解開謎團，破解真相！五本精選小說帶你進入偵探視角，一起探案

每一次找尋真相，都是一趟前往未知世界的探險之旅。琅琅原創為你精選五部小說，充滿推理和神秘魔法元素，邀請你進入這些錯綜複雜的謎團，與角色們一同穿越每一起神秘的案件，找到那深藏的謎底。 聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。 想搜更多好書？歡迎下方留言，告訴我們您喜歡的故事題材！（編按）

書名：《佐莉絲探案--黃金黎明》 作者：亞斯莫

《佐莉絲探案--黃金黎明》亞斯莫

連續殺人兇手這次出現在台灣，犯下無人能破的連續凶殺案，唯有她──清麗脫俗、聰穎慧黠、打扮時尚、家世成謎、身懷武藝職業化妝師佐莉絲再次出手，藏在美麗與冷靜之下的睿智，讓真相無所遁形。自 J 字的謎團解開之後，佐莉絲在等待謎樣的外國女子到來。玫瑰十字架牽引出什麼陰謀？地下宮殿的愛人們能成為眷屬嗎？卸妝後的真相，是否交代完畢？黃金黎明即將展開……看更多







書名：《香愛香殺(H)》 作者：喘氣的蠟燭

十年前的一場滅門血案中，一家四口只有女兒倖免。現場除了血跡和半隻血腳印，沒有其他線索。被害者一家人與人無怨無仇，案件就此成了一樁懸案。唯一倖存的女主知道兇手是紅眼吸血異族，雖然他們簽署了和平協議。十年後，女主在百貨公司工作，尋找兇手。她遇到一對父子，發現男子身上有紅眼吸血異族的氣味，與十年前家中殘留的氣味相同。

她決定深入調查，卻陷入對方的圈套……看更多









書名：《他與她 犯罪偵查的伙伴》 作者：泰瑞藍

他，是位查案快、狠、準，行事嚴厲的檢察官：宋冬睿，他的職責就是掌握證據，將真正的犯人繩之以法。而她，是位機靈、缺錢、遇事往前衝的刑警：葉善存，她的職責便是尋找犯罪證據，並逮捕嫌犯。

性格截然不同的兩人，卻被一樁販毒案湊在一起，兩人合作偵破16年前的舊案，而他們的愛情是否也能順利的走向終點呢……看更多











書名：《女巫之心》 作者：落日焰

深山中的小鎮裡發生女巫謀殺案，犯案手法和十年前的案件一致，兇手卻記不清犯案過程，且一口咬定自己被邪靈附身。不相信世上有鬼魂的刑警只能尋求僅存的女巫協助，卻遇上一連串的靈異事件。

隨著案情發展，他卻發現這一切彷彿衝著他而來……看更多















書名：《時空謎情》 作者：梅洛琳

大自然有許多不可思議的神祕現象，而這些不可思議的神祕現象，是獨立還是有所關連？「時空謎情」是一部男女主角的感情因天空和海底發生的神祕奇異而受到影響的科幻愛情故事－他們的時空……在不同的軌道上。

他們，在「第一次」見到雙方時，都對彼此感到迷惑……看更多













