《復活劫》當妻子死而復生 北歐男神面對愛與恐懼的極限考驗

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《復活劫》改編自「瑞典恐怖大師」約翰·傑維德·倫德維斯特的暢銷小說《斯德哥爾摩復活人》。圖/海鵬影業提供
《復活劫》改編自「瑞典恐怖大師」約翰·傑維德·倫德維斯特的暢銷小說《斯德哥爾摩復活人》。圖/海鵬影業提供

男神丹尼爾森李遇大停電《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰

日前進軍好萊塢的「北歐男神」安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie），最近在新片《復活劫》（Handling the Undead）飾演一名頗受歡迎的脫口秀演員，卻在某夜表演結束後得知妻子出了嚴重、性命垂危，就在他趕赴醫院時遇上了「奧斯陸大停電」，妻子竟奇蹟般死而復生。

丹尼爾森李將一夜之間遇上的悲歡離合，做了最精準的演譯，獲得國際影媒〈Film Inquiry〉盛讚「刻骨銘心！」。最驚人的是，片中他死而復生的妻子竟然是一具活屍，並在他面前將一隻兔子活活掐死，讓直面生死的丹尼爾森李當場大崩潰，撕心裂肺演出令人震撼。這部榮獲瑞士紐沙特國際影展最佳影片、最佳歐洲奇幻雙料大獎的活屍電影《復活劫》，將於明天（4/30）起全台上映。

安德斯丹尼爾森李出生於挪威奧斯陸，集演員、音樂家與全職醫生三種身分。他11歲以電影處女作《赫爾曼》（Herman）榮膺巴黎電影節影帝，代表作更有《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》等片，並以後者勇奪「挪威奧斯卡」阿曼達獎最佳男配角。有趣的是，銀幕上優雅帥氣的丹尼爾森李，私下竟是一位全職醫師，一度被笑稱是「被醫生耽誤的影帝」，實力派演技有目共睹。

《復活劫》男神丹尼爾森李目睹妻子變活屍大崩潰。圖/海鵬影業提供

活屍妻子掐死兔子《復活劫》丹尼爾森李揪心戲引發觀眾共鳴

這部震驚影壇的北歐活屍電影《復活劫》，自電影《血色入侵》作者約翰傑維德倫德維斯特（John Ajvide Lindqvist）的新作〈斯德哥爾摩復活人〉，並由他親自編劇。

劇情描述：脫口秀演員大衛（安德斯丹尼爾森李 飾）與妻子伊娃和一對兒女，一家四口過著幸福的日子。但連日的異相卻讓心煩意亂的伊娃遇上死亡車禍，並在奧斯陸大停電之際竟然死而復生。本想大肆慶祝的大衛，卻目睹已成活屍的妻子，親手掐死兒子的寵物兔子，當場崩潰大哭…。丹尼爾森李一場全家在醫院團圓、卻最痛徹心扉的戲，徹底呈現他確定失去妻摯愛子時的糾結與無助，精湛演技助《復活劫》勇奪日舞影展評審團特別獎，更稱霸「挪威奧斯卡」阿曼達獎4項大獎，成為最大贏家。

值得一提的是，安德斯丹尼爾森李是電影《復活劫》第一個敲定的演員。導演蒂亞·希維斯頓達（Thea Hvistendahl）在讀完原著小說〈斯德哥爾摩復活人〉後，立刻堅持邀他來飾演「大衛」，並直言「那種面對摯愛復活的美麗而不安，只有他能演」。果然丹尼爾森李不負眾望，那場情緒潰堤的揪心戲，還被國際影媒【DEADLINE】盛讚很能「引發觀眾共鳴」。這部既奇幻又的活屍電影《復活劫》，4月30日上映。

《復活劫》死而復生的妻子竟然是一具活屍。圖/海鵬影業提供

《復活劫》丹尼爾森李。圖/海鵬影業提供

《復活劫》安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie）飾演一名頗受歡迎的脫口秀演員。圖/海鵬影業提供

男神丹尼爾森李遇大停電《復活劫》目睹活屍妻子掐死兔子。圖/海鵬影業提供

活屍妻子掐死兔子《復活劫》丹尼爾森李揪心戲引發觀眾共鳴。圖/海鵬影業提供

《復活劫》丹尼爾森李成。圖/海鵬影業提供

《復活劫》。圖/海鵬影業提供

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