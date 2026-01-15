第十繆思

聯合報／ 顏艾琳

在小島上

薩福白布為衣

鎖骨半露，左右揚手跳舞

露出一只白桃似的乳房

另一只像鴿子躲在左心窩

時不時露出小嘴哼一聲


女弟子頭戴花冠

手持豎琴即興吟詩……

風，旋舞她們的衣襬

女子化身天鵝

潔白而優雅


因為喜歡她的華采與風流，

人們透過蘆紙聆聽她的低唱

填補詩句的殘缺

在意念的留白處將薩福

晉升為第十繆思


我們穿越時空

呼喚她的名，

莎芙或薩福

所有Sa、Fu最美的音

都是她的名字

輕誦出兩千多年前的詩


●讀薩福詩集《你燃燒了我》有感


