 《宮﨑駿的奇幻世界》限量特典必收 聯映場再送《龍貓》膠捲

宮﨑駿最新紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》5月9日（週五）在台獻映，在數位技術盛行的今日，日本動畫大師宮﨑駿仍堅持手繪動畫的創作方式，親手完成他心中的奇幻藍圖，觀眾將透過本片了解宮﨑駿的創作軌跡，及不斷從挫敗中重生的生涯轉捩點，不僅是對宮﨑駿傳奇一生的致敬，更對大自然與人類關係有深刻探討。

《宮﨑駿的奇幻世界》首波購票特典除了推出限量的「大師手繪版A2原文電影海報」，為回應粉絲熱烈敲碗，片商驚喜宣布本週日加開「動畫大師宮﨑駿的夢想與初心 聯映特別場」，看完《宮﨑駿的奇幻世界》後緊接著看《與夢前行 宮﨑駿》，完整串聯「宮﨑駿宇宙」浩瀚世界觀，不僅有兩款A3限量特典，還可獲得大家最喜歡的經典人氣動畫《龍貓》場景典藏膠捲卡！

宮﨑駿的作品常以自然界為主題，展現人類與環境的共生關係，從《風之谷》的腐海荒蕪世界到《魔法公主》中人類與森林神祇的生存搏鬥，他執導的動畫不僅是視覺盛宴，更是對生態與人性的深刻反思。《宮﨑駿的奇幻世界》獲第81屆威尼斯影展官方單元「威尼斯經典」最佳紀錄片提名肯定，自威尼斯影展首映以來便享譽國際，也獲台灣影評、專家學者盛讚。

日前片商舉行口碑特映會，獲各界企業人士共襄盛舉，力銘永續發展營運副總饒淑雯觀影後表示還要二刷細細品味，「整部電影並不是奔著永續去製作，但是宮﨑駿創作的過程，他對自然、對環境、對故事的領悟跟處理的角度，非常自然的就囊括了，感動就在這邊。」陳珮瑛博士同樣推薦觀眾走進電影院，用眼睛與心靈共同感受這位動畫大師對世界的提問與思索，「讓我們一起從奇幻出發，走向真實，走向行動。」

《宮﨑駿的奇幻世界》是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖/甲上娛樂提供

紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》透過串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀，並集結多位與宮﨑駿合作密切的夥伴與學者，包括吉卜力工作室三巨頭之一鈴木敏夫、宮﨑駿之子宮崎吾朗、吉卜力動畫《借物少女艾莉緹》導演米林宏昌及《宮﨑駿世界》作者蘇珊納皮爾、《宮﨑駿全書》作者叶精二、《生態地存在》作者提摩西莫頓、作家池澤夏樹、生物學家福岡伸一、人類學家菲利普德斯寇拉等多位國際重量級思想家，他們從不同角度解析宮﨑駿作品中的自然主題，並分享與他合作的經驗，讓觀眾更全面地理解宮﨑駿如何將個人經歷與對自然的熱愛融入創作中。

《宮﨑駿的奇幻世界》也深入探索宮﨑駿的童年、家庭背景、早年動畫生涯與對社會現象的敏感觀察，拼湊出他的創作脈絡——從《風之谷》的反戰寓言，到《霍爾的移動城堡》對工業化世界的質疑，再到《神隱少女》中成長與失落的隱喻，每部作品皆深植於他對世界的觀察與反思。導演里奧法維耶表示，他希望透過這部紀錄片，呈現宮﨑駿如何以動畫作為對抗現實的方式，並探討人類與大自然的關係，「宮﨑駿的電影就像一套人生工具箱，幫助我們在這個世界中前行，讓我們能以尊嚴、尊重與人性來做出選擇。」對影迷而言，這不只是一部關於宮﨑駿動畫的電影，更是一扇通往宮﨑駿內心世界的窗，在一次次的退休與復出之間，他如何持續創造出讓全世界著迷的奇幻世界？一切答案，盡在《宮﨑駿的奇幻世界》中。

《宮﨑駿的奇幻世界》宮﨑駿之子宮崎吾朗在紀錄片受訪，認為人類不該忘記活著是大自然的恩賜。圖/甲上娛樂提供

宮﨑駿最新紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》將於5月9日全台上映，購票特典為宮﨑駿與鈴木敏夫聯手打造的「大師手繪版A2原文電影海報」，凡於上映前2週（5/9至5/22）購買《宮﨑駿的奇幻世界》電影票2張，即可憑票至原購票影城兌換「大師手繪版A2原文電影海報」乙張，堪稱吉卜力迷必收夢幻逸品，數量有限，送完為止。

此外，片商推出「動畫大師宮﨑駿的夢想與初心 聯映特別場」，於本週日母親節（5/11）限定長春國賓影城各一場次，凡購買本活動指定場次之《宮﨑駿的奇幻世界》或《與夢前行 宮﨑駿》電影票乙張，即可獲得該片A3特典——「大師手繪版原文電影海報」及「與夢前行 創作日常版」乙張，兩場一起購買即加贈有龍貓場景的「宮﨑駿的奇幻世界 典藏膠捲卡」乙份（本贈品以兌換券方式提供，請持兌換券於5/19至6/1期間至原影城櫃台兌換，逾期恕不受理），本活動為特別放映活動，不適用於首週特典兌換，更多資訊👉甲上娛樂粉絲團

《龍貓》是日本動畫大師宮﨑駿最廣為人知的經典之作。圖/甲上娛樂提供

《宮﨑駿的奇幻世界》。圖/甲上娛樂提供

購買「動畫大師宮﨑駿的夢想與初心 聯映特別場」之《與夢前行 宮﨑駿》電影票乙張，即可獲得該片A3特典「與夢前行 創作日常版」。圖/甲上娛樂提供