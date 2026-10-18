盤點值得一看再看的台灣時代劇：從《一把青》到《聽海湧》，重返歷史現場

文章目錄 1.《一把青》：戰火下的飛官與眷屬，刻畫最揪心的生離死別

2.《再見1987》：橫跨45年的台韓愛情史詩，方志友、林哲熹演繹時代洪流下的離別

3.《茶金》：1950年代茶葉商戰，連俞涵詮釋不被時代限制的女性

4.《流麻溝十五號》：重返白色恐怖時代，見證女性受難者追求自由的勇氣

5.《聽海湧》：揭開二戰台籍青年鮮少被談論的歷史，在戰爭與身分之間尋找答案

6.《天橋上的魔術師》：走進1980年代中華商場，找回老台北的記憶

7.《華燈初上》：1980年代條通謀殺案，揭開酒店女子的愛恨糾葛

8.《國際橋牌社》：從政治角力看台灣民主化歷程

9.《奇蹟的女兒》：1970年代加工出口區，記錄台灣女工的青春與奮鬥

10.《斯卡羅》：重返19世紀南台灣，揭開族群交會的歷史現場

台灣 時代劇有哪些值得一看再看的作品？從戰火下的離別與等待、1950年代的茶葉商戰，到1980年代的老台北街景，每一部時代劇都像是一扇通往過去的窗口，帶領觀眾重新認識台灣不同年代的生活樣貌。

近年來，無論是描繪空軍眷村情感的《一把青》、重現台灣茶產業發展的《茶金 》，還是直面白色恐怖歷史的《流麻溝十五號》，以及揭開二戰台籍青年生命經歷的《聽海湧》，都以各自的敘事角度，呈現大時代如何影響個人的選擇與命運。

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以下盤點10部值得一看再看的台灣時代劇，無論是想重溫經典，還是想透過戲劇認識台灣歷史，都值得收藏！

1.《一把青》：戰火下的飛官與眷屬，刻畫最揪心的生離死別

時代背景：1945年至1980年代初期｜主演：楊謹華、連俞涵、楊一展、吳慷仁

改編自白先勇小說集《台北人》中的同名短篇小說，《一把青》以空軍飛官及其眷屬的生命經歷為主軸，描繪從抗戰勝利、國共內戰到政府遷台前後，人物在時代變動中所面臨的離別與失落。

故事 透過朱青、師娘與秦芊儀等女性角色的視角，呈現飛官家庭看似光鮮、實則充滿不安的生活。當戰爭打破原本平靜的日常，等待丈夫歸來成為她們共同的命運，而每一次離別都可能是永別。

圖：《一把青》臉書

《一把青》最令人難忘的地方，在於它沒有將戰爭簡化成英雄故事，而是把鏡頭留給那些留在原地等待的人。女性角色如何面對失去、如何在傷痛中繼續生活，讓這部作品超越時代背景，成為一部關於愛情、記憶與生存的動人作品。

圖：《一把青》臉書

值得重看的原因： 細膩的情感描寫與角色命運交織，即使知道故事的走向，再次觀看仍能從人物的選擇中感受到不同層次的悲傷與堅韌。

2.《再見1987》：橫跨45年的台韓愛情史詩，方志友、林哲熹演繹時代洪流下的離別

時代背景：1942年至1987年｜主演：方志友、林哲熹、禾浩辰、蘇明明、李侑菲、文熙景

以台灣、日本與韓國的歷史變遷為背景，台劇《再見1987》透過一段跨越數十年的愛情故事，描繪個人在時代洪流下的理想、犧牲與無法言說的遺憾。故事從日治時期展開，延伸至二二八事件與白色恐怖，將人物命運與歷史傷痕交織，呈現一段被迫分離、卻始終難以忘懷的深刻情感。

圖：《再見1987》臉書

方志友飾演叛逆少女邱雪，林哲熹則飾演懷抱理想的高材生李俊賢。兩人因共同理念相識相戀，從最初的相遇到許下相守一生的承諾，原以為能攜手走過人生，卻在戰後局勢急遽變化之際，迎來無法預料的命運轉折。

