陳義芝／夢為隱地先生作

南風知我意。 ──南朝樂府

1.

夢見你的髮被秋風

浸染成河岸的蘆花

那時我倚坐南窗台許久

正隨意看著陽光掀翻一層層紗

心想，此刻仍是春天啊





夢裡曾去廈門街找你但見不到你

不知堆疊如丘陵的大書桌

現在，是否如潮水退去的沙灘

我仰頭用眼搜尋你的窗

反光的窗緊閉了室內的光





曾經拿起話筒就接通的電話

響在無數個昨日

曾經去到廈門街必定要見的人

因黃昏暮色降臨而隱身





沒有任何張貼的門上

我看見一紙無字的公告

沒有下文的公告

像一位健談者突然沉默不語





無聲息的風暴中傳出聲息

那位與時代跳探戈的人剛外出

以蜂吻採花蜜的人

採藥去了





2.

秋風中，我總是

聽見熟悉的聲音──

相信記憶，記憶照亮黑暗

相信黑暗只是一場夜夢

繼續寫作！寫實必通往象徵





我感覺你在身旁

聽到你說：仍看得見雲

看見流動，看得見大海

看見無垠的遠方，看得見波浪

心底最熱切的渴望





我甚至聽你說

看見樹，因為原野彈撥著琴弦

看見天空，因為無邊際的畫布

看見滾動的石子，時間在打招呼





我想睜開眼在夢裡

但害怕光是危險的柵欄

我說，有人睜開眼並不能看見什麼

你說，閉上眼也並非全然不見





這時我的心隨蘆花搖曳

蘑菇散發著分解泥土的氣味

伯勞鳥成群地啼鳴，在空中

南窗台是夢的懸崖



