《跨越時空的初吻》松隆子x松村北斗 197萬人淚推從婚姻倦怠到跨時空熱戀

知名編劇坂元裕二X導演塚原亞由子 打造催淚愛情鉅獻

那一天，我愛上了15年前的丈夫……《跨越時空的初吻(暫譯)》《ファーストキス 1ST KISS》（First Kiss）是《花束般的戀愛》知名編劇坂元裕二攜手《LAST MILE：全面引爆》導演塚原亞由子一起打造的催淚愛情鉅獻，日本票房突破28.2億日幣，超過197萬人感動落淚，網友4星好評推薦！《跨越時空的初吻》集結《最後的情書》松隆子、《鈴芽之旅》松村北斗、《怪物樵夫》吉岡里帆、《四月，她將到來。》森七菜、《餘命10年》中川雅也等實力派演員陣容精彩共演！

《跨越時空的初吻》故事敘述神奈（松隆子 飾）因為一場事故失去了結婚15年的丈夫駈（松村北斗 飾）。事故發生前，兩人已經陷入婚姻倦怠期，但神奈沒有想過丈夫真的會離她而去。就在神奈下定決心要展開新生活之時，她意外獲得了穿越時空的能力，再度見到兩人相遇之前的駈。意識到自己仍然很喜歡駈，再度墜入愛河的神奈，決定設法將他從15年後的事故拯救出來……

《跨越時空的初吻》是松隆子第四度與編劇坂元裕二合作的作品，也是兩人首度合作的電影作品，編劇坂元裕二表示：「一直很希望總有一天能和松隆子演員合作一部電影，她和松村北斗演員分飾了角色的29歲和45歲的時期，原本以為他們應該多少會希望使用CG特效，但他們兩位演員都不仰賴CG特效，而是直接以演技去分飾角色的兩個時期，真的讓我很驚訝。雖然這世上有很棒的CG特效，但他們兩位展現了超越特效的演員力量！」

「SixTONES」成員松村北斗，近期藉由電影《長夜盡頭的微光》獲得多座獎項，這次他在《跨越時空的初吻》中的聲音自然地隨著角色年紀產生變化，也令觀眾驚嘆不已，他表示：「在看電影成品時，我以為塚原導演幫我的聲音加工了呢，但導演卻說沒有。我想是因為有松隆子前輩的支持，以及塚原導演的建議，我才能不知不覺地詮釋出角色40多歲的感覺，幸好有展現出來呢，讓我安心了不少。」催淚愛情鉅獻《跨越時空的初吻》近期全台上映！

《跨越時空的初吻》。圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》坂元裕二自曝：若不被期待就不創作了！

對於《跨越時空的初吻》的創作理念，坂元裕二表示：「想打造出一部成為一輩子的回憶的電影，所以才開始構寫這個故事。對彼此感到厭倦的中年夫妻，妻子穿越時空和年輕的丈夫相戀的故事，這算是外遇嗎？還是夫妻之愛？明明是和夫妻有關的故事，為何片名會有『初吻』呢？我希望觀眾會因這種矛盾的情感而心動地觀影，才構寫了這個劇本。能和最棒的演員們一起工作的快樂，以及遇見了擁有無限能量和點子的塚原導演，讓我一直很期待能觀賞到大家一起完成的電影！不論是熱戀中的人、想談戀愛的人、旁觀他人戀愛的人，應該都能笑著觀賞這部作品。」

坂元裕二身為編劇的豐富創作能力、作品原創性等，總能以打動人心的劇情、發人深省的臺詞一再地令觀眾驚豔不已，對於能持續創作的祕訣，坂元裕二表示：「我想是因為身邊的人都一直在幫助我。不是因為自己很厲害，而是因為身邊的人一直鼓勵我，才讓我覺得要寫出好故事才行，如果不被期待的話，我應該就不會創作了。」催淚愛情鉅獻《跨越時空的初吻》近期全台上映！

《跨越時空的初吻》。圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》坂元裕二4度攜手「御用女演員」松隆子透露他的劇本讓人刺傷出血？！圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》「SixTONES」松村北斗不靠後製加工 自然詮釋角色年齡聲音變化大獲好評。圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》松隆子在本作中飾演突然能穿越時空見到年輕丈夫的「神奈」。圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》松村北斗在本作中和松隆子飾演一對夫妻。圖/車庫娛樂提供

《跨越時空的初吻》。圖/車庫娛樂提供

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