圖：《再見1987》臉書

二二八事件爆發後，俊賢遭到通緝，輾轉流亡至韓國；邱雪則帶著女兒，在白色恐怖的陰影下隱姓埋名、艱難生活。曾經相愛的兩人被迫分隔兩地，一個流落異鄉，一個留在台灣守著秘密，漫長的歲月也讓這段感情成為彼此心中難以觸碰的傷口。

直到1987年，一封從韓國寄來的信，重新喚醒邱雪塵封多年的記憶，也讓女兒邱靜之開始追問父親的真實身分。隨著過去的秘密逐步揭開，兩代人的命運與情感糾葛也逐漸浮現。

值得重看的原因： 《再見1987》不只是一段跨越數十年的愛情故事，更透過個人命運映照台灣歷史。當觀眾重新回望邱雪與李俊賢的相遇、離別與等待，也能進一步思考，在無法選擇的時代裡，人們如何守住理想，以及如何帶著失去繼續生活。

3.《茶金》：1950年代茶葉商戰，連俞涵詮釋不被時代限制的女性

時代背景：1950年代｜主演：連俞涵、溫昇豪、郭子乾、薛仕凌

以1950年代的新竹北埔為背景，《茶金》將故事帶入台灣茶葉外銷產業蓬勃發展的年代，透過茶商家族的興衰，呈現商業競爭、國際貿易與時代變局如何影響一個家族的命運。

圖：《茶金》臉書

連俞涵飾演的張薏心，是茶商家族的接班人。在男性主導的商業環境中，她不願只被定位為家族中的女兒，而是努力尋找自己的位置，試圖在充滿挑戰的市場中守住家業。隨著茶葉市場、匯率與國際局勢不斷變動，她必須在理想、家族責任與現實之間作出抉擇。

除了商戰情節，《茶金》的另一大亮點是精緻的美術設計與時代還原。從人物服裝、老宅陳設到茶葉交易的場景，都呈現出1950年代台灣的生活氛圍，也透過海陸腔客語及多語言交流，描繪當時不同文化交會的社會樣貌。

圖：《茶金》臉書

值得重看的原因： 《茶金》不只有商業競爭，更呈現女性如何在時代限制中爭取自主。每次重看，都能從人物的決策中看見理想與現實之間的拉扯。

4.《流麻溝十五號》：重返白色恐怖時代，見證女性受難者追求自由的勇氣

如果想認識台灣白色恐怖時期的歷史，《流麻溝十五號》絕對是值得一看的作品。由周美玲執導，改編自曹欽榮的口述歷史著作《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》，電影以1950年代的綠島為背景，描寫女性政治受難者被送往新生訓導處、失去自由與姓名，卻仍努力守住信念的故事。

圖 ：前衛出版社

圖／取自高雄電影節臉書

故事聚焦幾名背景不同的女性：喜歡畫畫的少女余杏惠、才華洋溢的舞者陳萍，以及堅毅正直的護理師嚴水霞。她們原本各自擁有不同的人生，卻因時代與政治環境的變化被迫走進集中管理的生活。在失去自由、承受不合理對待的日子裡，她們仍試著互相扶持，尋找活下去的希望。

圖／取自高雄電影節臉書

片名「流麻溝十五號」並不是一般的地址，而是與綠島政治受難者身分密切相關的地名。當人的姓名被編號取代，個人的生命經歷也可能被歷史掩蓋；電影透過女性的視角，讓觀眾看見政治事件背後，一個個曾經真實存在的人，以及她們失去的青春、親情與人生選擇。

必看亮點：《流麻溝十五號》不只呈現白色恐怖的歷史背景，更將焦點放在女性政治受難者的處境與彼此扶持的情誼。它沒有將歷史停留在冰冷的年代與事件，而是透過人物的遭遇，讓觀眾理解自由、尊嚴與選擇為何如此珍貴。

5.《聽海湧》：揭開二戰台籍青年鮮少被談論的歷史，在戰爭與身分之間尋找答案

相較於聚焦白色恐怖時期的《流麻溝十五號》，公視時代劇《聽海湧》將故事帶到第二次世界大戰期間，從台籍青年被日本徵召、前往婆羅洲擔任戰俘監視員的經歷出發，呈現台灣人在戰爭中的特殊處境。這也是台灣首部以台籍戰俘監視員為主角的影集。

