《讓子彈飛》全新4K修復版10月30日重返大銀幕！周潤發、葛優、姜文經典對決再現

經典電影即將重返大銀幕！由姜文 執導，集結周潤發、葛優、姜文主演的電影《讓子彈飛》，將於10月30日在台推出全新4K修復 版，讓觀眾有機會再次感受這部融合黑色幽默、權力鬥爭與社會諷刺的經典作品。

電影自2010年上映以來，憑藉充滿張力的角色交鋒、層層反轉的劇情，以及至今仍廣為流傳的經典台詞，持續在影迷間引發討論，如今再度登上大銀幕，也讓不少觀眾期待重新品味片中耐人尋味的細節。

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《讓子彈飛》劇情介紹：張麻子、湯師爺、黃四郎展開權力角力

《讓子彈飛》故事背景設定於北洋軍閥時期，講述原本落草為寇的張麻子（姜文 飾），在一次劫案中遇上花錢買官、準備赴任的馬邦德（葛優 飾）。為了保命，馬邦德謊稱自己是師爺，並向張麻子描繪擔任縣長後能獲取的財富與利益，促使張麻子決定假扮縣長，帶著手下前往鵝城上任。

圖：可樂電影

然而，鵝城並非一座能輕易掌控的城鎮。當地富豪黃四郎（周潤發 飾）掌握龐大勢力，面對突然到來的張麻子，雙方很快展開一場充滿算計的權力較量。原本各懷目的的三人，在利益、謊言與權勢交錯之下，不斷試探彼此底線，也讓故事逐漸走向難以預料的局面。

圖：可樂電影

周潤發、葛優、姜文同台飆戲！三大角色各有盤算

《讓子彈飛》的魅力之一，在於三位主演截然不同的表演風格與角色魅力。姜文飾演的張麻子行事強悍、充滿膽識，面對地方勢力毫不退讓；葛優飾演的馬邦德則擅長見風轉舵，在危機中不斷尋找自保之道；周潤發詮釋的黃四郎表面上是富甲一方的鄉紳，實際上卻是掌控地方秩序的重要人物。

圖：可樂電影

三人之間不只是正面衝突，更充滿心理攻防與身分角力。看似荒誕的情節背後，藏著對權力、利益與人性的觀察，也讓電影不只是單純的喜劇或動作片，而是一部值得反覆解讀的作品。

圖：可樂電影

經典台詞至今仍被討論！黑色幽默藏著社會諷刺

除了演員之間的精彩對戲，《讓子彈飛》另一個令人印象深刻的特色，就是充滿個人風格的台詞與黑色幽默。電影以看似戲謔的方式描繪權力運作、階級差異與利益交換，讓角色之間的每一次交鋒，都不只是劇情推進，也帶有值得玩味的諷刺意味。

圖：可樂電影

電影上映多年後，片中台詞仍持續在網路社群流傳，相關橋段也經常成為影迷討論與二次創作的素材。隨著全新4K修復版推出，觀眾除了能重新回味熟悉的故事，也能再次從人物表情、場景細節與對話中，發現過去觀影時可能忽略的線索。

圖：可樂電影

《讓子彈飛》全新4K修復版上映資訊

《讓子彈飛》全新4K修復版將於2026年10月30日在台上映，喜愛姜文電影風格、黑色幽默與經典華語電影的觀眾，不妨把握這次重返大銀幕的機會，再次走進鵝城，感受張麻子、馬邦德與黃四郎之間充滿算計的精彩對決。

圖：可樂電影

精華 FAQ Q1：《讓子彈飛》全新4K修復版何時在台上映？ 電影《讓子彈飛》全新4K修復版將於2026年10月30日在台上映，讓影迷有機會在大銀幕上重新感受這部經典華語電影的魅力。

Q2：這部電影主要講述什麼樣的故事背景與衝突？ 故事背景設定在北洋軍閥時期，張麻子假扮縣長前往鵝城上任，卻遇上掌控地方勢力的黃四郎，三人圍繞利益、謊言與權力展開激烈角力。

Q3：為什麼《讓子彈飛》至今仍受影迷討論？ 因為電影融合黑色幽默、權力諷刺與層層反轉的劇情，加上姜文、葛優、周潤發的精彩對戲，以及許多至今仍被傳誦的經典台詞。