林瑞麟／讓，我遇見虹廬

一種偏執的摹想

在街道的陰陽之間穿鑿

你像一座棧橋

成為城市裡的破折號

讓方塊的語意轉變、聲音延續

喚醒我疲累的靈魂





如果不對稱是生活經驗的隱喻

清水磚白牆則是單純的象徵

你退縮的本體

為仰望的我讓出轉身的行距，讓原生的

質樸與初衷維持高冷





獨特而不顯孤獨

圍閉、內斂地

讓當代的婉約多了層次，留一個天井

拾光，轉折，借景

讓歷史有飽滿的色澤





你被留在時間裡

預言了自己的定位，而我在你的牆腳

讓自己站在漏光的墟落

感傷浮沉在我腦海裡那些

危老的文字，至今

沒有安身之處





註：「虹廬」為台北市定歷史建築，為建築詩人王大閎（1917-2018）的代表作之一。



