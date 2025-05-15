《恨》30年後仍讓人心驚 移民、幫派、警察這不是浪漫巴黎

★ 坎城影展最佳導演

★ 法國盧米埃獎最佳影片、最佳導演

★ 法國凱薩獎最佳影片、最佳製片、最佳剪輯

★《黑天鵝》凱薩獎影帝文森卡索超神演技影史經典



巴黎郊區移民族群的躁動不安

《恨》（La Haine）30週年4K修復版，講述九零年代的巴黎十八區，許多來自中東、非洲的移民族群在此落腳，更有許多黑道幫派聚集。地方勢力割據，恩仇複雜難解，風聲鶴唳的警民衝突已成街頭日常。某天，在一場鎮暴行動中，猶太少年文茲的好友逃跑不及，慘遭警方痛毆並因而住院。混亂中意外拾獲警槍的文茲憤怒難平，與夥伴們開始尋找向這個世界報復的機會⋯⋯。

改編自真實事件，導、演俱佳的法國才子馬修卡索維茲自編自導、一鳴驚人的狂傲力作，融入個人參與示威活動的經驗，攜手初次獨挑大樑的金獎影帝文森卡索，描繪巴黎郊區邊緣青年不安、騷動且危險的二十四小時。張力十足的影像語言和沉痛深刻的社會觀察，更獲全球影評、影迷極力盛讚，譽為影史必看經典神作。5月29日上映。

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供

馬修卡索維茲（Mathieu Kassovitz）導演介紹

本片導演馬修卡索維茲（Mathieu Kassovitz）｜法國知名導演、編劇、演員，1967年出生於巴黎。父親是匈牙利裔導演、母親是法國剪接師，自小耳濡目染於電影創作環境。卡索維茲以1995年自編自導的電影《恨》一戰成名，全片聚焦巴黎郊區青年與警察間的緊張關係，深刻揭示法國社會邊緣階層的憤怒與絕望，風格寫實、節奏緊湊，黑白影像強化了電影的張力與政治性。《恨》勇奪坎城影展最佳導演獎，並成為90年代法國電影的重要代表作。

卡索維茲的導演風格著重社會批判與現實描繪，常以緊張氛圍與快速剪輯呈現角色的心理壓力與社會動盪。他也擅長透過鏡頭語言探索身分認同、暴力與城市邊緣化等議題。此外，他亦以演員身分活躍影壇，參與《第五元素》、《艾蜜莉的異想世界》、《慕尼黑》等作品演出，同時其執導並演出之影集《巴黎情報局》更在法國造成轟動收視。

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供

《恨》30週年4K修復版。圖/好威映象提供