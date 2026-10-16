北海道山難只是意外？懸疑日劇《LOST 10》橫濱流星化身刑警 攜手保險調查員小栗旬直擊人性

人性懸疑 日劇 《LOST 10》由橫濱流星 擔綱主演，搭檔小栗旬、中村安、飯豐萬理江、井口理、岩谷健司、松下洸平、市川實日子、野呂佳代、齊藤由貴，共 10 位豪華卡司構成核心人物。

橫濱流星自曝為戲增重 17 公斤，但原本體重卻僅有 48 公斤，驚人數字讓現場一片譁然。除了角色塑造成焦點，與小栗旬首度合作也備受矚目，兩人不僅相互欣賞演技，戲外更因健身迅速拉近距離，還笑曝：「我們對肌肉話題相當起勁」。《LOST 10》10 月 17 日起每週六 LINE TV 跟播。

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劇情簡介：北海道山難事件疑點重重 10位關鍵人物秘密浮現

故事以北海道嚴酷的大自然為舞台，從一場名為「支樺岳事件」的山難事故揭開序幕。刑警小駒（橫濱流星 飾）與保險調查員直（小栗旬 飾）聯手追查事故真相，卻發現倖存遊客、導遊及相關人士的證詞彼此矛盾，疑點重重。隨著調查步步深入，10 位關鍵人物各自隱藏的秘密也逐漸浮上檯面，錯綜複雜的背叛、巨大權力的介入相繼曝光，更將所有人推向一場直面人性的嚴峻考驗。

《LOST 10》以北海道為舞台，名為「支樺岳事件」的山難事故揭開序幕。（圖／取自 IG lost10_tbs ） (1)

橫濱流星自曝為戲增重 17 公斤，驚人變化引發譁然。（圖／取自 TBS 官網）

《LOST 10》橫濱流星飾演刑警「小駒」。（圖／取自 TBS 官網）

橫濱流星顛覆清秀形象 讚劇本「懷疑一切」成關鍵

《LOST 10》橫濱流星一改過往清秀俊俏形象，以捲髮搭配鬍渣造型亮相，照片曝光後吸引粉絲留言讚嘆：「粗獷的鬍渣造型太帥了！」大展豪放魅力。提及對劇本感想，橫濱流星讚不絕口表示：「雖然是懸疑劇，但包含人性的愛，劇情巧妙切入社會議題，細膩的心理描繪令我非常感動」人們常為守護某些事物而說謊，反而在不知不覺中『LOST』重要的事物，直呼：「所以『懷疑一切』是本劇關鍵重點！」預告劇情將有無數次反轉。

《LOST 10》橫濱流星形象大突破，鬍渣捲髮展粗獷魅力。（圖／取自 TBS 官網）

《LOST 10》為橫濱流星等 3 年！夢幻團隊終合體，攜手小栗旬直探人性。（圖／取自 TBS 官網）

橫濱流星小栗旬首度合作 互相欣賞惺惺相惜

小栗旬與橫濱流星兩大實力派男星首度合作，尚未開播便備受期待。小栗旬受訪時稱讚對方個性坦率、充滿熱情，對工作展現一絲不苟的專業態度，大讚：「這段時光非常奢侈、非常享受，真的太棒了！」橫濱流星則坦言，有時過於專注演技，反讓身邊的人感到不自在。佩服小栗旬在角色與現實間能自然切換，是他學習的榜樣，盛讚對方：「小栗旬是引領世代的存在」大方表達對彼此的欣賞，流露惺惺相惜的情誼。

《LOST 10》小栗旬與橫濱流星兩大實力派男星首度合作，開播前就備受矚目。（圖／取自 IG lost10_tbs ）

橫濱流星一改過往清秀俊俏形象，以捲髮搭配鬍渣造型亮相。（圖／取自 IG lost10_tbs ）

兩人因健身一拍即合 從48公斤增至65公斤引驚呼

劇中兩人亦敵亦友的關係組成性格迥異的「異色搭檔」，戲外橫濱流星與小栗旬卻因共同興趣一拍即合。橫濱流星透露，兩人都熱衷於鍛鍊身材，小栗旬會分享健身建議，笑說：「我們對肌肉話題聊得相當起勁」橫濱流星更自曝為角色增重 17 公斤，驚人變化引發現場一片譁然，他笑著解釋：「但我是從 48 公斤增到 65 公斤左右」過往削瘦體態再度讓現場驚訝不已。

《LOST 10》橫濱流星與小栗旬因「肌肉話題」一拍即合。（圖／取自 IG lost10_tbs ）

夢幻製作團隊三年前邀約 電視台信心看好高收視

《LOST 10》由日劇《為了N》、《最愛》編劇奧寺佐渡子、導演塚原亞由子以及製作人新井順子再度攜手推出的人性懸疑劇，同時也是橫濱流星繼電影《國寶》後，二度與奧寺佐渡子合作，夢幻級製作團隊強勢接檔蒼井優的《直到T恤乾了為止》。為成功與橫濱流星合作，劇組團隊 3 年前就發出邀約，這次促成橫濱流星與小栗旬搭檔演出讓電視台信心大增，進而傳出『相信能拿到高收視率』的高度期待。

懸疑劇《LOST 10》橫濱流星、小栗旬組「異色搭檔」，LINE TV 跟播。（圖／LINE TV 提供）