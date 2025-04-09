《不可能的任務：最終清算》阿湯哥29年情懷殺 63歲戰神肉身大戰失控AI

派拉蒙影業將於5月23日推出年度動作鉅片《不可能的任務》電影系列最新力作《不可能的任務：最終清算》。本片由曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》、2018年《不可能的任務：全面瓦解》以及2022年《不可能的任務：致命清算 第一章》的克里斯多夫麥奎瑞第四度執導。

湯姆克魯斯繼續飾演經典角色伊森韓特，並集結原班卡司與新加入演員，包括海莉艾特沃、文雷姆斯、賽門佩吉、伊塞莫瑞、龐克萊門捷夫、亨利科澤尼、瑪麗亞拉嘉里加、赫特麥卡藍、珍娜麥提爾、尼克奧佛曼、漢娜衛丁漢、特拉梅爾蒂爾曼、希亞溫漢、格雷格塔扎戴維斯、查爾斯帕奈爾、馬克加蒂斯、羅夫薩克森、露西圖魯蓋胡克和安琪拉貝瑟，共同展開這場關乎全人類命運的終極任務。

從1996年的《不可能的任務》到如今，這個系列用28年創造了動作片的神話。《不可能的任務：最終清算》釋出2025年最新預告，再次點燃全球影迷的高度期待。預告震撼回顧伊森韓特在系列電影中所歷經的多項經典任務與危機時刻，包括潛入中情局極機密資料庫，克里姆林宮爆炸事件以及在安全簡報會中投擲毒氣彈…等關鍵場面，這些過去的秘密行動如今全面曝光。預告還強調：「每一個選擇，每一項任務，導致了這一切。」伊森不只要面對過去的種種，還將迎來前所未有的考驗，這是一場關乎信念與命運的抉擇。

此外，阿湯哥親自上陣挑戰高難度的特技動作，也是《不可能的任務》系列最吸睛的看點之一。從預告片中可以看到他展現經典奔跑橋段、飛車追逐、近身搏擊、高空吊掛與攀爬飛機，更潛入水中執行任務、登上航空母艦，出動潛水艇…等驚險刺激的大場面，勢必會讓觀眾全程屏息、熱血沸騰。

最後，湯姆克魯斯深情喊出：「我需要你相信我…最後一次。」這句話傳達出《不可能的任務》系列將會是最震撼、最高潮迭起的一章。5月23日震撼登場，全台戲院見。

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業

《不可能的任務：最終清算》。圖/派拉蒙影業