洪萬達／活著

聯合報／ 洪萬達

學期末我就不再寫詩

迄今

大概一年半有了


沒上課的時候就是在上班

頂多放一兩天假的時候打打遊戲

滑滑手機

看滿溢出來的抖音視頻

這裡頭的每一個人看起來都賊開心的

美妝博主、街頭隨拍、美食遊覽

──這幾個錯誤的化妝方法千萬不要再用

──小姐姐我看妳很漂亮我是街頭攝影師能借我拍張照嗎

──驚死人啦家人們一整個盒飯滿滿都是菜只要人民幣14塊

只要我願意

好像也可以這樣度過一生


但現實生活很骨感的啊

我今年都要二八了

已經是一個奔三的大人

我想開車載全家人出去玩

一台便宜的豐田二手車也得幾十來萬

我看向桌上滿坑滿谷的書

心想，不如賣一賣吧

相信物質的富足也可以帶來心靈的富足


但認真開始整理的時候又犯起職業病

翻到瘂弦：

「活著是一件事情真理是一件事情」

翻到宇向：

「活著只是一些閃閃動動的溫柔」


在不比影視聲光效果的文字之間

我突然靜了下來

因為有什麼東西使我很快樂

很想寫一首詩


現在是2月1號中午12點11分

寒流剛過，陽光照在我家客廳的小落地窗

外頭微風徐徐，樹影搖動

我舉著書走到窗前

白淨的紙把陽光反射到我身體的每一個角落


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