《雁回時》陳都靈x辛雲來 宅鬥短劇風復仇全靠嘴上功夫

《重生之貴女難求》是千山茶客創作的古代言情小說，全長48.3萬字，已完結。

故事講述了一位本是侯門貴女、身份尊貴的女子，卻在大婚之夜遭遇滔天巨變。她滿心期待與夫君共飲交杯酒，卻換來一杯致命毒酒。讓她萬萬沒想到的是，這場精心策劃的陰謀，竟出自那位平日裡溫柔可親的姐姐與看似慈愛的繼母之手。被背叛的痛楚讓她在絕境中覺醒，重生歸來，她決心撕下虛偽的面具，奪回屬於自己的一切，誓要討回公道，改寫命運。

古裝劇《雁回時》改編自千山茶客小說《重生之貴女難求》。圖/擷取自起點中文網

《雁回時》改編自千山茶客小說《重生之貴女難求》的古裝劇，原劇名為《貴女》。由陳都靈、辛雲來領銜主演，何泓姍、喻恩泰、溫崢嶸、王艷、劉旭威、劉敏等聯合出演，帶來一場愛恨交織的古裝情感大戲。於3月18日播出。

該劇講述自幼被棄養的莊寒雁輾轉回到莊家，卻在這個看似親切的家族中步步受制。她的出現引起了大理寺少卿傅雲夕的關注，兩人在試探與周旋間逐漸產生情愫。攜手之後，他們聯合揭開莊家虛偽的面具，將塵封的陰謀一一曝光。本劇融合權謀、宅鬥、懸疑、重生、復仇與愛情等多種元素。

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

關於好評

✅ 演員表現：女主陳都靈的扮相被認為具有古韻，且演技有所進步，成功塑造了外表柔弱、內心堅強的女主角。男主辛雲來的古裝扮相不算很帥，但是劇中那種冷酷陰沉的氣質倒是演繹得很到位，眼神很有壓迫感。配角王艷等老戲骨的演技獲得肯定，表現自然流暢，入戲感強。

✅ 節奏緊湊：開篇充滿懸念，懸疑驚悚氛圍拉滿，劇情推進不拖沓，讓人忍不住猜測角色的立場與目的。整體的故事呈現出一種錯綜複雜的美感。

✅ 氛圍感強：本劇成功營造出濃厚的懸疑氛圍，尤其在母女線的劇情中，層層揭開的陰謀與心機讓人感受到深深的緊張感和不安。

關於差評

❎ 女主演技：陳都靈表情單一，缺乏層次，隱忍與憤怒的情緒沒有明顯區別，臉上始終掛著一副呆呆的茫然感。網友評論：她的表情管理好像只有兩種模式：呆滯和瞪眼。

❎ 男主演技：辛雲來的演技過於裝腔作勢，充滿了短劇男主的「裝X感」，總是以頤指氣使的方式說話，面癱演技缺乏層次。與女主無CP感。

❎ 短劇風格：敘事方式遵循短劇套路，劇情推進依賴突如其來的衝突，缺乏自然鋪陳。情節發展主要依賴角色對話，宅鬥手法顯得拙劣，缺乏精妙的設計。

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博

《雁回時》。圖/擷取自官網微博