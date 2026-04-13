蔡淇華／作文不是語文科，而是生活科

過去幾年不論是學測國寫或會考作文，命題趨勢都愈來愈清楚：從生活出發、從衝突出發、從情緒覺察出發，讓學生在書寫中展現自己的SEL（Social and Emotional Learning，社會情緒學習）能力。

從倉鼠、縫隙、標籤，到52赫茲鯨魚；從統計圖、影劇觀看習慣，到日常人際中的摩擦。題目看似變動，背後的核心卻始終如一：同理、反思、覺察與理解。

這幾年，常提醒身旁的學生與家長：「作文不是語文科，而是生活科。」孩子是否願意在日常生活中停下來想一想，看一看；是否能在衝突後理解自己，也理解他人──這些能力才是真正決定作文優劣、能否脫穎而出的關鍵。

▋衝突事故的核心

升學作文第二段，都要求學生寫自身或生活周邊的故事。故事來自於衝突，而衝突，共分為四種：自己與自己的衝突、自己與他人的衝突、自己與社會的衝突、自己與自然的衝突。而社會情緒學習的題目，常集中在自己與他人的衝突上。建議考生在考前，可以整理自己的以下經驗：

1.「我第一次意識到自己的情緒，並為它負責」

（SEL核心：自我覺察＋自我管理）

適合書寫成長經驗，避免流水帳，能看出學生是否具備情緒反思能力。

2.「當我不同意對方時，我學會了如何表達」

（SEL核心：人際關係技巧）

可從衝突、誤會、溝通挫折切入，考察同理與表達的成熟度。

3.「一次失敗，改變了我看待自己的方式」

（SEL核心：自我覺察＋成長心態）

重點不在成功，而在挫敗後的心理轉折與反思。

4.「在團體中，我扮演過最困難的一次角色」

（SEL核心：人際關係＋責任感）

非常適合社團、班級、球隊、專題合作經驗。

這類題目無法靠背範文書寫，但也無法空泛亂寫，一定要展現：

1.是否能「覺察」情緒

2.是否能「分析」衝突

3.是否能「權衡」選擇

4.是否能「理解」他人

5.是否能「反思」後果

▋寫作是蓋房子，先有架構，再裝潢

作文會寫到不知所云，常因「一邊想、一邊寫」。若要「意在筆先」，一定要先有架構的概念，以下是幾個書寫架構的建議：

記得第一段要開門見山。講重點，要短，不要長。

第二段說故事，故事要用衝突、突轉、理解，三段式寫作。

第三段是轉。如同王鼎鈞所言：文章有比例原則，「情緒的轉」要占比較大的篇幅。而轉折後的選擇，是哲學，是智慧，也是主題。

第四段與第一段意象（倉鼠、標籤、52赫茲鯨魚）呼應，可加上反思後的行動。

▋寫作軍火可日常累積

同學可將平日閱讀、觀影的故事，及名言佳句留下來，進入考場後，應用的機會很大。

例如與SEL相關的名言佳句：「認識你自己」（蘇格拉底）、「同理心是心靈的望遠鏡」、「情緒不是敵人，而是信使」、「你無法平息海浪，但可以學會衝浪」（喬·卡巴金）、「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇」（亞馬遜創辦人貝佐斯於2010年普林斯頓大學的畢業典禮演講）。

寫作是用B講A，用看得見的，講看不見的概念；用具體的，講抽象的。例如筆者所著《字彙贏家》書中許多內容，都可以加強SEL的論點，例如：

Passion熱情、patient病人、empathy同理，字源都來自「痛」。而empathy同理，是「進入對方的痛」（em-=進入，-pathy=痛）。同理是「我走進你的感受裡，在你的位置感覺世界」。Friend的字源是「愛」。forgive and forget 告訴我們，所謂原諒，是give後才有get。

建議考生可以平時多整理記憶名言佳句與典故，會讓閱卷老師眼睛為之一亮喔！

▋四大文類怎麼寫？核心永遠是「自己的故事」

命題系統中，大致可以看見四種主要型態的題目：論說文、提案文、敘述文與抒情文。雖然名稱不同，但真正的核心在於──無論面對哪種類型的命題，都必須從自己的經驗與生活觀察出發，以真實的感受、具體的事件與明確的思考。

