聯副編輯室特製專題：「當AI幫不上忙的時候──給國中會考生的作文叮嚀」

當五月的風吹過校園廊道，鐘聲響起，一群在數位浪潮與疫病時代成長的學生，正要迎向第一場名為「國中教育會考」的人生檢閱。

對於這樣的考場時刻我們並不陌生。從高中聯考、國民中學學生基本學力測驗（基測），再到國中教育會考，升學考試是跨世代台灣人共同的記憶。然而在這數十年間，教學現場產生了一些變化，由黑板粉筆到平板教學，從實體課堂到鏡頭兩端，真實與虛擬共處，考制更是隨著時代調整，評審方式與升學路徑一再翻新。當某一天開始，生成式AI與大數據悄然介入，當代的學習方式甚至多了辨識真偽的資訊思辨。

我們不禁設想，當數位工具被留在考場外，十四、五歲的青少年該如何使用自己的知識來應對考試？站在考場門檻前的此刻，聯副特製「給國中會考生的作文叮嚀」專題，邀集王雅芬、侯瑞琪、崎雲、詹佳鑫、蔡淇華等深耕教育與文學現場的老師，為國中會考生寫下作文考試的錦囊，陪伴這群在變動時代中成長的孩子，於有限的時間裡，以手中的筆完成一場與自己的對決。

王雅芬、侯瑞琪、崎雲、詹佳鑫、蔡淇華：給國中會考生的作文叮嚀，今起刊出！