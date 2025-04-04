4月9部新番來襲：《WITCH WATCH 魔女守護者》《使人誤解的工房主》《mono女孩》《外星人姆姆》等火力全開

動畫代理商 「回歸線娛樂」4月新番強檔來襲！ 《WITCH WATCH 魔女守護者》、《使人誤解的工房主～關於原英雄隊伍的雜役人員， 實際上除了戰鬥能力外全是SSS的故事～》、《mono女孩》、《忍者與殺手的兩人生活（暫）》、《外星人姆姆》、《Summer Pockets》、《愛有點沉重的暗黑精靈從異世界緊追不放》、《快藏好！瑪琪娜同學!!》以及《神統記》。從日常到奇幻、從怦然心動的戀愛到熱血沸騰的戰鬥，本季笑料最多、風格最鬧的話題作全都聚集在這裡，各類風格動畫通通可以看的到！

除此之外還有經典回歸的《凡爾賽玫瑰》、台灣人氣IP麻吉貓動畫《人生中有貓的話總有辦法的喵～》、續播治癒作品《轉生成貓咪的大叔》、小朋友最愛的《霸王龍雷奇 第二季》，也可以在這個季度收看！

《WITCH WATCH 魔女守護者》

《週刊少年Jump》人氣魔法喜劇《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫正式登場！動漫迷熟悉的致敬梗，加上節奏明快的漫才吐槽，絕對是四月新番首推。故事描述修行中的冒失魔女妮可，與身為鬼之後裔的兒時玩伴乙木守仁展開爆笑同居生活。守仁以使魔身分守護妮可，天天忙著收拾她魔法惹出的麻煩。隨著使魔夥伴接連加入，原本就不平靜的生活越發脫序。歡樂與災難交織的日常，究竟還會迎來多少超展開？超級期待！本作出自《SKET DANCE》、《彼方的阿斯特拉》作者篠原健太之手，自連載起就話題不斷，不僅拿下「下一部人氣漫畫大賞」與「最想動畫化作品」雙榜第2名，主題曲更邀請日本天團 YOASOBI 演唱〈Watch me!〉。開播前便備受矚目，勢必成為本季最受關注的新番之一！

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

《使人誤解的工房主～關於原英雄隊伍的雜役人員， 實際上除了戰鬥能力外全是SSS的故事～》

無自覺的最強主角，展開低調卻無敵的冒險！《使人誤解的工房主～關於原英雄隊伍的雜役人員，實際上除了戰鬥能力外全是SSS的故事～》描繪表面戰力低落、實則是戰鬥以外全滿級的「反向六邊形戰士」克爾特，被英雄隊伍嫌棄逐出後，一邊打工一邊意外展現驚人才能，接連救人、救城，甚至救國——而他本人始終渾然不知！？誤會與奇蹟交織的奇幻物語正式開幕！榮獲「AlphaPolis奇幻小說大賞」讀者獎肯定，唯一沒有的誤會就是——這部作品真的超好看！

《使人誤解的工房主～關於原英雄隊伍的雜役人員， 實際上除了戰鬥能力外全是SSS的故事～》。圖/回歸線娛樂提供

《mono女孩》

用360度鏡頭重新看世界，是否也能喚回那份熱愛呢？《mono女孩》講述攝影社成員雨宮紗月，在學姐畢業後失去拍照熱情，因友人鼓勵重新拿起相機，展開與三位性格迥異的少女，在山梨縣取材與拍攝的日常旅程。本作由人氣四格漫畫《搖曳露營△》作者 あfろ打造，延續他擅長描繪少女群像與慢活步調的風格，舞台也設定在熟悉的山梨縣，還可見《搖曳露營△》角色驚喜客串。廢萌、療癒又帶點百合氛圍，是あfろ筆下又一部溫柔動人的青春之作。

