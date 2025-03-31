洪萬達／活著
學期末我就不再寫詩
迄今
大概一年半有了
沒上課的時候就是在上班
頂多放一兩天假的時候打打遊戲
滑滑手機
看滿溢出來的抖音視頻
這裡頭的每一個人看起來都賊開心的
美妝博主、街頭隨拍、美食遊覽
──這幾個錯誤的化妝方法千萬不要再用
──小姐姐我看妳很漂亮我是街頭攝影師能借我拍張照嗎
──驚死人啦家人們一整個盒飯滿滿都是菜只要人民幣14塊
只要我願意
好像也可以這樣度過一生
但現實生活很骨感的啊
我今年都要二八了
已經是一個奔三的大人
我想開車載全家人出去玩
一台便宜的豐田二手車也得幾十來萬
我看向桌上滿坑滿谷的書
心想，不如賣一賣吧
相信物質的富足也可以帶來心靈的富足
但認真開始整理的時候又犯起職業病
翻到瘂弦：
「活著是一件事情真理是一件事情」
翻到宇向：
「活著只是一些閃閃動動的溫柔」
在不比影視聲光效果的文字之間
我突然靜了下來
因為有什麼東西使我很快樂
很想寫一首詩
現在是2月1號中午12點11分
寒流剛過，陽光照在我家客廳的小落地窗
外頭微風徐徐，樹影搖動
我舉著書走到窗前
白淨的紙把陽光反射到我身體的每一個角落
逛書店
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