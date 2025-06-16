《忘了我記得》金句分享：婚姻是愛情的墳墓，或是亂葬崗

《忘了我記得》由劉若英身兼導演與編劇，攜手謝盈萱、秦漢、霍建華等實力派演員，共同演繹了一場關於中年人生中，遺憾、成長與陪伴的深入探討。這並非一部溫馨的家庭劇，它更像是用生活的鐵錘，輕輕敲開你我深藏的心碎，再溫柔地給予一個擁抱，低語道：「你不孤單。」

劉若英將這部她人生中首部獨立執導的影集作品，視為自身中年的備忘錄。她坦言：「我開始面對人生各種狀況，所以想趁還做得動的時候，把這個階段的感覺記錄下來。」她希望透過這部作品，讓觀眾無論身處何種困境，都能感受到一份共鳴，並學會用幽默感去面對與撐過。

深刻捕捉成年人的日常掙扎「你也曾經歷過」的真實感

「在這世界上，讓自己開心已經夠難了，你還要讓別人開心？」這句看似玩笑的對白，卻是電視劇《忘了我記得》中最觸動人心的一句台詞。它不談青春，不販賣夢想，而是直指你我這些在生活中苦撐的成年人。

《忘了我記得》沒有跌宕起伏的戲劇衝突，它的力量來自於那份「你也曾經歷過」的真實感。那種在眼淚打轉的同時，依然要忙碌於家務、工作、照護他人的日子，劇中呈現得淋漓盡致，深刻捕捉了成年人的日常掙扎。

這是劉若英人生第一部獨立執導的影集作品。她不是心血來潮，而是感同身受。劉若英想傳達一份理解與溫暖：「你不是爛，你只是太撐。」「你不是失敗者，你只是太久沒被好好對待。」

劇中那句「就算我撐不住那片天也沒關係，我有我愛的人，還有愛我的人」，或許就像許多人在無數個深夜對著鏡子獨白的心聲。這句話，不僅是劉若英對已逝父親的思念，更是獻給每一個在生活重壓下堅持的人。

《忘了我記得》謝盈萱、秦漢。圖/Netflix提供

《忘了我記得》金句分享：

★婚姻是愛情的墳墓，也可能是亂葬崗，尤其如果你結過很多次婚的話。

★年輕人的事情，總是比父母的事情更受重視，我年輕時對自己的父母也曾如此。

★只有真正的摯友，才能一眼洞悉我內心的憂鬱，讓我們可以毫無顧忌地做自己，成為彼此最堅實的依靠。

★小時候總覺得時間無限，恨不得能快快長大，但不知從何時起，卻突然感到時間所剩無幾。

★我從未想過父親會變老，但當我望著他的背影時，才驚覺，人的衰老，往往只是一瞬間的事。

★當多少人需要有人陪伴時，卻發現真的有人在身邊的又有多少？單身者只能畏懼寂寞，卻不能畏懼麻煩，因為沒有人需要為他人的人生負責。

★妥善照顧好自己，是對這個世界最大的貢獻。

★我們愛上一個人的理由，往往與最終厭惡他的理由，是同一個。

★究竟我們所遺失的，是那個走失的自己，還是那些也曾迷失方向的他們呢？

★人生是由一連串的選擇題構成，而我選擇我能夠承受的答案。

★就算我撐不住那片天也沒關係，我有我愛的人，還有愛我的人。

★在這世界上，讓自己開心已經夠難了，你還要讓別人開心？

《忘了我記得》。圖/Netflix提供

《忘了我記得》。圖/Netflix提供

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