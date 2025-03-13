《型男主廚三星夢：巴黎篇》52歲木村拓哉：我要用料理征服世界

★《型男主廚三星夢》日劇原班人馬熱血回歸，打造色香味俱全美食饗宴

★《半澤直樹》製作人X《LAST MILE：全面引爆》導演X《王者天下》編劇

★ 木村拓哉化身金髮主廚挑戰世界，目標成為首位亞洲米其林三星主廚

★ 野獸男團「2PM」成員玉澤演首度演出日本電影，日韓男神夢幻聯動

★ 尾花夏樹與早見倫子重返花都初遇之地，朝世界級米其林三星邁進

★ 遠赴法式料理發源地「巴黎」取景，大銀幕呈現最道地的法式風味

★「亞洲首位米其林三星主廚」小林圭擔綱全片料理總監

★ 日本上映動員超過270萬觀賞人次，勇破40億日圓票房佳績

★ 勇奪日本最大影視評價網站「Filmarks」初日滿意度冠軍

★「百萬專輯創作歌手」山下達郎再度獻唱，打造動人主題曲〈Sante〉

向米其林的巔峰挑戰！目標成為首位獲得米其林三星肯定的亞洲主廚

《型男主廚三星夢：巴黎篇》(Grand Maison Paris)故事講述，自從「Grand Maison東京」在日本榮獲米其林最高榮譽「三星」肯定之後，接著又歷經疫情衝擊與大企業對抗等種種危機，早見倫子（鈴木京香飾演）將主廚身分交棒後輩，跟隨昔日夥伴尾花夏樹（木村拓哉飾演），兩人重返法國料理發源地「巴黎」開設新店「Grand Maison巴黎」，再度為了米其林三星奮力一搏，並目標成為首位獲得米其林三星肯定的亞洲主廚。

然而在眾多名廚競爭的巴黎，尾花卻遲遲無法交出滿意成績，甚至在一場大型晚宴上意外失誤。這讓尾花下定決心，向昔日恩師承諾：「倘若下次評選無法取得三星，就將辭職離開法國。」究竟他能否與夥伴們，再度攀上米其林的星級巔峰呢？

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

日劇原班人馬全員熱血回歸，挑戰世界第一的米其林三星

2019年開播的話題日劇《型男主廚三星夢》，由曾榮獲日劇學院獎最佳導演肯定的知名導演塚原亞紀子，與打造出《王者天下》系列的王牌編劇黑岩勉攜手合作，並請到「亞洲天王」木村拓哉領銜主演。

故事描述在巴黎米其林二星餐廳工作的主廚尾花夏樹，在一次重大事件當中，為了維護夥伴名譽，與法國官員起了爭執，最終不但讓餐廳倒閉，更讓他因此被蒙上「日本之恥」罵名，讓自己的人生一落千丈，也沒有餐廳想要雇用他。隨著時間過去，他與擁有「絕對味覺」的早見倫子在巴黎偶遇，兩人因此結為事業夥伴，一同返回日本開立餐廳「Grand Maison東京」，立志取得米其林最高榮譽「三星」肯定。

作品當中，充滿各式特色與廚藝的主角群們，共同為了摘下三星，歷經資金障礙、負面流言，甚至剛開業就面臨差點倒閉等危機，卻仍滿腔熱血地挺過一次又一次困境，讓觀眾感受到料理人們的熱情，並隨著團隊挫折與成長共同起伏。尤其劇中一道道精緻料理，也透過導演的慢動作畫面捕捉，緊抓住觀眾目光與食慾。從劇情、畫面直到人物，各方面都完美兼顧，也讓本劇播出後收視率節節攀升，並獲得觀眾滿載好評！

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

劇集播畢之後，劇組更在時隔五年之後，於2024年底推出「特別篇」回歸！特別篇以疫情對餐飲業帶來的衝擊為背景，在重啟本劇時，劇組認為即使劇情是虛構的，卻仍與料理息息相關，因此不應該假裝從來沒有發生，最終便以此為主題，描述「Grand Maison東京」受到新冠疫情影響，決定與大企業資本結盟，靠推出冷凍食品與食譜網站維生；主廚早見倫子也因為一心想維持餐廳運營，遺忘對料理的熱情，導致餐廳的米其林星級一顆顆流失。看似忘卻初衷的她，某日與失聯已久的尾花夏樹重逢，並在他的刺激下，再度專注於料理，更決心將餐廳交棒給後輩，跟隨尾花的腳步前往巴黎。

劇組不僅以特別篇回歸，之後更給觀眾又一驚喜，就是推出電影版《型男主廚三星夢：巴黎篇》。本片延續系列作品的世界觀與時間線，尤其要在法國巴黎取得米其林三星，本身就不是一件容易的事情，對亞洲人來說更是難上加難，但在劇組的取材下，得知法式料理誕生於自由發想，而巴黎是一座包容多元文化的城市，因此希望能描繪在巴黎挑戰三星時，所會面臨的困難與樂趣，並期望能細膩刻劃主廚對料理的執著、熱情與料理的豐富性。因此透過這次的電影版，描繪尾花重返巴黎之後，立志在法式料理之都攀上米其林三星巔峰，成為首位在法國奪得米其林三星肯定的亞洲主廚。

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

值得一提的是，包括玉森裕太、澤村一樹、及川光博、富永愛等日劇原班人馬與幕後人員，都將在這次的電影版中全數回歸。不僅如此，還加入星達拓娛樂（原為傑尼斯事務所）旗下男團「Ae! group」成員正門良規，以及南韓野獸男團「2PM」成員玉澤演等亮眼陣容。主題曲則再度請來曾為日劇版獻唱的知名創作歌手山下達郎，為本片打造主題曲〈Sante〉，以法語「乾杯」之意，傳遞對廚師們烹飪時絕不妥協的敬意。

尤其片中一道道滿足視覺與味蕾的佳餚，更請到有「亞洲首位米其林三星主廚」稱號的小林圭擔任料理總監。本片華麗的陣容、溫馨動人的故事，以及讓人垂涎三尺的美食，可說是色香味俱全，也讓本片在日本上映之後，不僅勇奪日本最大影視評價網站「Filmarks」初日滿意度冠軍，更在日本上映63天後，吸引超過270萬觀賞人次，勇破40億日圓（約新台幣8.32億元）票房佳績，成為木村拓哉繼《武士的一分》、《HERO》、《HERO2》、《假面飯店》之後，第五部突破40億日圓票房的電影作品，更傳出即將翻拍土耳其與南韓版本，足見本作享譽全球的高度魅力！3月28日全台上映。

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際

《型男主廚三星夢：巴黎篇》。圖/采昌國際