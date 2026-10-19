周柯宇《狙擊蝴蝶》爆紅再推新作！《小城春色》劇情、看點一次看，王玉雯、周柯宇演繹十年暗戀

陸劇 甜寵新作再添話題！由王玉雯、周柯宇主演的都市愛情 劇《小城春色》於10月16日正式殺青，改編 自休屠城小說 《恃靚行凶》，以「十年暗戀、久別重逢」為故事主軸，描繪歷經生活磨練的林霜，與默默將她放在心底多年的周正，再次相遇後逐漸靠近的愛情故事。

周柯宇這次化身外表斯文內斂、內心卻深情專一的數學老師，與王玉雯組成反差感十足的螢幕情侶，從相親開始展開一段充滿試探與心動的戀愛。隨著劇集正式殺青，兩人的角色互動也讓劇迷更加期待後續播出消息。

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組圖／琅琅悅讀，圖片來源：《小城春色》官微、博客來

值得一提的是，周柯宇另一部作品《狙擊蝴蝶》目前也在台灣八大戲劇台播出，與陳妍希演繹年齡差距下的情感拉扯。

《小城春色》劇情介紹：相親遇上高中校友，十年暗戀悄悄浮出水面

《小城春色》講述林霜（王玉雯 飾）年輕時經歷家庭變故，獨自面對生活的種種考驗。到了30歲這年，終於還清債務的她決定回到家鄉小城，告別過去疲憊的生活，重新尋找屬於自己的安定。在親友安排下，林霜認識了相親對象周正（周柯宇 飾）。周正是她的高中校友，如今留在母校擔任數學老師，個性沉穩、外表嚴肅。初次見面時，林霜對他並不來電，乾脆拒絕這場相親，卻不知道眼前這個看似不善表達的男人，早已將對她的喜歡藏在心底多年。

圖片來源：《小城春色》官微

隨著兩人再次產生交集，周正以細膩的關心逐漸走進林霜的生活，而林霜也在一次次相處中，重新思考自己對愛情的態度。這段跨越十年的暗戀，能否從單方面的守候走向雙向奔赴，成為全劇最令人期待的情感主線。

圖片來源：《小城春色》官微

《小城春色》看點1：王玉雯、周柯宇反差組合，「拽姐」遇上深情數學老師

《小城春色》最吸引人的看點之一，就是兩位主角截然不同的性格設定。王玉雯飾演的林霜，經歷過生活磨練後變得獨立灑脫，不會輕易為愛情妥協；周柯宇飾演的周正則是外表理性、行事沉穩的數學老師，面對喜歡的人卻有著超乎想像的耐心與深情。

圖片來源：《小城春色》官微

圖片來源：《小城春色》官微

一個習慣掌握自己的生活節奏，一個則將喜歡藏在細節裡，兩人從相親時的拒絕，到後來逐漸卸下心防，性格反差也讓互動多了不少火花。相較於強勢直球的霸道男主，周正更像是以溫柔和陪伴慢慢打動對方，呈現另一種令人心動的戀愛模式。

圖片來源：《小城春色》官微

《小城春色》看點2：十年暗戀終於有回應，默默守候最讓人心動

「那些年不敢聲張的喜歡，多年後終於有了對手戲。」劇集殺青宣傳也呼應了故事最核心的情感設定。周正對林霜的感情並非一時衝動，而是經過多年累積，即使兩人在人生道路上各自前進，這份心意仍然留在心底。

圖片來源：《小城春色》官微

十年暗戀最動人的地方，不只是等待多年後終於有機會靠近，更在於當兩人再次相遇時，是否還能認出彼此真正的模樣。對林霜而言，重新接受愛情代表著放下過去的防備；對周正來說，則是從默默喜歡走向勇敢表達。兩人的情感進展，將為劇集帶來甜蜜又帶點酸澀的氛圍。

圖片來源：《小城春色》官微

《小城春色》看點3：返鄉重新生活，小城日常交織療癒系愛情

除了男女主角的感情線，《小城春色》也以回到家鄉重新生活作為故事背景。林霜告別長年奔波的日子，試著在熟悉的小城裡重新安頓自己，而周正的出現，也讓她原本平靜的生活有了新的變化。相較於節奏快速、衝突強烈的都市愛情劇，小城生活更著重日常相處與情感累積。從生活中的細微關心，到逐漸建立的信任，兩人不只是戀愛對象，也在相處過程中慢慢理解彼此的過去與脆弱。這種帶有生活感的敘事，讓愛情不只停留在心動瞬間，也呈現成年人重新相信感情的過程。

圖片來源：《小城春色》官微

八大電視《狙擊蝴蝶》周柯宇演繹年下追愛！陳妍希、周柯宇上演重逢戀曲

喜歡周柯宇的觀眾，目前也可以鎖定八大戲劇台播出的《狙擊蝴蝶》。該劇由陳妍希、周柯宇主演，故事講述岑矜（陳妍希 飾）在人生低潮時，曾伸出援手幫助少年李霧（周柯宇 飾）；多年後兩人再度相遇，李霧已蛻變為成熟的職場菁英，卻始終沒有忘記當年改變自己人生的岑矜。

圖片來源：八大電視

《狙擊蝴蝶》以年齡差距、重逢與勇敢追愛為主題，李霧從年少時受到幫助，到成年後逐漸有能力掌握自己的人生，也開始正視對岑矜的感情。陳妍希則詮釋經歷人生挫折、努力重新站穩腳步的女性，兩人之間既有心動，也有對界線與現實的顧慮。

相較於《小城春色》中周正默默守候十年的深情，《狙擊蝴蝶》的李霧更展現成年後主動追尋愛情的一面。兩種截然不同的角色設定，也讓周柯宇的戲劇魅力有了更多層次。喜歡十年暗戀、久別重逢與慢熱甜寵題材的觀眾，可以先將《小城春色》列入待播清單；而想立即追看周柯宇作品的劇迷，則可關注目前於八大戲劇台播出的《狙擊蝴蝶》，感受他在不同愛情故事中展現的深情與成長。

精華 FAQ Q1：《小城春色》主要講述什麼樣的愛情故事？ 劇情以林霜回到家鄉後與高中校友周正重逢為主線，從相親開始逐步靠近，描寫兩人跨越10年的暗戀，從單向守候走向雙向奔赴。

Q2：王玉雯與周柯宇在劇中分別飾演什麼角色？ 王玉雯飾演歷經家庭變故、獨自生活多年後返鄉的林霜；周柯宇則飾演外表斯文沉穩的數學老師周正，角色深情內斂，暗戀她多年。

Q3：除了《小城春色》，周柯宇還有哪些值得關注的作品？ 周柯宇另一部作品是目前在台灣八大戲劇台播出的《狙擊蝴蝶》，他在劇中與陳妍希合作，演繹年下追愛與重逢戀曲，和《小城春色》的慢熱深情形成對比。