6月強檔新片：《我們的電影》《鋼鐵心》《大熊餐廳》《飛哥與小佛》《終極戰士：時空獵襲者》等登場Disney+

Disney+ 6月強檔片單出爐，「如果人死了，愛就會消失嗎？」年度催淚韓劇《我們的電影》由「收視保證」男神南宮珉、《黑道律師文森佐》全余贇主演，當一名深陷於「第二部作品詛咒」恐懼的導演，找上罹患絕症的女子做為新作主角，兩人將在生命盡頭踏上虐戀之旅。

漫威全新影集《鋼鐵心》將於本月重磅登場，主演多明妮克索恩更表示受到「鋼鐵人」小勞勃道尼的認證，「他對這部作品很期待！我高興自己沒有讓鋼鐵人失望」，而作為漫威第五階段的全新故事，無論漫威死忠粉、或新入坑的粉絲都能輕鬆觀賞。

觀眾狂敲碗的神劇《大熊餐廳》第四季本月終於回歸，第三季橫掃11項艾美獎、全新一季將帶來更狂躁黑暗的地獄廚房；此外，童年必看動畫《飛哥與小佛》第五季再度展開104天的瘋狂暑假冒險、原創動畫電影《終極戰士：時空獵襲者》也將帶來跨時代戰士們的血性傳奇故事。

《我們的電影》（Our Movie）6月13日正式上線

百想視帝南宮珉、《黑道律師文森佐》全余贇，以電影為名共譜虐心限時羅曼史。《我們的電影》故事講述前途無量的知名導演之子李濟河，在首部電影大獲成功後卻深陷於「第二部作品詛咒」的恐懼之中，他努力避免創作瓶頸，並決定在新片中大膽啟用罹患絕症、懷抱演員夢想的李多恩作為女主角，這項決定不但震驚了影視圈，更改變了他們的人生。在拍攝過程中兩人逐漸培養出意想不到的感情，也開啟了一段跨越病痛與創傷的深刻旅程。

《我們的電影》。圖/Disney+提供

《鋼鐵心》（Ironheart）6月25日正式上線

漫威第五階段全新英雄壓軸登場！天才少女對決魔法勢力，延續《黑豹2》衝突再升級。以《黑豹2：瓦干達萬歲》事件之後為背景，科技與魔法在漫威電視《鋼鐵心》中互相較勁。決心闖出一片天的年輕天才發明家莉莉威廉斯（多米妮克索恩飾），回到了家鄉芝加哥。她打造的獨特鋼鐵裝令人讚嘆，但在追逐自己的雄心壯志時，她也迷上了神秘又有魅力的帕克羅賓斯，也就是「紅兜帽」（安東尼拉莫斯飾）。《鋼鐵心》由凱文費吉、路易斯斯波西托、布拉德溫德鮑姆、柔伊納吉爾豪特、齊娜卡霍奇、萊恩庫格勒、賽福哈尼恩與金琪庫格勒擔任監製，近境媒體公司聯合製作。

《鋼鐵心》（Ironheart）。圖/Disney+提供

《大熊餐廳》第四季（The Bear Season 4）6月26日正式上線

外媒盛讚「史上最棒的電視劇」、爛番茄96%神級好評，主廚卡米的地獄廚房再度開張。第四季中卡米、悉尼與里奇持續奮戰，他們不僅要生存下去，更決心將「大熊餐廳」推向全新高度。面對接踵而來的挑戰，團隊必須不斷調整、適應並克服困難。本季，他們追求的不只是進步，而是要重新思考什麼才是真正值得堅持的。

《大熊餐廳》第四季（The Bear Season 4）。圖/Disney+提供

《飛哥與小佛》第五季（Phineas and Ferb Season 5）6月6日正式上線

「我知道我們今天要幹嘛！」童年回憶時隔10年再現，104天的瘋狂暑假就此展開。新一季的《飛哥與小佛》講述了這對創意十足的兄弟在暑假期間的104天冒險。凱蒂絲比以往更加堅定要揭發弟弟們的決心，而他們的寵物鴨嘴獸泰瑞則繼續過著雙重生活，作為帥氣的特務P，他的唯一任務就是阻止杜芬舒斯博士征服三洲地區。

《飛哥與小佛》第五季（Phineas and Ferb Season 5）。圖/Disney+提供

《飛哥與小佛》第五季（Phineas and Ferb Season 5）。圖/Disney+提供

《終極戰士：時空獵襲者》（Predator: Killer of Killers）6月6日正式上線

《奧術》迷絕對不能錯過！硬派視覺系動畫登場：跨越維京、幕府與二戰的血性戰士傳奇。這部原創動畫選集講述了人類歷史上三位最兇猛戰士的故事：一位維京掠奪者帶著她年幼的兒子踏上血腥的復仇之旅；一位日本封建時代忍者在殘酷的繼承之戰中背叛了他的武士兄弟；以及一位二戰飛行員為了調查對盟軍構成威脅的外星力量而飛上天空。

《終極戰士：時空獵襲者》（Predator: Killer of Killers）。圖/Disney+提供

《終極戰士：時空獵襲者》（Predator: Killer of Killers）。圖/Disney+提供