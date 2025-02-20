林瑞麟／讓，我遇見虹廬
一種偏執的摹想
在街道的陰陽之間穿鑿
你像一座棧橋
成為城市裡的破折號
讓方塊的語意轉變、聲音延續
喚醒我疲累的靈魂
如果不對稱是生活經驗的隱喻
清水磚白牆則是單純的象徵
你退縮的本體
為仰望的我讓出轉身的行距，讓原生的
質樸與初衷維持高冷
獨特而不顯孤獨
圍閉、內斂地
讓當代的婉約多了層次，留一個天井
拾光，轉折，借景
讓歷史有飽滿的色澤
你被留在時間裡
預言了自己的定位，而我在你的牆腳
讓自己站在漏光的墟落
感傷浮沉在我腦海裡那些
危老的文字，至今
沒有安身之處
註：「虹廬」為台北市定歷史建築，為建築詩人王大閎（1917-2018）的代表作之一。
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