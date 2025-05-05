中山73五月影展，慶祝台中車站120歲：《看海的日子》《戀戀風塵》《南方，寂寞鐵道》《青春18×2 通往有你的旅程》

為慶祝台中車站建站120週年，台中市唯一小型藝術電影院「中山73影視藝文空間」五月份精心策劃焦點主題「戀戀鐵道」，一口氣推出王童導演的《看海的日子（台語版）》、侯孝賢導演的《戀戀風塵（數位修復版）》、蕭菊貞的經典紀錄片《南方，寂寞鐵道》，以及許光漢所演出的票房強片《青春18×2 通往有你的旅程》等4部以鐵道為背景的精彩電影。

「中山73」同時也與一年一度的「金穗獎」合作，將於五月精選放映一系列入圍與得獎佳作，並邀請影人出席座談。超值的是，不僅「戀戀鐵道」與「金穗獎」兩大主題電影全部免費觀影，台中市影視發展基金會更加碼邀請旅遊作家黃作炎於5/10（六）下午四點赴「中山73」講座「跟著電影去旅行：戀戀鐵道」，帶領觀眾展開前所未見的鐵道之旅。索票及講座報名詳情請洽「中山73」官方臉書。

「中山73」五月駛向「戀戀鐵道」陸小芬、侯孝賢強片開道

台中車站從1905年建站迄今走過120個年頭，除是無數人記憶的起點與終站，更見證了時代的蛻變與人來人往的感動故事。「中山73」五月份的「戀戀鐵道」嚴選特輯，就首推金馬獎名導王童執導、榮獲金馬獎最佳女主角、最佳女配角雙料大獎的《看海的日子》，該片也是影后陸小芬的獲獎代表作。而由侯孝賢執導、朱天文編劇、李屏賓攝影的《戀戀風塵》，則改編自作家吳念真的初戀往事，描寫六○年代年輕人離鄉背井、出外打拚，反映對當時台灣社會環境的關照。

此外亦精選另兩部佳作：紀錄片《南方，寂寞鐵道》歷時六年完成，除挖掘台灣最後一條電氣化鐵路「南迴線」的艱辛過程，並透過老火車、老月台、鐵路工程師、挖隧道工人與三代傳承的鐵道員，喚醒塵封的南方記憶。由男神許光漢、日本女星清原果耶領銜主演的《青春18×2 通往有你的旅程》，劇情則從火車站出發，展開一段找回初戀的旅程。透過不同的視角，照映出台灣社會及鐵道演進的歷史軌跡，一同體驗鐵道風情。

「中山73」五月大銀幕重現侯孝賢名作《戀戀風塵》數位修復版。圖/海鵬影業提供

「中山73」五月首推金馬獎王童、金馬影后陸小芬代表作《看海的日子（台語版）》。圖/海鵬影業提供

「中山73」五月焦點主題「戀戀鐵道」放映《南方，寂寞鐵道》，喚醒塵封的南方鐵道記憶。圖/海鵬影業提供

「中山73」五月選映由男神許光漢、日本女星清原果耶主演的《青春18×2 通往有你的旅程》。圖/海鵬影業提供

法國影后扮「第一夫人」搞逆襲！金穗獎作品「中山73」免費看

「中山73」五月份首輪藝術電影選映橫掃美國日舞影展、挪威奧斯卡等8項大獎的生命電影《復活劫》（Handling the Undead），以及由法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙領銜主演的勵志喜劇《第一夫人的逆襲》（Bernadette）。《復活劫》改編「瑞典恐怖大師」倫德維斯特的暢銷小說，講述奧斯陸大停電後的「死而復生」的活屍潮，衝擊了三個痛失摯愛的家庭的故事，該片是坎城影后蕾娜特·萊茵斯薇（Renate Reinsve）繼《世界上最爛的人》的最新演出，觀眾千萬不能錯過。

而《第一夫人的逆襲》則透過凱薩琳丹妮芙所飾演的「法國前第一夫人」貝娜黛特·席哈克（Bernadette Chirac）對抗政治父權，展開史上最優雅的反擊，為自己、為女性發聲，更在法國創下新台幣2億票房佳績，精采可期。

「WOW！動畫」單元《劇場版 鋼管公主！！》《樂一通大戰外星人：粉紅末日》

此外「中山73」最受親子觀眾喜愛的「WOW！動畫」單元，五月份將放映以鋼管舞追夢之旅為題材的日本動畫作品《劇場版 鋼管公主！！》，以及讓無數人童年回憶躍上大銀幕的《樂一通大戰外星人：粉紅末日》，前者在日本上映掀起觀影熱潮，後者則是華納兄弟動畫製作的美國動畫科幻喜劇，適合大小朋友同遊的親子電影。「中山73」五月佳片雲集，千萬把握機會！更多資訊請持續關注「中山73影視藝文空間」官方臉書。

「中山73」五月首輪藝術電影《第一夫人的逆襲》，看傳奇影后凱薩琳丹妮芙展開優雅反擊。圖/海鵬影業提供

「中山73」舞樂首輪藝術電影《復活劫》講述首都大停電後的活屍潮，如何衝擊三個痛失摯愛的家庭。圖/海鵬影業提供

「中山73」五月放映以鋼管舞追夢之旅為題材的精彩作品《劇場版 鋼管公主！！》。圖/海鵬影業提供

「中山73」五月動畫選映《樂一通大戰外星人：粉紅末日》，重溫童年回憶。圖/海鵬影業提供

「中山73」五月黃作炎開講「跟著電影去旅行：戀戀鐵道」。圖/海鵬影業提供