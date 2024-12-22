伊格言／簡論政治正確

你知道嗎？「政治正確」其實真的是個非常精準的詞──

請先看這個詞的後半段：首先，政治正確真的原則上都是「正確」的。

我們難道不該幫助弱勢／資助窮人／扶持移民／支持環保／反對種族與性別歧視／理解女性長期受父權壓迫的處境嗎？

當然，當然，這毫無疑問。

接著讓我們看看這詞的前半段。我們必須承認並理解的是，政治正確也真的就只在「政治」上正確。

政治是什麼？有個老派的來自孫文的說法：「政」是眾人之事，「治」是管理；管理眾人之事，就是政治。

這沒問題。此刻我們還有個更時髦精準當然也更世故的白話翻譯：政治就是眾人與眾團體之間的資源以及權力分配。

政治就是這個意思。所以當我們說政治正確「只在政治上正確」的意思就是，只在牽涉眾人間的權力分配／資源分配上時正確。

是以當上述理念在政治上正確時，並不代表它在藝術價值、人文價值上正確。更不用說它也未必在情感上或人性上正確。更進一步說，它當然也極可能在科學上、習俗上，或「實用」上不正確。

那問題就來了：當你心中除了政治正確（再強調一次：我認為，在政治上，在大原則上，它們真的「正確」）之外還有其他價值時（比如藝術上的考量、人性上的考量）等等時，衝突即刻產生。

這個社會目前在吵的有許許多多就都是這樣的事情。

讓我們在這裡讀一段西格麗德‧努涅茲吧。在《告訴我，你受了什麼苦》（沒錯喔就是最近阿莫多瓦《隔壁的房間》的原著），努涅茲這樣寫：

這讓我想到某個朋友的女兒，一心一意就是要芭比娃娃。做媽媽的因為不認同芭比娃娃強化性別刻板印象，原本一直不願意買。後來某年聖誕節，媽媽終於讓步，從盒子中拿出芭比娃娃。六歲小女生樂昏了，滿心歡喜狂喊：芭比！我愛妳！我一直都好愛好愛妳！

借用努涅茲在這本書中重複多次的句子：「這真是我聽過最悲傷的故事了。」

BTW，努涅茲這本書大體上也很不政治正確。但在藝術上，啊，她還真寫得有夠好的啦。