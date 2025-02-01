陳思嫻／神駐防，唯他揭開光之縫隙

推薦書：洪書勤《唯思念倖免》（松鼠文化出版）

經過十三年的冶煉，六年級詩人洪書勤（1976-）繼第一本詩集《廢墟漫步指南》探詢較微小、對世間事物的情懷，如今，他交出更亮眼的成績，將第二本詩集《唯思念倖免》帶到更宏觀的視野，是他在中年向人生里程深沉的叩首。

《唯思念倖免》共分四輯：「輯一‧離岸的，都將如願抵達」，神在作者筆下來到世間各處，而「神殿如旅店」，加冕的光圈來自彼此，在王座上，人的命運或已自主，連同「浪」都是「箭矢般密布而下／神的唾沫」，於墓場玩捉迷藏和跳房子遊戲的詩人，慢慢地在這片「遊樂場」和「絕版的生命相觸」，因為，作者說：「並非所有詩人都能用死亡／完成句點」。

「輯二‧時間即牢獄」，時間這座牢籠卻也給予詩人無限的生命穹蒼，需要光的時候，他應允自己，「就撕開我」，進而，「凡甦活的都必須上岸」，因為「我們還有更好的陽光」。〈數息──給尚未名為悉達多者〉、〈邊防有佛〉、〈彼岸〉等詩作，略帶禪意，詩人更在「愛你與你所愛皆已毀敗」之時，邀請悉達多趁著月夜，一起散步。

「輯三‧世界一新即舊」，夢話一開口即舊去，「你睡了／我卻得繼續醒上／整輩子」；被奉命不能流下的淚，在杯中已是猛烈上升的氣泡，卻還在說服他人「無刻不是天堂」。詩人對生命謙卑而時時抱著希望，在神駐防世間時，他勇於揭開光之縫隙，為自己的命運作主。

「輯四‧唯思念倖免」，縱然詩人在生活中，面對宇宙的力量，他沒有任何的把握，而他坦言，「總有一些光把深淵擦亮」，或許那股絕對的力量是「靶柱恆久升立」的矢簇，誓言「想要成為更寒冷的自己」的詩人卻毫髮無傷。

與其說，「植物園詩社」（創社詩人包括楊宗翰、邱稚亘、何雅雯、林思涵等人）曾帶給洪書勤現代詩創作的養分，毋寧說，真正影響他創作的，是他三十年的軍旅生涯；以軍職身分創作，規範、紀律、形式，盡在言外的語言上的收放，更是洪書勤面對現代詩創作的一大考驗。曾是軍旅詩人的瘂弦以及軍中詩人汪啟疆（已退役近三十年），皆曾先後在洪書勤的兩本詩集，為其作序。

洪書勤擅長創作長詩，詩中帶著古典的韻味，古典文學於他而言，是熠熠發光的寶庫，他也從中得到精神上的共鳴與滿足，雖然古典文學絕對影響了他的現代詩創作，但他不刻意去定義古典詩是否「錘鍊」了自己的作品。蘇東坡的詩詞亦是洪書勤接觸古典文學，其中不可或缺的一方小宇宙。

文字很少明顯坦露出私我情感的洪書勤，他的創作主題性相對而言也較抽象，但在《唯思念倖免》詩集中，讀者欲探索的詩人各個層面，都變得不難解讀。這本詩集是勤於創作的洪書勤，在歲月的積累中，不時內省而彰顯，所呈現的更遼闊的詩篇。