《乙方戀愛指南》成升嘏x蔡鍾赫 吻戲NG連連上班心動到不行

BL韓劇《乙方戀愛指南》於LINE TV熱播中，戲劇改編自高人氣韓漫《을의연애》，由成升嘏、蔡鍾赫兩位新生代演員出演，劇情描述互為初戀的兩人，因為誤會而分開八年，沒想到最終竟在職場上重逢，當不想再次受傷的男人，遇上想要再愛一次的他，掀起觀眾分成「復合」跟「不吃回頭草」的兩派論戰。成升嘏、蔡鍾赫首次合演一拍即合，接受LINE TV訪問時還自爆，甜蜜場面都是兩人自由發揮，一看就知道是真實情感。《乙方戀愛指南》LINE TV全集上架一次看。

首集劇情中，崔真煥（成升嘏 飾）酒後狂撩金民俊（蔡鍾赫 飾）「你要成為我的貓咪嗎？」攻勢滿點，下一秒卻轉頭擁抱其他男人，感到背叛的金民俊就此斷開戀情，因此在八年後的重逢劇情格外揪心。兩人接受訪談時提及對彼此的第一印象，宛如初戀般夢幻，互相覺得對方的氣質「就是角色本人」，蔡鍾赫還透露第一次見面的時候，成升嘏給他一個很開郎的笑容，讓他當下怦然心動。

提到自身跟角色的異同之處，因為兩人都屬於INFJ型人格，在塑造角色時都從自己的真實經驗出發，蔡鍾赫說：「金民俊是內向到偶爾會讓人感到鬱悶的角色，在感情方面有著一次只認定一個人的執著。」補充說：「而我本身也是比較內向怕生的個性，在試鏡的過程中對民俊產生共鳴，並感受到這個角色的可愛之處；但如果我喜歡一個人就會跟對方告白，這部分跟民俊沈默的個性不太一樣。」成升嘏則表示：「我跟崔真煥一樣都很愛開玩笑；不同之處是比起真煥，我更會表達出內心的想法。」

聊到最讓人難忘的場面，是幾場「笑到拍不下去」的吻戲。成升嘏透露：「拍吻戲在鏡頭上是有『好看角度』的，但因為是第一次吻戲，為了找角度反覆NG，場面又尷尬又好笑。」蔡鍾赫也說：「拍吻戲的時候，真的會有光看臉就一直笑的狀況發生，我們兩個就會咬緊牙關互捏讓彼此不要笑場」！

至於有沒有即興表演的場面，成升嘏提到：「特別篇的甜蜜幸福的畫面，是我們即興演出跟打鬧拍出來的。」蔡鍾赫笑說：「觀眾一看就知道那不是排出來的。」該特別篇為韓國以外的地區才有的限定播放集，現在在LINE TV就能看到。

最後被問到能讓觀眾期待的場景時，蔡鍾赫不改調皮本色：「吻戲當然不能錯過，還有成升嘏的身材秀！」成升嘏則連忙搖頭：「請大家多期待民俊的反差魅力啦！」兩人一來一往，讓現場笑聲不斷，《乙方戀愛指南》LINE TV全集上架一次追！

《乙方戀愛指南》。圖/LINE TV提供

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《乙方戀愛指南》。圖/LINE TV提供

《乙方戀愛指南》。圖/LINE TV提供

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