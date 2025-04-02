臺灣IP進軍波隆那授權展「幾米」「章魚熊」「小兒子阿甯咕」展現跨界實力

國際獎項豐收，七臺灣創作者登波隆那童書展

全球最大的童書出版展會義大利波隆那童書展於3月31至4月3日舉行，臺灣創作者捷報頻傳，本屆參展陣容盛大，包括入選2025年波隆那插畫展的張筱琦、Ballboss，以及入圍2025年林格倫紀念獎的張友漁、劉旭恭，兩者皆是國際重要獎項。今年臺灣館由文化內容策進院（文策院）主辦、台北書展基金會承辦，攜手41家臺灣出版社，展出284本原創書籍。此外，波隆那童書展近年跨足漫畫、影視、遊戲、品牌授權等產業，擴大授權版圖，文策院也邀請臺灣原創角色品牌首度參展授權展區，放眼圖像授權經濟，推臺灣創作出圈、出海。

在宛如一場視覺奧運的波隆那童書展，臺灣絕對是一支備受矚目的隊伍。本屆臺灣更有兩名創作者──張筱琦、Ballboss雙雙入選2025年波隆那插畫展。由於波隆那插畫展不設名次，入選即代表得獎，本屆從88國、4,374位創作者中選出最終77位優勝插畫家（Winning Illustrators），能脫穎而出實屬不易。除此以外，今年臺灣破紀錄有三位作家入圍世界最大兒童文學獎──林格倫紀念獎，其中張友漁、劉旭恭也受文策院邀請參與波隆那童書展。加上經由公開徵選、同樣深具潛力的林蔚婷、劉韋廷（咚東）、蔡佩蓉（阿喵），這次共有七位臺灣創作者前往書展進行一系列座談及工作坊，踏上國際舞台推廣臺灣創作。

臺灣首度參展授權展區，搭上歐洲IP跨域快車

波隆那童書展是一個「沒有兒童的童書展」，只限專業人士參加，以版權交易為重心，商業性高。今年文策院除了持續支持國內出版業版權人前往洽商，也首次參與書展的授權展區（Bologna Licensing Trade Fair/Kids），支持臺灣角色品牌授權業者參展，合計安排了近百場版權會議。以兒少出版為本位的波隆那童書展，近年大力推動跨域授權，朝向全內容展會發展，繼去年新增影視版權中心，今年再引進遊戲產業，提供媒合服務並舉辦產業論壇。現場處處可見來自世界各地的與會者熱絡洽談，文策院也積極邀請國際業者參加臺灣展會的買家團，獲不少業者表達興趣。

入圍2025年林格倫紀念獎的劉旭恭與美國出版社洽談交流。圖/文策院提供

作為臺灣參與波隆那授權展的「先發陣容」，這次參展的三個原創角色品牌「幾米──月亮忘記了」 、「章魚熊」、「小兒子阿甯咕」皆有豐富的跨域授權經驗：已有20多國譯本的幾米繪本固然是國際知名，其IP品牌累計與超過40個單位合作推出共300多項周邊商品，近年正積極尋求影視改編機會。

「章魚熊」已成功打進日韓市場，其動畫項目從去年的TCCF提案大會拿下「SEA Award - Malaysia」，今年將先後前進美國、馬來西亞等地參展。

「小兒子阿甯咕」則可以說是近年臺灣最成功的親子IP，先是以動畫橫掃國內外各大影展，再跨界改編成繪本、漫畫、舞台劇及兒童節目等。本屆波隆那授權展主辦方代表Cristina Angelucci表示：「我對臺灣IP的高品質深感讚嘆。它們憑藉多元風格與創新設計，接軌國際市場趨勢，並符合歐洲消費者的喜好。期待這些IP能以波隆那（童書展）為起點，進一步開拓全球市場。」

臺灣館開幕大合照。圖/文策院提供

在31日的臺灣館開幕上，駐義大利代表處大使蔡允中提到，配合政府今年致力推動的「歐洲臺灣文化年」，他們將持續深化臺灣與義大利在電影、文學、漫畫、插畫及視覺藝術等領域的交流合作，並祝願所有參展單位收穫滿滿。

波隆那童書展是國際上最重要的童書出版展會，今年邁入第 62 屆，設有「波隆那插畫展」、「波隆那拉加茲獎」等獎項，臺灣創作者連年入選獲獎，創下輝煌紀錄。近年大會發展出「BolognaBookPlus（BBPlus）」及IP授權展等商務活動，強化商業連結。文策院繼去年與BBPlus合作，今年也首次參與授權展，期許延續臺灣在書展上的聲望口碑，帶動臺灣圖像出版與角色品牌的國際版權交易。

現場洽商氣氛熱絡，臺灣館已排滿近百場版權會議。圖/文策院提供

臺灣今年首度參展波隆那授權展，並於31日舉辦論壇活動，向國際業者介紹臺灣原創IP品牌。圖/文策院提供

駐義大利代表處大使蔡允中在臺灣館開幕上致詞。圖/文策院提供

臺灣童書繪本近年版權銷售成績亮眼，展館也設有分區展示已授出外語版權的精選作品。圖/文策院提供