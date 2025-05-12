《左撇子女孩》入選影評人週 文策院攜臺灣業者前進坎城電影市場展

全球三大重點影視展會「法國坎城影展」（Festival de Cannes）以及產業盛會「坎城電影市場展」（Marché du Film）將於5月13日開展。由臺灣、法國、美國與英國共製，旅美臺灣導演鄒時擎首部獨立執導、奧斯卡最佳導演西恩貝克聯合編劇作品《左撇子女孩》，在影展官方平行單元「影評人週」（Critics’ week) 來自102個國家的1000部電影中突圍入選，受到全球矚目。

《左撇子女孩》由蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺等人主演，故事場景刻畫一位單親媽媽和兩名女兒從鄉下返回臺北夜市的生活，劇情描寫在父權社會底下不同角色的掙扎與日常樣貌。除了入選電影的世界首映即將在坎城影展登場，在市場展方面，今年也有臺灣紀錄片企劃案《重_力 GRAVITY, MOVEMENT》入選 Cannes Docs 單元 Docs by the Sea 專場，本專場與國家電影及視聽文化中心（TFAI）合作，將於17日於市場展進行公開提案。

為讓更多臺灣影視專業人才走向國際，文策院亦於坎城電影市場展現場設立實體臺灣館，支持臺灣業者於市場展進行各項商務拓展活動，期待藉由深化與國際產業連結。今年臺灣館有41家業者、98件作品收錄於坎城電影市場展臺灣館，其中包括浪漫喜劇《有病才會喜歡你》、犯罪動作題材作品《96分鐘》，以及去年參與「金馬前進坎城」計畫（Golden Horse Goes to Cannes）的史詩巨作《大濛》、九把刀導演作品《功夫》等。

.臺灣紀錄片企劃案《重_力 GRAVITY, MOVEMENT》入選 Cannes Docs 單元 Docs by the Sea 專場圖/蜂鳥影像提供

文策院董事長蔡嘉駿表示，法國坎城影展與電影市場展是難能可貴的國際舞台，透過臺灣館和入選作品的亮相與世界首映，能實際帶領臺灣影視專業人才深入國際產業、連結國際市場，建立臺灣影視在全球市場的專業品牌。在今年三月法國里爾劇集展現場，文策院也與指標性大型製作公司 Federation Studios簽署合作備忘錄，將透過雙方共同支持歐亞影音合製內容、強化國際間的創意產業鏈結並培育專業人才。 除此之外，文策院也將持續透過「國際合作投資方案」（Taiwan’s International Co-funding Program, TICP 2.0），投資更多具有市場性與國際性的臺灣合製作品，創造臺灣電影於全球影視版圖更高的能見度。

第78屆坎城影展將於 5 月 13 日至 5 月 24 日展開，坎城電影市場展同步於5月13日至5月21日舉辦。並將於展節期間舉辦「臺灣之夜」(Taiwan Cinema Night)，將全球重要影人齊聚一堂，見證臺灣影視在國際舞台的亮眼佳績。

坎城影展臺灣之夜暨臺灣作品造勢獲文化部影視及流行音樂產業局支持，向國際展示臺灣影視能量與人才。👉坎城市場展官方網站 📌文策院坎城市場展參展作品型錄

《左撇子女孩》入選影展官方平行單元「影評人週」。圖/左撇子女孩電影製作有限公司提供

收錄於臺灣館作品：浪漫喜劇《有病才會喜歡你》。圖/紅杉娛樂股份有限公司提供

犯罪動作題材作品《96分鐘》。圖/華影國際影藝有限公司提供

九把刀導演作品《功夫》。圖/麻吉砥加電影有限公司提供