第十繆思
在小島上
薩福白布為衣
鎖骨半露，左右揚手跳舞
露出一只白桃似的乳房
另一只像鴿子躲在左心窩
時不時露出小嘴哼一聲
女弟子頭戴花冠
手持豎琴即興吟詩……
風，旋舞她們的衣襬
女子化身天鵝
潔白而優雅
因為喜歡她的華采與風流，
人們透過蘆紙聆聽她的低唱
填補詩句的殘缺
在意念的留白處將薩福
晉升為第十繆思
我們穿越時空
呼喚她的名，
莎芙或薩福
所有Sa、Fu最美的音
都是她的名字
輕誦出兩千多年前的詩
●讀薩福詩集《你燃燒了我》有感