圖：《聽海湧》

故事描述三名台灣青年在日軍體制下被派往海外，負責看守盟軍戰俘，卻因此捲入戰爭暴力與屠殺事件。戰爭結束後，他們又面臨盟軍調查與審判，必須為自己的行為與身分接受考驗。

圖：《聽海湧》

《聽海湧》最值得深思的地方，在於台灣人在當時所面臨的身分矛盾。身處日本殖民統治下，他們被徵召進入日軍體系；然而戰爭結束、政權更迭後，過去的經歷又成為難以迴避的責任與傷痕。當個人選擇受到殖民體制、軍事命令與戰爭環境限制時，究竟該如何理解責任、善惡與人性？作品透過人物的遭遇，帶領觀眾思考這些沒有簡單答案的問題。

除了歷史題材，影集也透過不同國籍與立場的人物，呈現戰爭對戰俘、監視員及相關人員造成的傷害。它並非單純描寫戰場上的勝敗，而是讓觀眾看見戰爭結束後，仍然留在人們身上的創傷與道德難題。

圖：《聽海湧》

必看亮點：《聽海湧》以台灣人的視角重新觀看第二次世界大戰，將殖民歷史、身分認同、戰爭責任與人性選擇交織在一起。影集也獲得第60屆金鐘獎肯定，拿下迷你劇集獎，展現台灣歷史戲劇在題材與創作上的重要成果。

時代背景：1980年代｜主演：莊凱勛、孫淑媚、宋柏緯、朱軒洋

改編自吳明益同名小說，《天橋上的魔術師》以1980年代的台北中華商場為主要場景，透過一群孩子的眼睛，描繪商場裡的店家、家庭與鄰里生活。

圖：木馬文化

故事中的神祕魔術師出現在天橋上，以令人驚奇的魔術吸引孩子們的注意。隨著不同人物與事件逐步展開，魔術不只是表演，也像是打開記憶與想像的入口，讓每個角色面對成長、家庭、失落與人生的未知。

圖：《天橋上的魔術師》臉書

圖：《天橋上的魔術師》臉書

本劇最令人印象深刻的，是對中華商場場景的重現。對曾經生活在那個年代的人而言，熟悉的街景與日常物件承載著共同記憶；對沒有經歷過那個年代的觀眾來說，則能藉由戲劇認識一座已經消失的城市地標。

圖：《天橋上的魔術師》臉書

值得重看的原因： 作品將懷舊氛圍與成長故事結合，每個篇章都藏著不同的人生寓意。當再次回望那些看似平凡的日常，也許會發現，最難忘的魔術其實是時間與記憶。

7.《華燈初上》：1980年代條通謀殺案，揭開酒店女子的愛恨糾葛

時代背景：1980年代台北｜主演：林心如、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言

以1980年代台北林森北路一帶的日式酒店文化為背景，《華燈初上》圍繞酒店「光」中的媽媽桑與小姐們，描寫她們在友情、愛情、嫉妒與現實壓力下交織的複雜關係。

圖：《華燈初上》臉書

圖：《華燈初上》臉書

林心如飾演的蘇慶儀與楊謹華飾演的羅雨儂，是性格迥異卻彼此牽繫的重要人物。兩人共同經營酒店，看似默契十足，私底下卻各自藏著難以言說的情感與秘密。一樁命案的發生，讓原本交錯的關係更加緊張，每個人都可能與真相有所關聯。除了懸疑推理，《華燈初上》也以復古服裝、髮型、音樂與場景重現當年的都市氛圍，呈現女性在感情、金錢與生存現實之間的掙扎。

圖：《華燈初上》臉書

值得重看的原因： 劇中人物並非單純的好人或壞人，每個選擇背後都有自己的理由。再次觀看時，除了追查命案，也能重新理解角色之間的情感與秘密。

8.《國際橋牌社》：從政治角力看台灣民主化歷程

時代背景：1990年代前後｜主演：楊烈、伊正、陳妤等

《國際橋牌社》以台灣政治發展為背景，透過虛構人物與政治事件交錯的敘事方式，呈現民主化過程中的權力角逐、政黨競爭與社會變動。

作品將政治人物、媒體工作者及不同立場的人物放進同一個故事裡，描繪重大政治事件背後的利益衝突與人性選擇。觀眾不只看見檯面上的政治攻防，也能從角色的立場與行動中，理解不同群體對台灣未來的想像。相較於以愛情或家庭為主軸的時代劇，《國際橋牌社》更聚焦政治與公共議題，讓歷史不再只是教科書上的事件，而是由許多人的決定共同形塑的過程。

