林宇軒／酷兒青年的生命手札

推薦書：黃岡《女也》（黑體文化出版）

作為黃岡的第二本詩集，《女也》深刻揭示了一位非二元性別的青年是如何摸索自我，進而以「詩」為身體命名、為身分發聲。

全書的五輯各有不同關懷，從同性情誼、身體經驗、親密關係，乃至更龐大的國族政治與異地經驗，詩人透過張弛有度的詩行觸及了種種論題。值得注意的是，這些詩作迥異於刻意操弄標籤的議題式書寫，當中並沒有斧鑿的控訴與說明性的批判，也不止步於爛漫情慾的鋪灑。面對愛人，黃岡寫「我以我的靶心／迎向她的箭矢」；面對生活，黃岡寫「勇敢是從蓬草心裡長出來的／我們因此無所畏懼穿越閃電布滿的天空」。詩集展現出了實實在在的經驗與思辨，透過義無反顧的情志去抵抗權威、通向愉悅。

正如鹿億在推薦序所言：「ta用一種獨特的視角審視著世界的台灣。」對於自己身處的異質文化情境，黃岡有意識地選擇Sinophone-queer這個「稱謂」標誌出自身的「定位」，照看認同的同時也隱隱連結台灣。如此豐富的向度，讓整本詩集深具時代性，足為當代台灣酷兒文學的代表作。

回顧書名，將「她」拆解為「女也」的詩學實踐，展現出黃岡試圖更細緻地叩問那些被加諸於自身的凝視。因而，這本《女也》也就不僅止於身體經驗或陰性書寫的範疇，而是以酷兒之姿重新審視自我、一份具有重量的生命手札。