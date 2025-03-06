陽光漸弱、晝夜溫差加大。葉子彷彿是提供太空梭動力的外燃料箱一般，交付所有營養給樹木之後，季節的手指摁下按鍵，片片黃葉便紛然脫離，墜落。

所有一切都高於落葉之上，觀看世界的角度一下子降至最低最低，低到塵埃裡。

和逐漸光禿的枝幹相望。告別的凝視能有什麼心情呢？必然的宿命，身為春去秋來不斷循環的銜接點，經歷所有葉子過去也經歷過的。只是，集體的飄零，每一片卻還是落單。

無奈和失落感堆疊滿地。它終究省悟自己也是從千千萬萬葉子的油亮與凋零，才得以在春季到來時冒出頭。

時間悄悄凍結成毛邊，晶瑩附著在疲憊的葉緣，不小心暴露它的荒涼與不堪。

墜入沉沉酣眠之前，葉子眷戀看一眼這冰冷的世界。

而世界，正轉身預約下一輪的萃然新綠。