《歡迎光臨 二代咖啡》細膩還原漫畫風味 鳳小岳x林哲熹咖啡對決火花四射

《歡迎光臨 二代咖啡》3月14日舉行上檔記者會，導演邱晧洲率主演鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳、夏于喬盛裝連袂出席。劇情圍繞在「咖啡之神」鳳小岳所經營的二代咖啡館，與前來拜師學咖啡的菜鳥林哲熹、塔羅牌老師隋棠、擁有甜點師夢想的項婕如、說話刻薄的咖啡評論YouTuber李淳，以及懷抱編劇夢的常客夏于喬，透過不同風味的咖啡與來到這家咖啡館的客人，描繪不同世代對於夢想的定義與人生的追求，譜出溫暖動人的成長故事。

鳳小岳、林哲熹首度合作，劇中飾演師徒關係，兩人為戲努力學習製作咖啡的各項技巧，今適逢白色情人節，師徒二人在現場親手做「咖啡拉花」一較高下。首映儀式重現劇中「塔羅牌占卜」，眾演員盲抽塔羅牌測運勢並預祝收視長紅。

《歡迎光臨 二代咖啡》鳳小岳與林哲熹的咖啡愛心拉花，左為鳳小岳作品，右為林哲熹作品。圖/甲普國際媒體提供

導演邱晧洲分享：「原著裡有一句話我特別喜歡，『磨著咖啡豆的時候，就好像把內心的稜角也一起磨掉了。』這是我在導演過程中反覆思考的，咖啡不只是飲品，它是一種態度、一種療癒。故事中卜碩和江克平的師徒旅程，不只是學習咖啡的技藝，更是尋找自我、彼此陪伴的過程，我希望觀眾看完這部劇，能感受到這種溫柔的力量。」《歡迎光臨 二代咖啡》3月16日起每週日晚間8點東森戲劇台首播、當晚10點台灣大哥大MyVideo上架；3月21日起每週五晚間8點緯來綜合台播出、當晚10點緯來綜合台 YouTube、中華電信 MOD、HamiVideo同步上架。全劇共13集，每周播出更新2集。

鳳小岳首次詮釋「咖啡師」職人角色，相當陶醉其中，「卜碩這個角色最吸引我的地方是，他非常願意接受各式各樣的人到他的店裡，聽他們分享心情、觀察大家工作的樣貌，也會為客人的習慣調整咖啡的製作，這是一件非常浪漫的事情。」劇中與林哲熹搭檔演「師徒」火花四溢，他分享：「拍攝時哲熹的能量很高，他每天都把這個狀態帶到現場，激起我想要跟他一起投入的感覺。」記者會當天也是白色情人節，師徒兩人帥氣地露一手「咖啡愛心拉花」，兩人不避諱表示有提前找咖啡顧問重新練習，其他演員在舞台上見證咖啡拉花成果，驚呼殺青這麼多年後，兩人依舊保有實力，笑虧身為徒弟的林哲熹果然「天賦異稟」。

《歡迎光臨 二代咖啡》鳳小岳出席上檔記者會。劇中飾演咖啡之神「卜碩」。圖/甲普國際媒體提供

隋棠與鳳小岳首度搭檔演情侶，坦言合作初期以為鳳小岳是一個嚴肅的人，「在二代咖啡主場景裡，他就是一個咖啡之神，他給自己的標準很高，希望自己的神態、動作、表情甚至呈現的氛圍都是很厲害的咖啡師，所以大部分看到他都是在泡咖啡，非常專注、話也不多。」不過到後來她發現，鳳小岳其實是個很細膩的人，「他很在乎也經常觀察大家的需要，後來大家都很期待可以在二代咖啡裡拍戲，因為就可以喝到小岳的咖啡，他一直在練習就一直會有咖啡端出來給大家喝。」

隋棠與林哲熹也是初次合作，她分享在片場對他的深刻印象，「開拍初期，每次導演一喊卡哲熹就會消失，所以一開始跟他真的不熟，後來才知道每次喊卡後，他會去一個小房間，裡面有劇組安排的咖啡師，幫助他練習把泡咖啡這件事情做得更專業。越來越熟後，才發現他是一個很隨和、幽默又可愛的大男生。」身為「棠粉」的林哲熹害羞回應：「記得棠姐第一次進場景，我就被震驚了，也太像仙女了！認識之後覺得她是一個很溫暖的人，會看我的發文，也會傳訊息關心我，覺得受寵若驚。」鳳小岳也連聲誇獎，有隋棠在的地方就自帶「仙女光」，有滿滿的正能量，獲得眾人一致點頭認同。

《歡迎光臨 二代咖啡》隋棠出席上檔記者會，被讚拍戲自帶仙女光，劇中飾演塔羅牌老師「金老師」。圖/甲普國際媒體提供

林哲熹戲裡是菜鳥咖啡師，戲外自認做咖啡真的很困難，他笑稱：「這部戲就像是我的紀錄片，因為開拍前我從完全不喝、不懂咖啡，到後來能夠自己做出戲裡的咖啡，很有成就感！」劇中他跟夢想成為「甜點師」的項婕如是一對歡喜冤家，從互看不順眼到漸生情愫，林哲熹表示：「印象深刻的是我們一起去了很多地方拍攝，像是台中景點、東部的部落等，現在回想起來有種一起環島旅行過的感覺。」

