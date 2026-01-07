林薇晨／玳瑁貓與虎斑貓

玳瑁貓與虎斑貓可能是朋友，在小巷末端的公園的機車椅墊上，牠們面向後座扶手依偎成一團──虎斑貓窩在前方，玳瑁貓縮在後方，小小的前掌搭著虎斑貓的腰背，謹慎地，怯懦地，如同一個需要被保護的孩子。我往這邊走牠們就跟著看向這邊，我往那邊走牠們又轉頭看向那邊，鎏金眼瞳圓滾滾，不知道是好奇還是懷疑。

薄暮時分，飼主擺出貓糧，兩貓就下車一起努力加餐飯。虎斑貓吃法豪邁，大口大口地吸食，而玳瑁貓較為生疏遲緩，咀嚼模樣斯斯文文。

關於餵貓事宜歷來不乏爭議，有人認為愛貓就該誘捕收編，否則放養只會造成更多環境問題；有人認為無法帶貓回家就要旁觀一切凍餒，似乎也並不怎麼正確。這些都是出於善良的意見，但是每一種善良彼此指指戳戳，互相糾察。對此我一直沒有答案。自己沒餵街貓，但是在巷弄裡托福逗弄了他人餵養的貓們，並且為了牠們的存在而獲得蘋果蜜餞一般酸甜的愉快，是否也算某種間接參與呢。在道德的辯論深入這條小巷之前，我兀自在腦中進行著各式思想實驗，往這邊探究，往那邊探究，而日常生活之所以能夠維持它的日常乃是因為許多時候人們就只是暫停在這裡，暫停於一隻小小貓的瓷餐盤之前。

玳瑁貓一身駁雜花色，黑灰與深茶互相渲染成迷彩風格，餐後一溜煙藏匿於樹叢中，立刻不見了。牠的去處大約只有虎斑貓曉得。