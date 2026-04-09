陳義芝／夢為隱地先生作

聯合報／ 陳義芝

南風知我意。

──南朝樂府

1.

夢見你的髮被秋風

浸染成河岸的蘆花

那時我倚坐南窗台許久

正隨意看著陽光掀翻一層層紗

心想，此刻仍是春天啊


夢裡曾去廈門街找你但見不到你

不知堆疊如丘陵的大書桌

現在，是否如潮水退去的沙灘

我仰頭用眼搜尋你的窗

反光的窗緊閉了室內的光


曾經拿起話筒就接通的電話

響在無數個昨日

曾經去到廈門街必定要見的人

因黃昏暮色降臨而隱身


沒有任何張貼的門上

我看見一紙無字的公告

沒有下文的公告

像一位健談者突然沉默不語


無聲息的風暴中傳出聲息

那位與時代跳探戈的人剛外出

以蜂吻採花蜜的人

採藥去了


2.

秋風中，我總是

聽見熟悉的聲音──

相信記憶，記憶照亮黑暗

相信黑暗只是一場夜夢

繼續寫作！寫實必通往象徵


我感覺你在身旁

聽到你說：仍看得見雲

看見流動，看得見大海

看見無垠的遠方，看得見波浪

心底最熱切的渴望


我甚至聽你說

看見樹，因為原野彈撥著琴弦

看見天空，因為無邊際的畫布

看見滾動的石子，時間在打招呼


我想睜開眼在夢裡

但害怕光是危險的柵欄

我說，有人睜開眼並不能看見什麼

你說，閉上眼也並非全然不見


這時我的心隨蘆花搖曳

蘑菇散發著分解泥土的氣味

伯勞鳥成群地啼鳴，在空中

南窗台是夢的懸崖


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慢慢讀，詩 隱地 陳義芝

陳義芝

陳義芝(柯錫杰攝影) 1953年生於台灣花蓮，成長於彰化。台灣師大國文系畢業，高雄師大中國文系博士。1972年開始創作散文與詩，為中堅代著名詩人、作家。曾應邀出席新加坡國際作家營，日本秋吉台國際藝術村翻譯計畫，擔任聯合報副刊主任十年，現為台灣師範大學國文系兼任教授。 　　已出版詩、論著二十餘冊，主編散文選多種。除多次獲頒詩獎，所著散文亦獲教育部文藝獎、新聞局圖書金鼎獎、中山文藝獎。近年新作傳承中文譜系，發揚文化氣質，以描寫倫理悲喜的事件特受矚目。

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