面，就是讓我們的讀者掩卷（或關掉app後）心甘情願地打開維基百科。去看，去理解，去知道，去探究那個遠在東亞曾經只是一個漁村，一群石頭，一些遊民的地方，怎樣在兩百年內成為cyberpunk奇觀。

在東京的這趟旅行很可惜地我沒有時間去嘗試雲吞，就連曾經唾手可得的LAWSON蝦餃都已停產，讓人黯然銷魂。然而我看到了另一種香港形象正在遍地開花，前幾天在日本的繁體中文版權公司太台本屋帶我參觀了神保町，就在那些專營中文書的書店裡，無一例外地賣著《九龍城寨》電影的周邊。那些黑底黃字的海報，那些黑幫與義氣的符號，還有不無BL意味的古天樂林峯任賢齊，像砲彈一樣輪流轟炸我的眼球。什麼感覺呢，大概是中國人發明了火藥然後被西方人拿去改良再丟回來的詭異感吧。

也許因為《九龍城寨》的緣故，在這些港式周邊旁邊，就放了一堆學習廣東話的書本。用假名學習講出「怎樣在星光大道找到李小龍」等等的例句。一部好的作品讓人打開求知的大門，一些精美而符合當地人口味的元素，說服對方點開維基百科。有些人大概會說東方主義，刻板印象，淺薄諸如此類的話，而我喜歡淺薄，我消費logo。精緻的符號一如皮薄餡靚的雲吞，可遇不可求，在漫山遍野的可怕西餐裡找到一碟乾炒牛河，管他是不是形式主義呢。

所以這就是獨特性與普遍性的光譜拉鋸，也是深入與刻板的拉鋸，「如果讀者不熟悉當地背景，還能進入嗎？」我覺得是這樣的，如果日本近來凝視香港是透過《九龍城寨》，我就不期然地想到過往我們去看日本的《混沌武士》，那些和服櫻花武士刀，江戶作為背景的、短篇小說般的敘事，還有Nujabes的配樂，這吸引了多少人前仆後繼地投入那個異想天開的世界啊，並深入地持續挖掘。而我想這就是藝術作為說服的美好之處。

回到翻譯吧，回到提案與會議，我總是覺得各種各樣的功夫都是些極高難度的說服，幾乎是一長串漫長而精密的說服鏈條。你提到在台上的緊張不安，我在早稻田大學用英文演講時也是如此，準備了一萬五千字的英文講稿被我不安的語速弄成了快嘴饒舌──然而感覺與你一樣的是，最為珍貴的是餘下來的時間，問答環節，當我與來自世界各地的交換生圍成一圈，去與他們講述故城近來的狀況時，那種說服拋接的感覺，就像向他們打開一扉後方姹紫嫣紅開遍的大門。至於斷井頹垣，都是進門後的事情了。

梁莉姿 生於1995年香港，畢業於香港中文大學中國語言及文學系。著有《日常運動》、《樹的憂鬱》及詩集《雜音標本》等書，曾獲台灣文學金鼎獎及台積電文學賞等。作品已售出英語、法語、義大利語及韓語等多國版權。 沐羽 來自香港，落腳台北。著有小說《煙街》、《代代》，散文《痞狗》及《造次》。改編電影劇本《什麼都沒有發生》企畫入選金馬創投，譯有《奶茶聯盟》。曾獲Openbook好書獎、台北國際書展大獎首獎、台北文學獎年金首獎。入選九歌年度散文。文章見網站：mukyu.online；IG筆記：不搞掂讀書會。

星期五的月光曲預告 梁莉姿、沐羽 主持人：白樵 6月26日晚上7:30-9:00 在孫運璿科技‧人文紀念館對談 免費入場，歡迎與會！