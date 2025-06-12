愛莉絲‧華特斯 文／葉品岑 譯／真美味！C'est si bon！

莎拉和我本來應該去修索邦大學的法國文明課程（Cours de Civilisation Française at the Sorbonne）。和在加州大學柏克萊分校的課業無關──我們是自己報名了這個法國文明課程，但我根本沒有去上課。我是不知道莎拉的出席情況啦，不過我整個學年只去了一兩次。

沒去上課的時候，我們到處旅行，搭便車，看展覽、聽音樂表演、上小餐館吃飯，在市場逛好幾個小時。我們也聽了很多場音樂會，我有去聽蘇聯古典小提琴名家大衛‧歐伊斯特拉赫（David Oistrakh）在巴黎歌劇院的演奏會。拿的是免費學生票，樓座最後排的座位，離舞台不能再更遠，但距離不是問題：他演奏了最美麗的貝多芬小提琴協奏曲。我從沒聽過這麼棒的演奏──激動不已，內心的敬畏就像第一次看到夏特大教堂（Chartres Cathedral）的彩色玻璃。我愛上位在巴黎市中心西岱島（Île de la Cité）的聖禮拜教堂（Sainte-Chapelle）：它的空間大小令我感到親切，當太陽穿透彩色玻璃時，光線美到讓人屏息。你會覺得自己被這個地方的美吸引。我喜歡那種感覺：美就在你的身邊，籠罩著你。更別說這是人類在幾個世紀前創造出來的！這類神聖空間都是為了讓人們感覺自我的昇華──彷彿應該成為這個神聖宗教的一分子。

當時的我並不知道──儘管從未走進教室，但我學到的可是真正的法國文明課程。

莎拉是完美的旅伴，有活力、樂觀又能適應文化。她總是想要參觀不同的博物館，去看某某藝術品，譬如羅丹美術館（Rodin Museum）的雕像，或是馬內（Édouard Manet）的〈草地上的午餐〉（‘Le Déjeuner sur l'herbe’），收藏在國立網球場現代美術館（Jeu de Paume）──這都是我自己旅行時八成不會做的事。她個頭嬌小，身高和我差不多，淺棕色髮絲髮量茂密。她很有主見。以前我們在聖塔芭芭拉分校的阿法斐姊妹會時，其他姊妹會的人都把莎拉和艾蓮諾叫作「柏拉圖」與「蘇格拉底」，因為她們什麼都辯論，而且總是談得很深入。莎拉非常自信沉著，比我通曉人情，反觀我的個性有點散漫又不諳世故。那時的我還不是領導者。莎拉讀很多書，對流行音樂如數家珍──她是我們這群朋友當中，最先欣賞披頭四（The Beatles）、滾石（The Rolling Stones）、瓊‧拜雅茲（Joan Baez）、巴布‧狄倫（Bob Dylan）的人。她做什麼事都很有品味，和她一起四處遊蕩認識法國時，我們都對同樣的地方、食物和藝術感到興奮。

我們也和男孩約會。安布羅瓦茲（Ambroise）是莎拉的，尚-迪迪耶．利維（Jean-Didier Levy）是我的。安布羅瓦茲和尚-迪迪耶都是法國學生，他們就讀於巴黎綜合理工學院（École Polytechnique），是非常難進的一所學校──記得他們是在某個咖啡館或餐廳搭訕我們。

多虧尚-迪迪耶和安布羅瓦茲，我們才真正學到怎樣叫作享用美食，重點是每天挑選合適的小餐館吃晚餐。我們四個人會查看店門口張貼的菜單，然後稍加評論一番：「噢，他們昨晚就有這道菜。」「你覺得那些牡蠣是什麼時候送來的？」「我們要吃反烤蘋果塔嗎？」「你吃過他們家的蒸淡菜嗎？」作出選擇之前，我們最起碼會在三間餐廳前這樣做。我總是不太耐煩。莎拉和我已經想開動了，但卻必須先評估這些選擇，聽尚-迪迪耶和安布羅瓦茲爭辯每間餐廳的相對優點，也許有點在向我們炫耀的意思吧，但他倆最後總是選得很好，每次我們都能享用到美饌佳肴。以前我從來不曾像這樣吃飯──帶著那種辨別能力品嘗，食物更顯美味。

我們從尚-迪迪耶和安布羅瓦茲身上學到，在主菜之後、甜點之前吃一點綠色沙拉。沙拉會淋一點橄欖油和醋做成的美味油醋，為的是淨化味蕾。我會注意所有美麗的、不尋常的生菜種類，尤其是葉子小小的羊萵苣（rosettes of mâche）。（但沒有芝麻葉──那種生菜當時只在法國南部看得到。）沙拉始終都是餐點的一部分，在吃甜點之前，我們總要吃點沙拉。

