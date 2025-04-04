《少年與狗》小說改編 當世界崩塌唯一不離不棄的是牠

直木賞獲獎名作登大銀幕 《少年與狗》勇奪日本本土新片票房冠軍

榮獲日本文壇最高榮耀「直木賞」的獲獎小說《少年與狗》，在書迷的影引頸期盼之下，終於改編同名電影登上大銀幕，並將在4月25日於台灣感動獻映。故事刻畫一隻名叫「多聞」的狗，為了與重要之人相見，讓牠花費5年時間，跨越3000公里從東北到九州展開流浪，並在過程中療癒了無數人心。

透過知名作家馳星周筆下的動人故事，以及《來自雪國的遺書》創作班底與名導瀬瀬敬久的精采打造，輔以「新生代男神」高橋文哉與「乃木坂46」人氣畢業成員西野七瀬的精采演出，更是讓觀眾看到淚灑影院，讓本片一舉勇奪日本本土新片票房冠軍。值得一提的是，男女主角昨日（4/1）也出席位在東京舉辦的謝票活動，飾演狗狗「多聞」的德國牧羊犬「小櫻」也來到現場，更帶著導演寫給兩人的感謝信，信中並對高橋與西野讚譽有加，讓獲得導演認可的兩人，喜悅之情溢於言表。

一隻狗狗改變無數命運 《少年與狗》開啟希望與心靈的療癒之旅

《少年與狗》改編自以《不夜城》一書廣為台灣民眾所知、知名作家馳星周的同名小說。該書不僅榮獲日本文壇最高榮耀「直木賞」肯定，並陸續登上紀伊國屋、東販、e-hon、丸善、淳久堂等各大書店的「2020年度百大暢銷書」排行榜，更長踞日本亞馬遜暢銷書即時榜，獲得千名讀者4.4顆星的高分評價，成為感動無數讀者的經典之作。尤其作品以充滿真摯情感的人狗故事，刻畫一隻名叫「多聞」的狗，為了與重要之人相見，讓牠花費5年時間，跨越3000公里從東北到九州展開流浪，並在這段旅途當中，與那些受傷、困惑和感到迷惘的人們相會，透過陪伴展開心靈交流。馳星周透過這個故事，寫出社會上不同身分人們的困境，透過一次次翻轉的故事情節，刻畫命運帶給他們難以預料的事與願違，尤其「多聞」僅透過純粹眼神，便接住了這些破碎的人心。

曾打造出《生命最後一個月的花嫁》、《只想擁抱妳》等經典名作的製片人平野隆，在閱讀完小說之後，便著手展開電影化，找來曾打造出《永遠的0》、《來自雪國的遺書》等精彩劇本，並獲得日本奧斯卡優秀編劇獎肯定的編劇林民夫展開合作，更邀請到以細膩和精緻導演風格備受好評，不論硬派社會劇或愛情故事等各類型題材都相當拿手的瀬瀬敬久執導。平野隆表示：「故事當中，一群心靈受創的人們，遇見了一隻狗，並在跟狗的相處過程中獲得重生的希望。我認為許多人都生活在環境的陰影當中，很難看到希望。這些人可能正在受傷，或是對未來感到迷惘，讓我想要拍出一部電影，給予這些人們希望的曙光，讓他們至少能向前邁出一步。」

《少年與狗》改編自日本文壇最高榮耀「直木賞」獲獎小說，左為高橋文哉，右為西野七瀬。圖/采昌國際提供

高橋文哉、西野七瀬主演《少年與狗》 謝票活動曝光導演隱藏心意

《少年與狗》找來過去曾以戲劇《最愛》打響知名度，並曾坐擁「2017年最帥男高中生」與「令和第一假面騎士」等稱號的新生代男星高橋文哉演繹。女主角「美羽」則找來女團「乃木坂46」畢業人氣成員，並以《輪到你了》、《孤狼之血LEVEL2》等作品讓觀眾津津樂道的西野七瀬演繹，並集結伊藤健太郎、伊原六花、柄本明、齋藤工、宫内瞳（櫻庭奈奈美）、江口德子、栁俊太郎等演技派群星共同演出。尤其高橋與西野兩人。4月1日也出席位在東京舉辦的謝票活動。

作為活動上的驚喜，西野代表朗讀了作者馳星周寫給高橋的信：「之前完全不知道高橋文哉這位演員，但看完電影之後，我覺得這位演員真是了不起，你將會不斷成長，成為優秀的演員。我31歲才出道，直到45歲才開始享受寫小說的樂趣，這就是追求精通之道的意義，我期待著45歲時的高橋文哉。」

《少年與狗》高橋文哉（左）與西野七瀬（右）昨日出席本片在日本的謝票活動（本圖出自電影日本官方X）。圖/采昌國際提供

此外，片中飾演狗狗「多聞」的德國牧羊犬「小櫻」也來到現場，並佩戴一個黑色的小袋子登台。當高橋和西野從袋子裡取出東西時，發現是一封來自導演賴賴敬久的信。高橋則代表大家讀出這封信的內容，從中道出導演對兩人的稱讚：「希望你們繼續在電影中出現，真的非常感謝你們。」獲得導演的鼓勵，西野表示：「導演在現場不太說話，曾說過『除了拍攝所需要的對話，其他都不太需要。』讓我有時會想，我是不是做得不夠好呢？導演會怎麼想呢？但今天能夠收到他這段文字，真的非常高興。」高橋也表示：「能和導演一起創造和正這個角色，是一段非常美好而榮幸的時光，很高興獲得導演的認可。」

這部由日本文壇最高榮耀「直木賞」獲獎同名小說改編的電影《少年與狗》，即將在4月25日於台灣感動獻映。本片劇情描述震災後六個月的宮城縣仙台，失業青年和正（高橋文哉飾演）與同樣在震災中失去主人的狗狗多聞相遇。聰明的多聞，很快就成為和正和他家人生活中不可或缺的存在。為了維持家庭生計，和正不得已開始從事犯罪工作，並捲入一起事件當中，而多聞更在這場混亂中消失無蹤…。隨著時光流逝，多聞來到滋賀縣，與擁有悲傷過往的女性美羽（西野七瀬飾演）一同生活。因為多聞的陪伴，美羽逐漸找回平靜的日常。就在此時，為了尋找多聞的和正出現了。起初，美羽對和正抱持敵意，但因為多聞的關係，兩人也逐漸產生心靈上的交流。不過，美羽過去的傷痛仍舊逼迫著她…。

《少年與狗》「新生代男神」高橋文哉（右）攜手「乃木坂46」人氣畢業成員西野七瀬（左）領銜主演。圖/采昌國際提供