陳義芝／夢為隱地先生作
南風知我意。
──南朝樂府
1.
夢見你的髮被秋風
浸染成河岸的蘆花
那時我倚坐南窗台許久
正隨意看著陽光掀翻一層層紗
心想，此刻仍是春天啊
夢裡曾去廈門街找你但見不到你
不知堆疊如丘陵的大書桌
現在，是否如潮水退去的沙灘
我仰頭用眼搜尋你的窗
反光的窗緊閉了室內的光
曾經拿起話筒就接通的電話
響在無數個昨日
曾經去到廈門街必定要見的人
因黃昏暮色降臨而隱身
沒有任何張貼的門上
我看見一紙無字的公告
沒有下文的公告
像一位健談者突然沉默不語
無聲息的風暴中傳出聲息
那位與時代跳探戈的人剛外出
以蜂吻採花蜜的人
採藥去了
2.
秋風中，我總是
聽見熟悉的聲音──
相信記憶，記憶照亮黑暗
相信黑暗只是一場夜夢
繼續寫作！寫實必通往象徵
我感覺你在身旁
聽到你說：仍看得見雲
看見流動，看得見大海
看見無垠的遠方，看得見波浪
心底最熱切的渴望
我甚至聽你說
看見樹，因為原野彈撥著琴弦
看見天空，因為無邊際的畫布
看見滾動的石子，時間在打招呼
我想睜開眼在夢裡
但害怕光是危險的柵欄
我說，有人睜開眼並不能看見什麼
你說，閉上眼也並非全然不見
這時我的心隨蘆花搖曳
蘑菇散發著分解泥土的氣味
伯勞鳥成群地啼鳴，在空中
南窗台是夢的懸崖