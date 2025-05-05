《我家的事》國際影展大獲好評 潘客印導演用愛打造台灣好故事

琅琅悅讀／ 牽猴子
《我家的事》導演潘客印遠赴義大利，親自感受映後全場長達五分鐘的掌聲歡呼。攝影Alice Durigatto 提供
《我家的事》導演潘客印遠赴義大利，親自感受映後全場長達五分鐘的掌聲歡呼。攝影Alice Durigatto 提供

由曾敬驊、藍葦華主演的暖心《我家的事》，尚未在台上映便已揚名國際！電影先是在大阪亞洲電影節獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出獎，4月29日在烏迪內遠東國際（Udine Far East Film Festival）放映也大放異彩，潘客印遠赴，親自感受映後全場長達五分鐘的掌聲歡呼，致詞時他感性噴發：「這部電影是我和主創演員們花了五年時間準備，用我們的才華與愛拍攝出來。我們想要分享的是一份來自我真實人生中的愛，這份愛非常的強大、堅固且美好。」

首次來到義大利的潘客印導演，歷經十八小時的飛行與轉機，從世界的另一端來到歐洲，他由衷感謝那天晚上與滿場觀眾的相聚，他形容很像約會般的心情，既興奮又期待，「我今天特地沖了澡、換了衣服、抓了頭髮，這真的很像約會對吧？」幽默發言逗得全場哈哈大笑。潘客印導演講完更興奮地拿出手機，和影展主席Sabrina Baracetti及現場觀眾自拍「約會照」留念。

電影《我家的事》在義大利烏迪內遠東國際影展放映結束後，許多觀眾眼眶含淚、掌聲不停，現場的工作人員直呼：「這是今年影展中，觀眾反應最熱烈的一場。」即使電影播映結束已過十餘分鐘，現場仍有觀眾默默拭淚，情緒深深迴盪。

有女孩看完開心地說：「It’s a wonderful date!」也有一位義大利三十年的台裔母親帶著女兒前來觀影，映後激動分享表示，電影中的每一幕和每一句，都讓她彷彿回到家鄉，思念之情油然而生。潘客印導演表示：「有位老奶奶等到最後走向我分享，雖然她說的義大利文我不了解，但我看到她臉上滿滿的微笑，和微微濕潤的眼眶，一切盡在不言中。」

《我家的事》有女孩看完開心地說：「It’s a wonderful date!」圖/攝影 Riccardo Dorigo提供

義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）為歐洲最具代表性的亞洲電影盛會之一，《我家的事》映後獲得國際影評盛讚：「本片是當代電影的出色範例，故事緊湊感人、演出實力堅強、社會觀察敏銳深刻，風格讓人聯想到日本名導是枝裕和的《我的意外爸爸》。」

台灣新銳導演潘客印首部劇情長片《我家的事》，由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘領銜主演，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密，期待觀眾能從不同家人的視角，感受其中深刻情感。本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於今年夏天登上大銀幕，感動獻映。更多電影官方消息，請關注👉《我家的事》官方粉絲頁

《我家的事》影展主席Sabrina Baracetti（左）邀請導演潘客印（右）上台分享。圖/攝影 Alice Durigatto提供

《我家的事》導演潘客印形容很像約會般的心情，既興奮又期待。圖/攝影Alice Durigatto提供

《我家的事》導演潘客印和影展主席Sabrina Baracetti及現場觀眾自拍「約會照」留念。圖/攝影Alice Durigatto 提供。

《我家的事》導演潘客印和影展主席Sabrina Baracetti自拍「約會照」留念。圖/FEFF27-攝影Alice Durigatto 提供

《我家的事》導演潘客印由衷感謝那天晚上與滿場觀眾的相聚，他形容很像約會般的心情，既興奮又期待。圖/攝影Riccardo Dorigo提供

《我家的事》國際版海報公布。由台灣知名設計師方序中操刀。圖/牽猴子

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
影展 電影 導演 義大利 家庭 移民

逛書店

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

牙齒保健全書：一輩子用得到的牙齒治療與保健家用寶典

NT$ 336

【實證醫學 完整解析】糖尿病緩解心法：從減藥到停藥！肉菜冷飯定時定量飲食，讓你穩血糖、降三高、減體重！

NT$ 385

底層邏輯2：帶你升級思考，挖掘數字裡蘊含的商業寶藏

NT$ 294

延伸閱讀

中山73五月影展，慶祝台中車站120歲：《看海的日子》《戀戀風塵》《南方，寂寞鐵道》《青春18×2 通往有你的旅程》

《我家的事》國際影展大獲好評 潘客印導演用愛打造台灣好故事

《超時空武士》小成本穿越劇創佳績 奪日本金像獎最佳影片

《劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX》2025怪盜魅惑登場

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。