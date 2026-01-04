《十八歲太奶奶駕到》短劇狂拍17版！百億流量稱霸2025

《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》小說介紹

《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》是由番茄小說網簽約作家烏英夏所創作的現代言情小說。故事講述女主角容遇原本帶著 8 歲兒子出門，卻不幸遭遇車禍。醒來後，她發現自己穿越到了 70 年後的 2025 年，靈魂附身在一名同名同姓的 18 歲女高中生身上。

穿越後的時空面臨極大的身分反差：她當年的 8 歲幼子已變成 78 歲的白髮老人，且她還平白多了一群性格迥異、令人操心的曾孫輩：

大曾孫：缺乏商業頭腦的「缺心眼」總裁。

二曾孫：深陷桃色糾紛、名譽掃地的次子。

三曾孫：性格軟弱、被他人當成「血包」壓榨。

四曾孫：狂妄自大、桀驁不馴。

五曾孫：惡名昭彰的「學渣校霸」。

小說中最具衝突性的情節在於身分揭曉前，五曾孫誤以為容遇對自己有意思，甚至將她堵在牆角告白。隨後家族長輩（容遇的兒子）現身並當眾掌摑孫子，怒斥：「這是你太奶奶！跪下！」這種「高齡兒子與花季母親」的荒誕炸裂設定，成為該作最吸睛的賣點。

《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》小說，作者烏英夏。圖/擷取自網路

一本小說改編成17版本，「太奶奶」短劇現象級爆火

《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》小說在連載期間便已多次授權，改編成多達 17 個版本的短劇，其中以《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》系列最為成功，三部曲累計播放量突破百億次，第四部將於 2026 年播出。這部作品成功結合了「老靈魂＋新身體」的反差萌，將仙俠劇常見的「老祖宗重生」梗創造性地運用於都市言情中，開創了短劇市場的新潮流。

以下是《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》小說改編短劇片單：

1、《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》（共 84 集）

2、《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀2》（共 90 集）

3、《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀3》（共 100 集）

4、《太奶奶駕到！孝子賢孫請接招》（共 90 集）

5、《別惹太奶奶》（共 90 集）

6、《我是你們太奶奶，孝子賢孫都跪下》（共 74 集）

7、《18歲太奶線上訓孫》（共 81 集）

8、《重返十八歲我來執掌名門家族》（共 60 集）

9、《我家來了老祖宗》（共 79 集）

10、《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》（共 104 集）

11、《重返十八歲，我真是你太奶奶》（共 67 集）

12、《太奶重啟18歲：家族振興我說了算》（共 65 集）

13、《我真是你太奶奶》（共 80 集）

14、《好一個太奶奶》（共 69 集）

15、《天才老太重生記》（共 60 集）

16、《我在名門世家當祖宗》（共 50 集）

17、《團寵太奶振興家業》（共 60 集）

為什麼一個IP能「一魚多吃」？

在大陸短劇產業中，這種「一魚多吃」的現象源於特殊的「多版本非獨家授權」模式。不同於傳統影視追求排他性，版權方（如番茄小說）會將 IP 權益拆分，保留核心設定後，將不同劇情支線分別賣給多家製作方，以換取多份授權收益。製作方則能以較低成本購買非獨家權益來蹭 IP 熱度，平台也能藉此迅速填充內容，達成共享框架、拆分細節的規模效應。

從版權掌控來看，雖然作者擁有原始著作權與署名權，但商業主導權通常已獨家授予網文平台。合約約定平台有權將改編權分拆轉授，製作方買到的僅是限定範圍內的開發權，而非版權本身。在此結構下，作者烏英夏雖不具備版權處分權，但能依約獲得分拆授權後的淨收益分成。這種高效的商業運作，讓小說在連載時便能同步產出多部差異化短劇，實現開發效率的極致化。

對比長劇時代，《瑯琊榜》或《三體》從走紅到影視化動輒跨越8至15年，短劇則展現了驚人的「產品化效率」。烏英夏的小說在2025年連載期間，多部短劇便已同步開機甚至殺青。這種同步產出的節奏，徹底顛覆了影視產業的開發週期。

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》。圖/擷取自微博

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀2》。圖/擷取自微博

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀3》。圖/擷取自微博

《別惹太奶奶》。圖/擷取自微博

《我是你們太奶奶，孝子賢孫都跪下》。圖/擷取自微博

《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》。圖/擷取自微博

《我在名門世家當祖宗》。圖/擷取自微博

《我真是你太奶奶》。圖/擷取自微博

《重返十八歲，我真是你太奶奶》。圖/擷取自微博

《團寵太奶振興家業》。圖/擷取自微博