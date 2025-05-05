《我家的事》國際影展大獲好評 潘客印導演用愛打造台灣好故事

由曾敬驊、藍葦華主演的暖心電影《我家的事》，尚未在台上映便已揚名國際！電影先是在大阪亞洲電影節獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，4月29日在烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）放映也大放異彩，導演潘客印遠赴義大利，親自感受映後全場長達五分鐘的掌聲歡呼，致詞時他感性噴發：「這部電影是我和主創演員們花了五年時間準備，用我們的才華與愛拍攝出來。我們想要分享的是一份來自我真實人生中的愛，這份愛非常的強大、堅固且美好。」

首次來到義大利的潘客印導演，歷經十八小時的飛行與轉機，從世界的另一端來到歐洲，他由衷感謝那天晚上與滿場觀眾的相聚，他形容很像約會般的心情，既興奮又期待，「我今天特地沖了澡、換了衣服、抓了頭髮，這真的很像約會對吧？」幽默發言逗得全場哈哈大笑。潘客印導演講完更興奮地拿出手機，和影展主席Sabrina Baracetti及現場觀眾自拍「約會照」留念。

電影《我家的事》在義大利烏迪內遠東國際影展放映結束後，許多觀眾眼眶含淚、掌聲不停，現場的工作人員直呼：「這是今年影展中，觀眾反應最熱烈的一場。」即使電影播映結束已過十餘分鐘，現場仍有觀眾默默拭淚，情緒深深迴盪。

有女孩看完開心地說：「It’s a wonderful date!」也有一位移民義大利三十年的台裔母親帶著女兒前來觀影，映後激動分享表示，電影中的每一幕和每一句，都讓她彷彿回到家鄉，思念之情油然而生。潘客印導演表示：「有位老奶奶等到最後走向我分享，雖然她說的義大利文我不了解，但我看到她臉上滿滿的微笑，和微微濕潤的眼眶，一切盡在不言中。」

《我家的事》有女孩看完開心地說：「It’s a wonderful date!」圖/攝影 Riccardo Dorigo提供

義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）為歐洲最具代表性的亞洲電影盛會之一，《我家的事》映後獲得國際影評盛讚：「本片是當代家庭電影的出色範例，故事緊湊感人、演出實力堅強、社會觀察敏銳深刻，風格讓人聯想到日本名導是枝裕和的《我的意外爸爸》。」

台灣新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》，由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘領銜主演，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密，期待觀眾能從不同家人的視角，感受其中深刻情感。本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於今年夏天登上大銀幕，感動獻映。更多電影官方消息，請關注👉《我家的事》官方粉絲頁

《我家的事》影展主席Sabrina Baracetti（左）邀請導演潘客印（右）上台分享。圖/攝影 Alice Durigatto提供

《我家的事》導演潘客印形容很像約會般的心情，既興奮又期待。圖/攝影Alice Durigatto提供

《我家的事》導演潘客印和影展主席Sabrina Baracetti及現場觀眾自拍「約會照」留念。圖/攝影Alice Durigatto 提供。

《我家的事》導演潘客印和影展主席Sabrina Baracetti自拍「約會照」留念。圖/FEFF27-攝影Alice Durigatto 提供

《我家的事》導演潘客印由衷感謝那天晚上與滿場觀眾的相聚，他形容很像約會般的心情，既興奮又期待。圖/攝影Riccardo Dorigo提供

《我家的事》國際版海報公布。由台灣知名設計師方序中操刀。圖/牽猴子