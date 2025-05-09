《歌劇生死戀》世界級歌唱家詮釋最動人的希臘神話

電影《歌劇生死戀》改編自希臘神話(Greek mythology)，將深情男子勇闖冥府尋妻的悲劇，融合多部耳熟能詳的經典歌劇曲目，為觀眾及樂迷帶來一場嶄新的視聽盛宴。男女主角經由海選，相中了在國際獲獎無數的男高音范倫蒂諾布札、女高音瑪麗安巴蒂斯泰利飾演片中的靈魂人物奧菲斯和尤麗狄絲，以高水準的絕美唱腔為這段淒美故事增添唯美色彩。

至於大魔王「冥府之王」則找來因出演莫札特的《唐璜》而聞名，師從義大利女中音芙蘭卡馬蒂烏奇，1988年在多明哥世界歌劇大賽中榮獲男歌手首獎及觀眾票選獎的烏拉圭男中音爾文史若德演出。在片中一段冥府之王與奧菲斯的精采對峙，范倫蒂諾布札和爾文史若德你一句我一句共同演唱歌劇《梅菲斯特》經典曲目「我是否定一切之靈」，站在宛如世界終點的懸崖邊，激烈辯證永恆與生命的意義，令人大呼過癮。

至於飾演被迫與愛人天人永隔的女主角尤麗狄絲的瑪麗安巴蒂斯泰利，也展現超強唱功，接連演唱了《蝴蝶夫人》「美好的一天」、《里納爾多》「讓我哭泣吧」等經典曲目，讓觀眾大飽耳福。就連國際巨星文森卡索、芬妮亞當、蘿西德帕瑪等人，也在片中以華麗造型亮相，分別飾演冥渡者、冥王之妻、命運之神，隨著耳熟能詳的歌劇《弄臣》、《卡門》當中的經典曲目歡樂搖擺。

本片由兩位在劇場界頗負盛名的導演保羅庫科和達維德利維莫雷共同執導，這也是兩人生涯第一部劇情長片作品。對於縱橫劇場界多年，決定推出這樣一部跨領域、跨媒材的全新作品，兩人表示，「我們期盼這部電影作品能將義大利歌劇帶入一個全新層次，巧妙融合現代與古典，相信不論是從未接觸過歌劇的人，還是長年關注歌劇的觀眾，都能從中找到共鳴。」《歌劇生死戀》5月9日上映。

《歌劇生死戀》男女主角經由海選，相中了男高音范倫蒂諾布札(右)、女高音瑪麗安巴蒂斯泰利(左)飾演片中的靈魂人物奧菲斯和尤麗狄絲。圖/天馬行空提供

這一次，奧菲斯的愛妻尤麗狄絲在婚禮上遭受槍擊離開人世。傷心欲絕的奧菲斯，不惜搭上冥渡者的專車勇闖冥府。在這個現代版的故事，冥府早已與時俱進，化為專業化管理的黑帝斯飯店。前台的命運之神切斷了尤麗狄絲的生命線、為她安排入住。尤麗狄絲在冥界裡不斷唱著淒美的詠嘆調，然後像各式歌劇的女主角，一次又一次地死去。

奧菲斯必須在日蝕結束前返回人間，他過關斬將，終於感動飯店的負責人冥王之妻，在她求情之下，冥王最終給了他一個機會，只要奧菲斯在唱完「公主徹夜未眠」之後，仍能記得尤麗狄絲，他將能帶著摯愛返回人間，為愛而唱吧，半神！這是一個永恆的愛情故事與最著名的歌劇歌曲相遇的故事。更多資訊👉天馬行空粉絲團

《歌劇生死戀》飾演被迫與愛人天人永隔的女主角尤麗狄絲的瑪麗安巴蒂斯泰利，也展現超強唱功，接連演唱了【蝴蝶夫人】「美好的一天」、【里納爾多】「讓我哭泣吧」等經典曲目。圖/天馬行空提供

《歌劇生死戀》大魔王「冥府之王」則找來因出演莫札特的【唐璜】而聞名，師從義大利女中音芙蘭卡馬蒂烏奇的烏拉圭男中音爾文史若德演出。圖/天馬行空提供

《歌劇生死戀》。圖/天馬行空提供

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