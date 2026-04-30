《屍速禁區》全智賢睽違11年回歸大銀幕 活屍進化竟能辨識人類身分！

坎城影展正式入選！活屍動作鉅獻《屍速禁區》（Colony）由《屍速列車》導演延尚昊斥資200億打造，集結《屍戰朝鮮：雅信傳》全智賢、《D.P：逃兵追緝令》具教煥、《操控遊戲》池昌旭、《機智醫生生活》申鉉彬、《Moving 異能》金新綠、《假釋審查官李韓信》高洙等實力派演員精彩共演，並正式入選第79屆坎城影展午夜單元。延尚昊導演在2016年就曾以《屍速列車》入選坎城影展午夜單元、10年後又再度以《屍速禁區》正式入選今年的坎城影展午夜單元！

《屍速禁區》全新物種誕生，感染者不斷進化。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》全智賢在本作中飾演一名生物工程師。圖/車庫娛樂提供

在《屍速禁區》中文版前導預告中，可看到一般人痛苦地扭曲四肢，變成感染者的可怕模樣，並以具教煥的臺詞破題：「今天我打算要做個實驗，啊，不是實驗，而是恐怖攻擊……」可推測出電影中的大規模感染狀況並非意外，而是有人刻意造成。且感染者從以四肢爬行進化到能成群結隊攻擊的模樣，將帶來難以意料的極致恐懼，目前預告觀看次數已突破234萬次，網友們看了預告後都十分期待本作，紛紛表示：「這才是我要的喪屍動作片！」、「延尚昊是真正的活屍，他不會死的！」、「池昌旭第一次挑戰活屍題材超期待！」、「具教煥Ｘ全智賢Ｘ延尚昊！這組合怎能不看！」

《屍速禁區》具教煥在本作中飾演一名天才科學家。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》導演延尚昊斥資200億打造驚悚動作殭屍鉅獻。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》故事敘述首爾市中心的一棟摩天大樓發生原因不明的集體感染事件，起初如野獸般爬行的感染者逐漸進化，開始以雙腳步行，並能分辨人類，進而成群結隊地攻擊倖存者。生物工程師權世貞（全智賢 飾）和倖存者們，尋找聲稱已在自己體內注射疫苗的徐英哲（具教煥 飾），並前往救難隊所在的頂樓。然而愈往上走，情況愈令人難以預測，徐英哲竟利用感染者阻擋倖存者們的去路……年度動作驚悚活屍鉅獻《屍速禁區》5月22日（五）在臺上映！

池昌旭帥到《屍速列車》延尚昊導演反省自己：「那麼帥的人竟還那麼努力？！」

《Moving 異能》金新綠和《操控遊戲》池昌旭在《屍速禁區》中飾演一對姊弟，兩人被困在被封鎖的大樓後，池昌旭為了保護下半身癱瘓的姊姊金新綠，努力背著她躲避感染者的攻擊，展現多場精彩的動作戲！《屍速禁區》是延尚昊導演首次和池昌旭合作的電影，導演在製作發表會上表示：「看著池昌旭演員，讓我心想那麼帥氣的人竟然還那麼努力，這令我不斷地反省，沒想到那麼帥的人也那麼認真地生活啊！」

《屍速禁區》池昌旭帥到延尚昊導演反省自己：「那麼帥的人竟還那麼努力？！」。圖/車庫娛樂提供

此外，延尚昊導演也大讚池昌旭不管是情感演技或是動作戲都非常完美，導演說：「池昌旭的動作戲讓我非常驚豔！通常拍攝動作場面時，攝影機也會跟著動以增添生動感，但在拍攝池昌旭演員的動作戲時，我們就把攝影機擺著都沒動，因為光是他本身的動作就能讓我們拍出非常棒的一鏡到底的動作戲，真的很值得一看！」延尚昊導演還開玩笑地表示：「池昌旭其實在《屍速禁區》中負責『炭治郎』的角色！」在《鬼滅之刃》中「炭治郎」總是背著「禰豆子」到處跑，導演這句話也讓現場的演員和媒體們哄堂大笑！年度動作驚悚鉅獻《屍速禁區》5月22日（五）在臺上映！

《屍速禁區》池昌旭背著姊姊拚命逃！導演笑稱：「池昌旭是本作的炭治郎！」。圖/車庫娛樂提供

《失速禁區》全智賢個人款海報。圖/@showboxmovie 官方X帳號

《失速禁區》具教煥個人款海報。圖/@showboxmovie 官方X帳號

《失速禁區》池昌旭個人款海報。圖/@showboxmovie 官方X帳號

《屍速禁區》。圖/車庫娛樂提供

《屍速禁區》前導海報。圖/車庫娛樂提供