小時候，我們家會在冬天吃整顆直接切半的結球萵苣搭配叉骨牌調味醬──儘管我喜歡它鹹鹹的味道，還有它的口感，但我不記得自己喜歡沙拉，真的沒印象。直到我來到巴黎，沙拉是法國人給我的一份大禮。我熱愛沙拉，回國後，那些綠色沙拉成了我拿手菜很重要的一部分。

可內樂或稱法式魚丸。由魚與肉混合成蛋狀，是一道製作程序非常繁複的里昂名菜，以高貴法式料理的形象深植人心。上為用兩支湯匙製作可內樂的圖解，出自斯麥立的食譜書（Smiley's cook book），1895年出版。（圖／取自維基）

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巴黎的甜點是反烤蘋果塔，或者是一盤野草莓（fraises des bois）。我從未嘗過像野草莓這樣的味道，起初它們被端上桌時，我甚至不知道那是什麼：一盤小而乾癟的野草莓，配法式酸奶油和一瓶糖罐，就這樣，美味到令人飄飄欲仙：精緻、香甜、富有層次、多汁。

我們上館子用餐時品嘗了很多起司──主菜之後，我們總是吃沙拉搭配起司，然後尚-迪迪耶和安布羅瓦茲又會開始爭論起司的事：「這個夠熟了嗎？那個的溫度對嗎？」能談的全談了。我真正愛上的是瓦許翰起司（Vacherin），它有美麗、凹凸起伏的頂部和稻草橙色的外皮，只在秋季和耶誕節前後成熟。這種半軟質起司一切下去就會開始流淌，幾乎有一種野生蕈菇的味道，至今仍是我的最愛之一。

我一直想要更深入了解好的起司。多年後，我有幸認識尚‧達洛斯（Jean d'Alos）。尚‧達洛斯是一名起司熟成師（affineur）。他在拉拔和照顧起司方面的知識使他獲得「熟成師」的特別頭銜。我們的主廚尚-皮耶．穆勒在某趟波爾多之旅中介紹我們認識──尚-皮耶在離波爾多不遠的地方長大，他跟尚‧達洛斯交情甚篤。當時我並非對起司一知半解──拜我的法國行之賜，我懂起司──但我不知道起司的世界可以那麼深奧。尚‧達洛斯在起司還很「年輕」的時候去每個生產起司的農場，然後他會養它們，直到成熟可以食用。他的起司店面可能有二十五種起司，但如果你走進他的地窖，會看到成百上千輪的起司，而他知道把每一輪起司拿出來賣的確切時間。這點令我眼界大開。 他告訴我兩件我不知道的事。一件是品嘗起司時，要先嘗一下裡面，然後嘗一下外皮，再決定要不要一起吃。外皮是用來保護起司的，有時味道強烈，有時不然；有時兩者的味道互補，有時則否。我學到的第二件事是，切起司的時候要能反應起司的原始形狀：如果是一塊又高又圓的起司，就切得很薄，這樣就能知道它原來又高又圓。如果切得不好──例如把末端切掉，把最軟的部分給一些人，最硬的部分給另一些人，那就無法品嘗到起司完整的特質。而且，一定要看到起司的外皮，欣賞它，或透過外皮辨識起司的種類。這些全都是製作起司的魅力所在。 尚‧達洛斯認識他每年收購起司的每一位農民和牧羊人。我們和他一起去庇里牛斯山見一個做起司的人，那次的經驗也帶給我不少啟發。牧羊人呼喚他的牧羊犬把羊群集中起來，於是羊紛紛從山坡上跑下來。接著，他花了幾個小時一一給每頭羊擠奶，將所有的奶倒進火上的一個大鍋，用手在溫熱的奶中幫起司成形。這工作令人難以置信──他付出這麼多勞力，最終只獲得一塊起司。我喜歡早上可以看到羊群在吃苜蓿，並在晚上喝羊奶時嘗到苜蓿的味道。隔天早上，我們會吃那些羊奶做成的瑞可塔起司（ricotta）──牧羊人把瑞可塔起司和玫瑰果醬端上桌，玫瑰果醬是他祖母用庇里牛斯山的野玫瑰製成。那是我這輩子吃過最棒的一頓早餐。

●本文選自二十張出版《我生命中的五感滋味》

愛莉絲．華特斯創辦的餐廳帕尼斯之家（Chez Panisse）。（圖／取自維基）