《mono女孩》。圖/回歸線娛樂提供

《忍者與殺手的兩人生活（暫）》

女女搭檔的日常已經夠有趣，但加點殺氣會更香，《忍者與殺手的兩人生活（暫）》完美命中這一味！逃出忍者村的少女「里子」，在街頭被女高中生「木葉」撿回家。看似人畜無害，實則「殺很大」，追兵上門時毫不猶豫地送對方上路──原來這位看似普通的黑髮眼鏡娘JK，真身是職業殺手。從此，天真忍者與冷感殺手踏入節奏獨特的同居生活。日子在柴米油鹽與殺人滅跡間穿梭，從料理備料到收拾現場，全都一氣呵成。一人動手，一人善後，搭配默契十足，黑色喜感滿點。木葉由聲優花澤香菜（《五等分的新娘》中野一花、《鬼滅之刃》甘露寺蜜璃）獻聲，不僅如此，本作主題曲更由花澤香菜本人獻唱，罕見挑戰冷靜低沉、不帶情緒的聲線，為這對反差女女組合增添致命魅力。喜歡蠢萌與殺意交織的你，務必鎖定本作。

《忍者與殺手的兩人生活（暫）》。圖/回歸線娛樂提供

《外星人姆姆》

有貓就給推，這次還是來自宇宙的一成不變真理。在《外星人姆姆》的世界，外星文明一夕滅頂，聰明人死光光，只剩一隻貓型生物「姆姆」肩負復興科技的重任──靠研究地球家電自學高科技，順便寄居在女大生櫻子家裡翻轉她的日常。作品名稱與角色致敬神秘雜誌《ムー》，這本創於1979年的都市傳說經典，連《天氣之子》、《膽大黨》都偷偷放過它。動畫片頭曲〈ふしぎなきみ〉由龐克傳奇人物橫山健創立之 Pizza of Death 廠牌所力推的女子龐克樂團 SABASISTER 演唱，首次動畫開嗓就注入滿滿元氣，活力直接炸出螢幕。

《外星人姆姆》。圖/回歸線娛樂提供

《Summer Pockets》

《Summer Pockets》是一段關於「不希望夏天結束」的故事。鷹原羽依里為了整理外婆遺物，獨自來到鳥白島，與四位個性迥異的少女相遇——有人追逐蝴蝶、有人守著燈塔，每段邂逅都像陽光灑落般閃閃發亮。Key 社經典美少女戀愛遊戲《Summer Pockets》，時隔 7 年終於動畫化，同步宣布改編漫畫，將於集英社少年漫畫平台《となりのヤングジャンプ》展開連載。那個曾經不願結束的夏天，將再次以全新形式回到我們眼前。

《Summer Pockets》。圖/回歸線娛樂提供

《愛有些沉重的黑暗精靈從異世界追過來了》；《快藏好！瑪琪娜同學!!》

接下來登場的是本季最讓人受不了的二連發。一邊是《愛有點沉重的暗黑精靈從異世界緊追不放》黑皮性感精靈為愛穿越次元殺到現實；一邊則是《快藏好！瑪琪娜同學!!》，隱藏高性能機器人身分的雙馬尾校園偶像，悄悄闖入宅男日常。兩部作品皆圍繞「共居關係、身分錯置、理智極限」展開。過度濃烈的愛意天天襲來，理性防線也在不知不覺中逐步瓦解。不論是從異世界殺過來的，還是住進房間藏不住的，這些麻煩誰都躲不了！

《愛有些沉重的黑暗精靈從異世界追過來了》。圖/回歸線娛樂提供

《快藏好！瑪琪娜同學!!》。圖/回歸線娛樂提供

《神統紀》

最後一部是《神統紀》。在戰亂與異種橫行的時代，一場神明與記憶交錯的奇幻試煉即將展開。平凡少年因神的恩賜覺醒過去的記憶，逐步踏上改變世界的旅程。從村莊到神話，他將如何在戰火中寫下屬於自己的篇章，就讓我們拭目以待！

《神統紀》。圖/回歸線娛樂提供

春天到了，萬物復甦，正是開啟追番模式的好時機！四月強檔一波接一波，話題新作輪番上陣，你準備好開刷了嗎？關注「回歸線娛樂」官方社群平台，以上回歸線娛樂代理作品會在中華電信MOD、Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV立視線上影視、Ofiii歐飛免費線上看、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、回歸線娛樂YouTube播放，實際播出時間以平台為主，片單準備好，節奏跟起來！更多消息👉【回歸線娛樂】官方社群平台