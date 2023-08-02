星期日加班，下午三點半結束工作。離開公司後，我到大賣場逛了一下，回到家差不多四點半。走進社區沒多久，看見一個警察在講手機，他的前方圍了一條封鎖線，我腦中立刻浮現：「有人跳樓嗎？」接著，我看見一塊白布蓋著……我沒有停下腳步，繼續往前走，走進我的住處。關上門後，我心想：「好險我看到時，已經蓋上了白布。」

我見過病逝的爺爺、奶奶的遺體，也看過車禍身亡的同學，而我看見同學時，她的遺容已經被整理過。現在那在白布下，還未整理的遺容……我在新聞和電視劇也看過蓋白布的場景，但這是我第一次覺得，那塊白布是仁慈的。

今天是假日，有那麼多住戶進進出出，那塊白布可以免去多少人心中的陰影。以前我從不曾想過，為什麼從古至今遇到這種事都蓋白布，而不是蓋黑布，或其他顏色的布？但今天我覺得蓋白布合情合理，因為蓋在那上面的那一塊布，是白色的天使。