項婕如透露與林哲熹培養角色默契的過程，「我們有互相探班彼此的咖啡課與甜點課，還會互換自己做的成品給對方享用。」她也不忘誇獎戲裡的二代咖啡老闆鳳小岳，「小岳老闆早上拍攝時一到現場，就會開始沖咖啡給大家喝，人人有份，現場每個人都會跟他點餐，然後說『謝謝老闆』，很有趣，通常只要人一到咖啡就做好了，他會記得大家的喜好，很貼心。」而搭檔林哲熹也不遑多讓，「有時候傍晚我比較少喝咖啡，哲熹會用熱牛奶打奶泡，因為我滿喜歡那個綿密的奶泡，他都會默默記得。」

李淳挑戰說話刻薄又總是「歪著頭」的咖啡評論YouTuber一角，獨特的角色設定令眾人印象深刻。儘管劇中經常毒舌地評論林哲熹煮的咖啡，兩人私下關係卻很親近，李淳表示：「其實跟哲熹關係滿好的，當要轉換到阿仁的角色嗆他時，反而還挺自在的。」林哲熹說：「我們經常一起聊天，在現場很常模仿他歪頭，模仿之後覺得其實很累，他要這樣拍完整部戲很辛苦。」對此李淳坦言一開始確實有點擔心，「本來怕一直歪著頭會不會有職業傷害，沒想到拍攝的那兩個月，脖子滿健康的，現代人很愛低頭滑手機，所以把歪頭當成伸展，算是一種意外的收穫。」

《歡迎光臨 二代咖啡》李淳出席上檔記者會。劇中飾演毒舌咖啡評論YouTuber「咖啡阿仁」。圖/甲普國際媒體提供

李淳劇中身為咖啡達人，自曝私下完全不懂咖啡，以前喝咖啡都是為了提神，開拍前去上咖啡課，了解像是咖啡豆的淺、中、深培這些東西，心中不小心冒出「咖啡好像科學家在理解化學一樣，這麼複雜誰會想當咖啡師啊？」的念頭，沒想到拍完戲後，漸漸發現了解咖啡是一件很好玩的事情，殺青後還買了一台要價不斐的義式咖啡機，「現在每天起床給自己泡一杯咖啡，已經成為我生活中的儀式感，謝謝這部戲讓我開始享受到咖啡的美好。」

夏于喬日前透露在比利時旅遊不慎跌傷腳踝韌帶，為了力挺新戲，仍忍著腳痛帶傷出席。劇中她飾演二代咖啡的常客，「因為在戲裡我是一個會在家裡煮手沖咖啡的編劇，所以也有學了一下手沖咖啡的過程，真的很不容易！」她最印象深刻第一次進到「二代咖啡」場景時，彷彿置身在真實的咖啡店，大讚劇組美術的用心。被問到鳳小岳、林哲熹誰煮的咖啡更對她的胃，她直言：「他們做咖啡的架勢十足，尤其哲熹還會拉花，真的很厲害。」此次與飾演媽媽的方文琳有多場精彩對手戲，她很感謝這次的合作機會，「一直很想跟文琳姐合作，雖然只有短短的幾場戲，但很容易就可以感受到文琳姐身為媽媽的溫暖以及對兒女的擔憂，所以很自然地就可以呈現戲裡的互動。」母女精彩對手戲在本週日首播就可以看得到。

《歡迎光臨 二代咖啡》。夏于喬出席上檔記者會，劇中飾演懷抱編劇夢的咖啡廳常客「美娜」。圖/甲普國際媒體提供

《歡迎光臨 二代咖啡》改編自韓國百萬暢銷漫畫教父許英萬的同名作品。由甲普國際媒體股份有限公司、圓規製作有限公司、鑫火投資有限公司、大砌創媒有限公司（王子綱）、同威投資股份有限公司、視元素股份有限公司及文化內容策進院聯合出品，甲普國際媒體股份有限公司製作，邱晧洲執導，全劇集結鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳、夏于喬、蔡昌憲、安心亞等逾20位金獎實力派演員。

劇情描述二代咖啡店老闆卜碩（鳳小岳飾），每天為上門的客人精心烹煮一杯杯充滿救贖的咖啡。從形色匆忙的上班族、勤儉持家的家庭主婦，到刺探生意的同行業者等，日復一日。他的咖啡資歷早已在業界寫下一頁傳奇，江湖傳聞他從不受訪也不收徒弟，卻在遇上對成為咖啡師充滿憧憬的江克平（林哲熹飾）後悄然改變。一路在咖啡世界中跌跌撞撞的江克平，要如何在卜碩的帶領下做出屬於自己的咖啡？

《歡迎光臨 二代咖啡》林哲熹出席上檔記者會。劇中飾演菜鳥咖啡師「江克平」。圖/甲普國際媒體提供

《歡迎光臨 二代咖啡》項婕如出席上檔記者會，劇中飾演勇敢追夢的甜點師「鄭佳媛」。圖/甲普國際媒體提供

《歡迎光臨 二代咖啡》主創團隊與演員大合照。圖/甲普國際媒體提供

《歡迎光臨 二代咖啡》。圖/甲普國際