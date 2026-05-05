4部臺灣紀錄片5/15上映：《傳奇女伶 高菊花》《甘露水》《飛吧！熊鷹》《神木之島》

臺灣的土地，藏著被遺忘的聲音，也棲息著高傲的靈魂。5月15日，4部各具生命力的紀錄片一齊躍上大銀幕，帶領觀眾從政治噤聲的歷史、塵封半世紀的國寶藝術，一路走入人跡罕至的高山秘境。

我們將能看見一代伶人如何在崎嶇命運中歌唱，感受黃土水雕刻大理石之作中的慈悲目光，並一同仰望天空的「王者」熊鷹與臺灣蔥鬱樹林裡的巨木與神木。以下為您介紹4部紀錄片，還原臺灣島嶼最深邃動人的模樣。

文章目錄 🎬不讓歷史沉默：《傳奇女伶 高菊花》

🎬從美術館出發的電影：《甘露水》

🎬最難見猛禽：《飛吧！熊鷹》

🎬尋找臺灣最高樹：《神木之島》

🎬不讓歷史沉默：《傳奇女伶 高菊花》

高菊花藝名「派娜娜」，是 1950 至 60 年代台灣歌壇上風靡一時的拉丁歌后，也是白色恐怖受難者、鄒族教育家高一生的長女。父親因政治案件被捕並遭槍決後，她放棄原本赴美學醫的夢想，走進歌廳舞台，以歌聲撐起十多位弟妹的生計。在霓虹閃爍的夜總會年代，她的歌聲迷倒無數聽眾，成為政商名流矚目的焦點。然而，在舞台光芒背後，她長年處於情治系統的監控之中。根據解密檔案顯示，她曾被列為「接觸對象」，並被安排與外籍人士往來，在威權體制下捲入政治與外交的權力運作。

《傳奇女伶 高菊花》從女兒的視角出發，透過日記、國家檔案與家族訪談，一點一點拼湊這位傳奇歌后被消音的人生——那些被遮蔽的、被誤解的、被沉默的時代，身為受難家族的女性悲歌。歷年20年拍攝，這不只是一位歌后的故事，這也是一個女兒，試圖把母親帶回來的過程，更是一個時代終於開始願意傾訴人權與女性的紀錄片。

《傳奇女伶 高菊花》。圖/「傳奇女伶 高菊花」官方粉絲專頁

《傳奇女伶 高菊花》。圖/「傳奇女伶 高菊花」官方粉絲專頁

《傳奇女伶 高菊花》。圖/「傳奇女伶 高菊花」官方粉絲專頁

《甘露水》是臺灣首位現代雕塑家黃土水於1921年創作的大理石裸女像，也是一尊靜默守望的雕像。它靜靜凝視著臺灣近百年來的歷史軌跡，從日治時期到白色恐怖的壓抑與掙扎，這件作品映照出一座島嶼的苦難與蛻變，彷彿以無聲之姿，見證著歷史的風霜與人們的堅韌。導演黃邦銓、林君昵埋首五年，橫跨臺日兩國製作同名紀錄片《甘露水》（Daughter of Nectar），透過膠卷獨特的媒材與大理石對話，追尋黃土水的創作歷程、取得戰後收藏《甘露水》長達近半世紀的張氏家族第一手證言。更以歷史調研為基石，擴及藝術創作精神、藝術家的心靈世界之探問。

這是一部由美術館出發的電影，緣於歷史、出自美術，開枝散葉長出電影的語言，囊括了當代的世界觀。

《甘露水》圖/《甘露水》官方IG帳號@kamlootsui_film

🎬最難見猛禽：《飛吧！熊鷹》

台灣鳥類紀錄片大師梁皆得，歷時12年拍攝台灣最難得一見的頂級猛禽「熊鷹」，推出最新作品《飛吧！熊鷹》，不僅記錄熊鷹權威學者孫元勳，他漫長且險峻的真實追鷹過程，同時並關注原住民的羽毛利用文化，透過熊鷹的珍稀性，擲地有聲地揭開「熊鷹」這個台灣最具神秘色彩的猛禽。《飛吧！熊鷹》，描述在台灣的群山深處，熊鷹宛如只存在於傳說與凝望之間的身影。牠是台灣最壯碩、也最夢幻的猛禽，巨大卻難以接近，現身時有如王者降臨，隱身時又悄然無息。熊鷹雖然不是台灣特有種，卻深深嵌入這片土地的靈魂。對排灣族與魯凱族而言，牠不只是飛翔的生命，更是祖靈的化身。熊鷹的羽毛，亦象徵榮耀與身分，具有世代傳承的文化重量。

當傳統與保育產生拉扯，孫元勳與工藝師鍾金男攜手，嘗試以仿真羽毛開啟全新可能性。他們試圖回答一個困難卻迫切的問題：從小熊鷹破殼而出，直到牠們在風雨與試煉中學會飛翔，在尊重文化的同時，我們該如何讓熊鷹繼續翱翔天際？

《飛吧！熊鷹》。圖/采昌國際多媒體

《飛吧！熊鷹》。圖/采昌國際多媒體

《飛吧！熊鷹》。圖/采昌國際多媒體

🎬尋找臺灣最高樹：《神木之島》

繼《黑熊森林》後，又一部訴說山林故事的紀錄片！《神木之島》記錄了樹冠層附生植物研究者徐嘉君以及由她所領軍致力於尋找台灣最高樹的「找樹的人」團體，為了尋找台灣最高樹，歷經五年，踏足全台。《神木之島》是由金馬獎最佳紀錄片導演李香秀深情記錄的探險故事，隨著跟拍找樹團隊的登山探險活動，拍攝足跡遍及台灣許多深山地帶；由北至南如棲蘭山區、大安溪上游、邊吉岩泰崗溪、桃山詩倫山區域、大雪山林道、丹大林道卡社溪流域、卡阿郎溪以及大鬼湖暨本野山。除了找樹過程的實境拍攝，也包含桃山神木等身照拍攝過程與索道木解綱索過程。究竟找樹團隊如何在深山尋獲巨木，又如何在行程前預測巨木高度及攀上高樹實體測量巨木高度，《神木之島》將呈現珍貴的完整記錄。

《神木之島》。圖/「神木之島 The Island and the Trees」官方粉絲專頁

《神木之島》。圖/「神木之島 The Island and the Trees」官方粉絲專頁

《神木之島》。圖/「神木之島 The Island and the Trees」官方粉絲專頁

以上紀錄片是將於5月15日上映的4部臺灣作品，更多最新消息可關注電影官方社群媒體或各大戲院粉絲專頁。