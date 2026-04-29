《神樂鉢》宣布改編動畫製作！原文漫畫限時免費閱讀至5/25

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《神樂鉢》台灣版單行本第1集封面、動畫化消息宣傳圖。圖/東立出版、カグラバチ アニメ公式 @kb_anime_jp 官方帳號X
《神樂鉢》台灣版單行本第1集封面、動畫化消息宣傳圖。圖/東立出版、カグラバチ アニメ公式 @kb_anime_jp 官方帳號X

《神樂鉢》是家外薗健於2023年起在《週刊少年Jump》連載的作品，隨著作品銷售突破400萬冊，同時也宣布了化的好消息！

這部作品受到國內及海外廣大漫畫讀者的喜愛，帶有動感的格鬥大場面讓粉絲們都期待動畫化將帶來怎麼樣的速度感畫面呈現。故事講述一名想成為刀匠的少年千鑛，每天都在父親的身邊修行，原本以為，搞笑的父親與沉默寡言的兒子充滿歡笑的日子會一直持續下去，但某一天，卻面臨了天人隔絕悲劇，沾滿鮮血的牽絆與不會再回來的日常生活使少年心中燃燒起仇恨，決心之火在心中點燃……

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日本漫畫連載進度至95回，單行本將於5月1日出版第11集，台灣版則由東立出版代理，目前出版至第9集。

《神樂鉢》日文版單行本第11集。圖/集英社

《神樂鉢》台灣版單行本第9集。圖/東立出版

動畫導演由竹內哲也負責，他曾經手負責《火影忍者》動畫，同時也是漫畫家外薗健非常喜歡的導演，因此也在公布動畫化繪製賀圖時也同時公開了留言，表示身為作者的自己也非常期待動畫製作團隊將會怎麼呈現主角千鑛故事。動畫《神樂鉢》將於2027年4月開始播映。

《神樂鉢》作者賀圖及留言。圖/取自官方Instagram帳號 @kb_anime_tc

《神樂鉢》（カグラバチ）1-17話 原文漫畫👉 5/25前，限時免費看

《神樂鉢》1-17話限時免費看。圖/取自カグラバチ アニメ公式 @kb_anime_jp 官方帳號X

《神樂鉢》首播動畫PV

《神樂鉢》。圖/取自官方Instagram帳號 @kb_anime_tc

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