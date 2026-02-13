【2026第二十三屆台積電青年學生文學獎徵文辦法】
書寫到遠方
宗旨：提供青年學生專屬的文學創作舞台，發掘文壇的明日之星，點燃台灣文學代代薪傳之火。
主辦單位：台積電文教基金會、聯合報
●獎項及獎額：
1. 短篇小說獎（限5000字以內）
首獎一名，獎學金三十萬元
二獎一名，獎學金十五萬元
三獎一名，獎學金六萬元
優勝獎五名，獎學金各一萬五千元
2. 散文獎（2000～3000字）
首獎一名，獎學金十五萬元
二獎一名，獎學金十萬元
三獎一名，獎學金五萬元
優勝獎五名，獎學金各一萬兩千元
3. 新詩獎（限40行、600字以內）
首獎一名，獎學金十萬元
二獎一名，獎學金六萬元
三獎一名，獎學金三萬元
優勝獎五名，獎學金各一萬元
以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。
4. 附設「高中生最愛十大好書」票選及系列活動，由參賽者選出心目中最愛的台灣出版文學類書籍。
逛書店
●應徵條件：
1.凡具備中華民國國籍，16歲至20歲之高中職（含五專前三年）學生均可參加，唯須以中文寫作。
2.應徵作品必須未在任何一地報刊、雜誌、網站發表，已輯印成書者亦不得再參賽。
●注意事項：
1.每人每項以參賽一篇為限。但可同時應徵不同獎項。
2.作品須打字列印（A4大小），一式五份，文末請註明字數（新詩請另註明行數）；字數或行數不合規定者，不列入評選。
3.請另附一紙，每位參賽者須列出三至五本最喜愛的文學類書籍（不限作者國籍、語言，但須在台灣出版），須標明書名、作者、出版社。
4.來稿請在信封上註明應徵獎項，以掛號郵寄（221）新北市汐止區大同路一段369號聯合報副刊轉「台積電青年學生文學獎評委會」收；由私人轉交者不列入評選。
5.原稿上請勿填寫個人資料，稿末請以另紙（A4大小）打字書明投稿篇名、真實姓名（發表可用筆名）、出生年月日、就讀學校及年級、聯絡電話、e-mail信箱、戶籍地址並附學生證影本。應徵作品須投遞紙本，並另將作品電子檔（Word）寄至literaturetsmc@gmail.com信箱（註明應徵獎項）。資料不全者不予受理。得獎者另須提供較詳細之個人資料、照片及得獎感言。
6.應徵作品、資料請自留底稿，一律不退。
●評選規定：
1.初複選作業由聯合報聘請作家擔任；決選由聯合報聘請之決選委員組成評選會全權負責。
2.作品如未達水準，得由評選會決議某一獎項從缺，或變更獎項名稱及獎額。
3.所有入選作品，主辦單位擁有公開發表權以及不限方式、地區、時間之自由利用權。前三獎作品將在聯合報副刊（包括UDN聯合新聞網及聯合知識庫）及聯合報系北美世界日報副刊發表，優勝獎作品刊於台積電文教基金會網站及其他官方平台。日後集結成冊發行及其他利用均不另致酬。
4.徵文揭曉後如發現抄襲、代筆或應徵條件不符者，由參賽者負法律責任，並由主辦單位追回獎金及獎座。
5. 徵文辦法若有修訂，得另行公告。
●收件、截止、揭曉日期及贈獎：
收件：2026年3月9日開始收件，至2026年5月20日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）
揭曉：預計2026年7月中旬得獎名單公布於聯合報副刊。
贈獎：俟各類得獎人名單公布後，另行通知贈獎日期及地點。
詳情請上：台積電文教基金會網站：http://www.tsmc-foundation.org
文學大小事部落格
台積電青年學生文學獎臉書粉絲團：www.facebook.com/teenagerwrite
或洽：chin.hu@udngroup.com
