果子離／全民寫作，全民思索

推薦書：松浦彌太郎／著，楊明綺／譯《像隨筆作家一樣生活》（麥田出版）

松浦彌太郎的出版品有個特色，主副書名往往嵌著作者名字，如《松浦彌太郎：我對投資的想法》、《請問松浦彌太郎：將心安放的基本》、《松浦彌太郎的100個基本》、《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》，以及最近出版的《像隨筆作家一樣生活：松浦彌太郎的寫作與思考方式》等，作者品牌的魅力由此可見。

魅力來自於作家的定位。稱松浦彌太郎為隨筆作家稍嫌籠統，以表現題材來論，應屬生活風格作家。但這裡所謂的生活風格，不同於流行時尚的概念，而較接近阿德勒心理學的定義，著眼於個人的生活方式、人生的基本態度。

說來神奇，松浦彌太郎經常處理的主題，如待人接物、工作、婚姻、朋友、健康、旅行、美食、幸福、富足等，也是勵志類或心靈成長書籍常有的主題，但後者一旦熱賣輒遭純文學家所不屑，松浦彌太郎本本暢銷，卻未遭批判，最大的不同在於，他寫的不是空洞浮誇的話術，不以導師身分出現，有時還會示弱（「我人生的出發點，其實是一連串的失敗」），給人同一國的親切感。乾淨俐落的文筆，無負擔的閱讀，明確而不專斷的語氣，讓他的文字充滿魅力。

邁入中年以後，松浦彌太郎停下腳步思考該過什麼樣的生活，「像隨筆作家一樣的生活方式」就是最終的答案。這本書，他巧妙的，扣合著隨筆的性質以及身為隨筆作家的心思──勤於思考，敏於觀察，且保持隨興的狀態，能夠「在日常生活中找尋讓自己開心的小小發現與感動」。

誠然，每個人的條件不一樣，狀態不一樣，要找到自己的生活方式，進而喜歡，並且享受這樣子的生活方式，就像果子離的書名《我喜歡這樣的生活》，要有獨特而不隨波逐流的生活風格。

隨筆這個形式，作者個人的性格很明顯，你不能把自己藏起來，要有自己的觀點，而不是整理別人的觀點；講的是自己的生活，而非別人的生活。不像小說可以虛構情節，可借人物之口表達各種觀點，在隨筆裡議論，代表自我的主張，沒得閃。

因此，當松浦彌太郎推薦隨筆作家的生活方式，陳述的是他自己的經驗，並未鼓勵讀者也變成作家或隨筆作家，只是讓大家了解有這麼一種生活形態。

松浦彌太郎說：「隨筆就是描寫個人心境的文章。」重點在個人，更在心境，如果只單純寫下自己的感覺，僅止於好好吃、好高興等感官感受，在他心目中，不是隨筆。描寫心境，需要思考，本書「思考」兩個字出現超過上百次之多，隨筆與思考長相左右。隨筆作家的生活，就是時時思考的生活。

儘管松浦彌太郎宣揚「像隨筆作家一樣生活」，也專章論述從事隨筆創作時的寫作與閱讀方法，但無意於教讀者跟隨他成為隨筆作家。然而，當今我們在社群平台大量書寫，密集發文，論形式，與隨筆庶幾近之。要推廣全民寫作，隨筆正可作為切入點──以隨筆的形式寫作，以隨筆的精神思索，全民寫作，全民思索，於是這本《像隨筆作家一樣生活》，就有了生活主張之外另外一層意義。