【2026第二十三屆台積電青年學生文學獎徵文辦法】

書寫到遠方

宗旨：提供青年學生專屬的文學創作舞台，發掘文壇的明日之星，點燃台灣文學代代薪傳之火。

主辦單位：台積電文教基金會、聯合報

●獎項及獎額：

1. 短篇小說獎（限5000字以內）

首獎一名，獎學金三十萬元

二獎一名，獎學金十五萬元

三獎一名，獎學金六萬元

優勝獎五名，獎學金各一萬五千元

2. 散文獎（2000～3000字）

首獎一名，獎學金十五萬元

二獎一名，獎學金十萬元

三獎一名，獎學金五萬元

優勝獎五名，獎學金各一萬兩千元

3. 新詩獎（限40行、600字以內）

首獎一名，獎學金十萬元

二獎一名，獎學金六萬元

三獎一名，獎學金三萬元

優勝獎五名，獎學金各一萬元

以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。

4. 附設「高中生最愛十大好書」票選及系列活動，由參賽者選出心目中最愛的台灣出版文學類書籍。

●應徵條件：

1.凡具備中華民國國籍，16歲至20歲之高中職（含五專前三年）學生均可參加，唯須以中文寫作。

2.應徵作品必須未在任何一地報刊、雜誌、網站發表，已輯印成書者亦不得再參賽。

●注意事項：

1.每人每項以參賽一篇為限。但可同時應徵不同獎項。

2.作品須打字列印（A4大小），一式五份，文末請註明字數（新詩請另註明行數）；字數或行數不合規定者，不列入評選。

3.請另附一紙，每位參賽者須列出三至五本最喜愛的文學類書籍（不限作者國籍、語言，但須在台灣出版），須標明書名、作者、出版社。

4.來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號聯合報副刊轉「台積電青年學生文學獎評委會」收；由私人轉交者不列入評選。

5.原稿上請勿填寫個人資料，稿末請以另紙（A4大小）打字書明投稿篇名、真實姓名（發表可用筆名）、出生年月日、就讀學校及年級、聯絡電話、e-mail信箱、戶籍地址並附學生證影本。應徵作品須投遞紙本，並另將作品電子檔（Word）寄至literaturetsmc@gmail.com信箱（註明應徵獎項）。資料不全者不予受理。得獎者另須提供較詳細之個人資料、照片及得獎感言。

6.應徵作品、資料請自留底稿，一律不退。

●評選規定：

1.初複選作業由聯合報聘請作家擔任；決選由聯合報聘請之決選委員組成評選會全權負責。

2.作品如未達水準，得由評選會決議某一獎項從缺，或變更獎項名稱及獎額。

3.所有入選作品，主辦單位擁有公開發表權以及不限方式、地區、時間之自由利用權。前三獎作品將在聯合報副刊（包括UDN聯合新聞網及聯合知識庫）及聯合報系北美世界日報副刊發表，優勝獎作品刊於台積電文教基金會網站及其他官方平台。日後集結成冊發行及其他利用均不另致酬。

4.徵文揭曉後如發現抄襲、代筆或應徵條件不符者，由參賽者負法律責任，並由主辦單位追回獎金及獎座。

5. 徵文辦法若有修訂，得另行公告。

●收件、截止、揭曉日期及贈獎：

收件：2026年3月9日開始收件，至2026年5月20日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）

揭曉：預計2026年7月中旬得獎名單公布於聯合報副刊。

贈獎：俟各類得獎人名單公布後，另行通知贈獎日期及地點。

詳情請上：台積電文教基金會網站：http://www.tsmc-foundation.org

文學大小事部落格

台積電青年學生文學獎臉書粉絲團：www.facebook.com/teenagerwrite

或洽：chin.hu@udngroup.com

02-8692-5588轉2135（下午）