論說文中，以會考題〈多做多得〉為例，最重要的是能在開篇迅速點出自己的觀點，接著以自身生活體驗、名人故事為例證，數據與社會現實支持立論，再進一步提出反方觀點並進行攻防，最後在兩者之間，權衡利弊得失，形成「雖然……但是……」的論證力量。在個人經驗中看出普遍性，在生活情境中抽煉思考，讓文章既有理性，又有溫度。

提案文則與論說文類似，但更強調「提出行動方案」。例如「我想開設一家這樣的店」、「設計樂齡出遊」等題型，都要求學生在開頭明確提出想法，再以故事、觀察或問題現況，支持其必要性。

不同的是，提案文需要清楚標示行動步驟、解決方式或預期成效。

敘述文則重在故事本身。〈從那件事，我發現不一樣的自己〉、〈當我打開課本〉……這類題目要求學生回到自身生命經驗。開頭同樣要亮出主旨，但文章核心在於敘述事件：最好是一次真實發生、能影響自己的經驗。透過事件的起伏與轉折，引導讀者看見你如何因為那件事而有所悟、有所變。

最後是抒情文。這類題型多圍繞物、景，以物書情、以景書情，例如〈未成功的物品展覽會〉、〈縫隙的聯想〉等。寫作者往往從一個物件或一段經驗出發，延伸出情緒與思想的連結。文章不僅是在描述事件，更是在物與心的互動之間，呈現一種更深的理解。

無論是哪種文體，其核心原則始終一致：以自己已經經驗過的生活作為起點。

▋好的文字都是從生活中長出來的

從台灣會考作文的歷年成績來看，滿級分始終是極為稀少的成果。乍看之下，會考沒有固定題庫、題目形式多元，似乎難以準備；然而，真正拉開差距的並不是題目本身，而是學生能否在日常生活中持續累積素材，並在考場上靈活運用。

回顧歷年資料，105年共有4972名學生拿到滿級分，占全部考生的1.83%。但之後的比例逐年下降，106年只剩1.05%，107年更降至 0.99%，同時該年有高達3295人在作文項目拿到零分。

108年滿級分比例再度下滑到0.61%。接著跳到新課綱後的112年，滿級分學生僅有971人，占比約0.5%，113年略微回升至0.66%，而114年則回落至0.57%，並伴隨753位學生拿到零分。

112年的會考作文，給學生一個統計圖，顯現台灣人的影劇觀賞類型統計。題目要求學生提出他們的理解，以及以個人經驗出發，分享觀賞其中一種類型的經驗，但如果孩子沒有欣賞影劇的習慣，寫得出來嗎？

每當有好的電影或電視劇出來，都會問學生看過了沒有，以前全班都大概有六丶七個會舉手，但現在可能一個班，只有一兩個舉手。問他們說為什麼都不看了，他們都說，太忙了。

現在就是看教科書，還有追網路上的動漫。因為自己以前當過業餘影評人，所以初入教職時，成立電影欣賞社，會在每周六下午放一部電影，放完之後，再上去講影評。學生永遠記得我的一句話：「人是需要感動的。」

讀書不是生活的一切，每個星期至少要看一部劇，不用花錢，網路上就滿滿資源。每個星期，也要花時間與親人對話，去關心、去理解、去同理。但太少學生用心去關注親人的內在世界與需求。所以108年會考作文考〈青銀共居〉，那一屆學生創下歷史低分；同一屆，三年後學測國寫考〈為銀髮族設計一場旅行〉，一樣全國超低分。

生活沒互動、沒感動，文字就很難有材料去感動他人。

▋寫作，是一種帶著感動前進的能力

台灣學生要讀那麼多考科真的太辛苦了，但學習不該只剩下考試。人真的需要感動，讀一本書、看一部劇、一趟旅行，或一趟親人的記憶探尋之旅，都可以讓生命更柔軟。

寫作源於生活，而生活需要被好好過。

作文不是為了升學，而是為了成為一個更懂自己、更懂別人的人。

而同理，是生活最重要的能力，也是孩子未來最需要的素養。

寫作，只是把這份能力呈現出來。

願每一位孩子，都能在生活中累積自己的故事；在情緒中找到自己的理解；在衝突後學會更成熟的回應；在反思中走向更自由的自己。

也願每一位師長，都願意在孩子忙碌的壓力中，為他們保留一點感動的空間，讓他們帶著柔軟，而不是焦慮，走入考場，也走向人生。

王雅芬、侯瑞琪、崎雲、詹佳鑫、蔡淇華：給國中會考生的作文叮嚀，今起刊出！