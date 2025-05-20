《心動的配對》合約戀愛開撩 LINE TV攜手「龍角」聯名福利開跑

LINE TV熱播戀綜《心動的配對》，邀請適婚年齡的單身男女，以結婚為前提，在這一個月內認真尋找「 人生伴侶」，節目由戀綜鼻祖《心動的信號》製作團隊打造，黃金主持陣容尹鍾信、李清娥、崔始源、MIMI、朴智善擔任「觀察員」，見證戀綜成員們的心動軌跡，節目初期更前往義大利佛羅倫斯，進行為期五天的夢幻約會，返韓後則進一步展開「合約戀愛」，展開為期三天的「戀人期」，進入宛如試婚般的親密階段，最新集數中又再加入一男一女兩位新成員，翻轉戀愛局面，自開播以來火花、話題不斷。

新來的男性成員李尚胤，IG擁有18萬追蹤，外型高大帥氣，有貌似演員秋英宇的神韻，是一位專職模特兒，初登場就讓現場成員驚呼連連，直呼還以為是偶像來了，而他的追求攻勢也頗具侵略性，開來就鎖定人氣女「齊娟」，讓原本跟她幾乎已經配對成功的「志民」警鈴大響，且在第二次「合約戀愛」時，尚胤與齊娟互相選擇了對方，在溜冰場約會時，尚胤更牽起了齊娟的手教學，浪漫氛圍瞬間拉滿。而另一位新成員金秀雅的首次亮相，同樣驚艷眾人，清新外型被讚神似南韓女演員金思朗，讓與她初次見面的男成員昌煥緊張到語無倫次，直言「來了位大美人」，變數不斷，也讓觀眾更加期待後續走向。

《心動的配對》主持群（左起）朴智善、李清娥、尹鍾信、崔始源、MIMI。圖/LINE TV提供

歡度520！LINE TV攜手龍角歡慶週年 看劇邊拿免費貼圖

LINE TV適逢10週年，攜手人氣手搖飲品牌「龍角」與插畫家「寶寶不說」，於5月20日推出三方聯名企劃。首波推出免費LINE貼圖「龍寶與寶寶的甜甜日常」，凡加入LINE TV官方帳號即可下載，陪你甜甜追劇到6月18日。

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LINE TV與龍角聯名。圖/LINE TV提供

《心動的配對》人氣成員齊娟（左）與志民是彼此首次「合約戀愛」的情侶。圖/LINE TV提供

《心動的配對》人氣成員齊娟（左）與志民原本幾乎已配對成功。圖/LINE TV提供

《心動的配對》成員昌煥初次見到新成員金秀雅，緊張到語無倫次。圖/LINE TV提供

《心動的配對》尚胤（右）對齊娟攻勢連連，在溜冰時牽起對方的手。圖/LINE TV提供

《心動的配對》尚胤（左）與齊娟互相選擇為第二次「合約戀愛」的情侶。圖/LINE TV提供

《心動的配對》新成員李尚胤高大帥氣，讓其他男性備感壓力。圖/LINE TV提供

《心動的配對》新成員金秀雅有清新氣質，被讚神似演員金思朗。圖/LINE TV提供

《心動的配對》新成員金秀雅有清新氣質，被讚神似演員金思朗2。圖/LINE TV提供

LINE TV適逢10週年，攜手人氣手搖飲品牌「龍角」與插畫家「寶寶不說」推出免費LINE貼圖「龍寶與寶寶的甜甜日常」。圖/LINE TV提供