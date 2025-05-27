林瑞麟／好色
山路邊坡，一樹炸開的花耀眼奪目。我下車，走近，端詳，拍照。回家查找，才知道它名為非洲芙蓉，又稱吊芙蓉，或因花形低垂，向下而得名。科普知識提醒我：花，是植物的性徵。
開花，原是一場無須掩飾的盛宴。植物為了繁衍，大方裸露、張揚，爭奇競豔。而吊芙蓉，儘管華麗，卻以垂墜的姿態，顯露含蓄。
春色正好。我望著那株碩大豐滿的吊芙蓉，忽然，一個念頭閃過腦際──當我舉起相機，對著花蕊按下快門的時候，我在拍的是什麼？
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