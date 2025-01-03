2025暖心推薦，每個故事都是幸福的起點，五本小說帶你開啟好運一整年
2025年，暖洋洋地開始吧！琅琅原創挑選五部精選小說，感受每一章故事彷彿冬日的暖陽，帶來撫慰人心的力量。為你開啟新年的好運序章，讓溫暖與幸運圍繞你的一整年！
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《香菇嫁給我以後》溫暮
「我幫你煮了剝皮辣椒雞湯！」菇哥洋洋得意端上大作，清湯寡水裡隱約見到幾隻營養不良的小雞腿（能買到那麼瘦弱的雞腿我非常佩服），上頭漂浮著滿滿的翠綠色辣椒，看那鮮豔晶瑩的外皮。嗯，肯定是生的。「我不餓，謝謝，你喝。」我把碗推回他面前，禮貌性拒絕。「不行。UDN要在新年檔期推薦《香菇》書，我得找一點新題材給你寫。你跟他們說我廚藝進步很多。」他很堅持。香菇，我的先生。結婚六年，他廚藝沒有進步很多，但是一個可愛的人。這本書是我每天灌溉的婚姻日常……看更多
《不要笑話我》韓駿、林海月、十五
從小時候的無盡幻想，到長大後面對現實的無奈，我們的夢想還存活嗎？江小柴，一個為房貸苦惱的打工人，姚婷婷，一個活力四射的白富美，因緣際會下，他們在辦公室的角落碰撞出火花。在這個現實與夢想交織的世界，他們將如何為夢想奮鬥？
一場關於麵包與玫瑰的選擇，一場關於現實與理想的碰撞，一場為夢想點燃的熱血故事，即將展開……看更多
《花宴：開在盛夏的一朵夢》X.H夜月獨步
「千萬不要愛我多過於我愛你，這樣我才可以愛你愛得久一點」愛這種東西，豈能說放在天秤上量一量誰愛得多呢！咖啡館是一種隱喻，也是人生的縮影。每個人心中都有一座理想的桃花源，正如每個人都有一間理想的咖啡館。
在這間等同於「桃花源」的「咖啡館」之中會發生怎樣的故事？又會彈奏出何種情歌……看更多
《伏流》花生
流族公主張清溱在祭典前夕邂逅迷途的桃璟英，兩人歷經生死，情愫暗生。後因族中秘法遭竊，張清溱前往人界尋回，卻遭叛徒陷害，誤會深重。歷經重重磨難，她不僅奪回秘法，更率領族人擊退敵族，重振流族。
最終，在眾人的幫助下，張清溱與桃璟英解開誤會，重修舊好……看更多
《誰是．你愛的人．是誰》荏君
原是千金小姐的紫軒在家人給的壓力下，忍痛對男友說出分手。想證明自己不想靠家人，決定一人出走隱藏身分。隔年再次遇到僅華，他仍愛她，而她不敢給予回應，堅持要等到自己有所成就時才考慮是否再次愛他。只是，他究竟愛的是紫軒還是文緒？
僅華最後在丁父的提點下，對紫軒表明了立場，支持她完成事業後再一同攜手步入禮堂……看更多
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