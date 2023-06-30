奚密／讓台灣成為世界——賀《文訊》四十周年慶

我在美國擔任過很多刊物的編委，學術期刊和文學雜誌都有。其中合作最長的是《今日世界文學》（World Literature Today）。它創刊於1927年一月，以來自全球的當代小說、詩及散文作品為特色，每期也刊登多篇書評，介紹新近出版的英譯小說和詩集。八十年代中，我和《今日世界文學》初次結緣。多年來我的角色也不斷地演變：從書評人到撰稿者，從專號主編到編委。這份刊物代表了英美文學雜誌的一種普遍形式，以發表文學作品為主，兼及作者訪談和書評書介。

類似這樣的文學雜誌在英美不下千種。它們泰半以大學為基地。《今日世界文學》由奧克拉荷馬大學出版，其他如歷史悠久的《耶魯評論》（The Yale Review）由約翰斯·霍普金斯大學出版，德高望重的《犁頭》（Ploughshares）由波士頓的艾默生學院出版。也有少數的文學雜誌獨立經營，例如位於加州柏克萊的《三分錢評論》（The Threepenny Review）和位於倫敦的《格蘭塔》（Granta），皆屬文壇重鎮。

放眼國際，《文訊》在不可勝數的文學雜誌中不僅毫不遜色，而且獨一無二，卓然自立。它內容的多元性和對文學史的多重貢獻，讓它有別於其他的文學雜誌。多年來閱讀一期又一期的《文訊》，我每每驚嘆它開闊的視野，原創的議題，以及深厚的歷史使命感。在內容方面，從它的欄目名即可一窺其豐富：「藝文史記」、「人物春秋」、「談文論藝」、「人文關懷」、「作家手跡」、「書評書介」、「特別報導」……還有多種副刊、專號和特輯。《文訊》的跨越度之大是我在其他文學雜誌裡看不到的，它呈現在文類，世代、地域、族群、性別、階層、流派等多方面。在這個繽紛的園地裡，資深作家和文壇新秀，文學和其他藝術，來自本土縣市和五洲四海的作家作品……既各放異彩，也相互呼應。文學既是文本的創作，也是活動與實踐。文學的產生既神奇也具體；神奇的是它的「無中生有」，具體到書房裡的筆耕與田野間的采風。此外，《文訊》圖文並茂，挖掘和保存了不少極具歷史意義的照片，不但豐富了文字的記載，而且成為內容不可缺失的一個元素。

在議題方面，除了作家和作品的介紹與論述，《文訊》多年來對整個文學場域有深入的觀察和省思，諸如文學教育、傳播與獎項，出版市場與機制，傳媒與文創等等。針對個別議題，《文訊》總能邀請到具有代表性的作家、編輯、學者、出版人、教師、學生、譯者、文化評論家，甚至企業家與政治人物，現身說法，言之有物。在有限的篇幅裡，每期專號做到微觀與宏觀並重，感性與理性交融。它展現的不僅是作者的專業知識和獨特見解，還有編輯敏銳的觸角和盡心的策畫。試舉兩個例子：專號《高中校刊的現狀與發展》提醒我對文學發展的關注面需要更開闊，更深入，而《嘿，研究生—─你要往何處去？台灣文學的博碩班未來、出路與論題關注》讓我反思自己所在的美國學界是否面臨著類似的狀況。

作為一位文學讀者和文學研究者，我一直視《文訊》為一大寶庫。它提供的文本、史料、資訊、思想至為珍貴，無可取代。它對文學史的貢獻除了雜誌本身之外，還有文藝資料研究與服務中心、《文訊》雜誌知識庫、叢刊叢書和文藝活動、研討會、座談會等等。從1983年七月一日創刊以來，《文訊》克服了種種挑戰，成功地建立了一個自由開放的平台，中立專業，兼容並蓄。它著眼當代，回顧歷史，展望未來，數十年如一日。

十年前，陳芳明教授在〈三十年，豈是一瞬〉中說：「參與歷史，創造歷史，書寫歷史，正是《文訊》的重要特質。能夠從一個小眾媒體，而逐漸發展成為開闊的月刊，終於升格成為文學界、學術界必讀的雜誌……」誠然，《文訊》是華文世界必讀的文學雜誌。四十年的耕耘，它讓台灣成為台灣，也讓台灣成為世界！僅在此對《文訊》的歷任主編和全體同仁表達我深深的感謝和敬意。（本文與七月號《文訊雜誌》同步刊出）