圖：《國際橋牌社》臉書

值得重看的原因： 劇情提供理解台灣政治歷史的另一種入口，也能讓觀眾重新思考媒體、權力與民主之間的關係。

9.《奇蹟的女兒》：1970年代加工出口區，記錄台灣女工的青春與奮鬥

時代背景：1970年代｜主演：連俞涵、溫貞菱、孫可芳、姚淳耀

改編自楊青矗的小說《工廠女兒圈》，《奇蹟的女兒》以1970年代台灣經濟起飛為背景，將目光放在進入加工出口區工作的年輕女性，呈現台灣經濟奇蹟背後不為人知的勞動故事。

圖：《奇蹟的女兒》臉書

圖：《奇蹟的女兒》臉書

劇中女孩們離開原本的生活環境，進入工廠工作，期待靠自己的力量改善家境、追求更好的未來。然而，工廠生活並不如想像中美好，低薪、工作壓力、性別不平等與職場困境，都成為她們必須面對的現實。隨著彼此扶持與生活經驗累積，女孩們逐漸理解自己的處境，也開始思考女性在家庭與職場中能擁有多少選擇。

圖：《奇蹟的女兒》臉書

值得重看的原因： 《奇蹟的女兒》讓觀眾看見經濟成長數字背後的勞動者，尤其是女性如何用青春與汗水參與台灣產業發展。劇中關於工作權益與性別平等的議題，至今仍具有討論價值。

時代背景：1867年羅妹號事件及其後續歷史｜主演：吳慷仁、黃健瑋、溫貞菱

改編自陳耀昌小說《傀儡花》，《斯卡羅》將故事帶回19世紀的恆春半島，以1867年美國商船羅妹號事件為歷史背景，呈現當時不同族群在土地、權力與生存之間的複雜關係。

傀儡花 (1)、傀儡花 (2)。圖：飛魚創意

羅妹號在南台灣觸礁後，船員上岸求生，卻因誤入當地領域引發衝突。事件隨後牽動美國勢力、清朝官員、漢人與當地原住民族群之間的交涉，也讓原本各自生活的社群被推向歷史轉折點。

圖：《斯卡羅》臉書

《斯卡羅》並不只著眼於單一事件，而是透過不同人物的立場，呈現族群之間的誤解、談判、利益衝突與生存考量。當外來勢力介入，各方必須重新判斷局勢，任何決定都可能改變自身與族群的未來。

圖：《斯卡羅》臉書

值得重看的原因： 作品將較少出現在大眾影視作品中的歷史帶到觀眾面前，讓人重新認識19世紀南台灣的族群關係與歷史脈絡，也提醒我們，歷史從來不是單一立場就能完整解釋的故事。

這些故事雖然發生在過去，卻仍能映照今天的生活。當我們再次打開這些作品，重看的不只是熟悉的劇情，也是在不同年代裡，人們如何努力生活、守住信念，並尋找屬於自己的位置。如果想透過戲劇重新認識台灣，不妨從這10部作品開始，挑一部最感興趣的故事，再次走進屬於台灣的時代記憶。

精華 FAQ Q1：這篇文章主要在介紹哪些類型的台灣時代劇作品？ 文章整理了10部台灣時代劇，題材涵蓋戰爭離散、商戰女性、白色恐怖、二戰台籍青年、1980年代街景、酒店懸疑、民主化政治、女工勞動與族群歷史等面向。

Q2：文中提到哪些作品最能呈現台灣不同年代的歷史樣貌？ 像《一把青》《茶金》《流麻溝十五號》《聽海湧》《天橋上的魔術師》《華燈初上》《國際橋牌社》《奇蹟的女兒》《斯卡羅》等，都以不同年代與事件，重現台灣社會的變遷與記憶。

Q3：作者認為這些台灣時代劇值得重看的原因是什麼？ 因為這些作品不只重現歷史場景，也透過人物命運呈現愛情、自由、責任、勞動與認同等議題。重看時能從角色選擇中，理解時代如何塑造個人與社會。