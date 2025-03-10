《似錦》景甜x張晚意 重生復仇雙強戀愛又甜又傻

《似錦》是冬天的柳葉創作的一部古代言情小說，連載於起點中文網，以其豐富的情感與緊湊的情節吸引了大量讀者。2020年3月由青島出版社出版。

落魄貌美貴女 vs 深情黏人皇子 兩世情緣重生復仇爽文

故事講述姜似是家族衰落的伯爺之女，天生嬌艷的她被一叢絢爛的芍藥花引向一個接一個的謎團。她拼盡全力，試圖避免命運的噩夢，甚至幾乎無力去愛上一個人。郁謹是無視禮教的七皇子，一場以選妃為目的的賞梅宴上，他將代表七位王妃候選的七枝綠梅送至她眼前。他告訴她，選擇的方式有千萬種，但他只要一個阿似。

作者冬天的柳葉，閱文集團的人氣作者，擅長描繪立體的角色與扣人心弦的情節。她的作品深受讀者喜愛，代表作包括《嬌鸞》、《妙偶天成》和《韶光慢》。

《似錦》小說。圖/擷取自網路

《似錦》是一部由景甜、張晚意、郭濤、張弛、徐好、白冰可、馬蘇、黃奕等演員主演的古裝劇。該劇改編自冬天的柳葉的同名小說，講述了東平伯府四小姐姜似死於愛人鬱錦手中後，重生並改寫命運的故事。該劇於2025年3月1日播出。

故事講述東平伯府四小姐姜似（景甜 飾）在前世因愛人郁錦（張晚意 飾）之手死亡，重生後開始改寫自己的命運。她勇敢地退婚、智勇雙全地對抗惡毒的嬸嬸，開設香鋪、幫助朋友，並著手調查少女連環失踪案。隨著每一次努力，她一點一點地將悲劇改寫。當姜似與少年將軍郁錦再度相遇，儘管二人心事重重，卻無法避開彼此的牽絆。

在一連串的歷險與智慧較量中，姜似與鬱錦聯手改變了哥哥姜湛的命運，避免了他落水而亡，還解救了姊姊姜依自殺的命運，並揭露了父親被長公主嫁禍斬首的真相。兩人在共同面對困難和挑戰的過程中，姜似對鬱錦的態度悄然改變，並願意再一次與他相愛。最終，兩人攜手守護大周的和平，迎來一世的繁花與幸福。

《似錦》。圖/擷取自微博

關於好評

展現東方美學氛圍：《似錦》成功融入傳統文化，透過細膩的描繪展現古代五禮、焚香掛畫、插花點茶等文人雅趣，營造出濃厚的東方美學氛圍。劇中女子及笄禮的「三加三拜」、士族宴飲的投壺禮儀等細節，均忠實還原歷史禮俗，讓觀眾在觀劇的同時，也能感受到傳統文化的深度與魅力。

服化道的歷史考究：除了禮儀與生活風雅，劇中的服飾設計與場景佈置亦極為講究。服裝在材質、配色、刺繡工藝上忠於歷史，營造出宋代士族的典雅風範。宮苑、書齋、茶樓等場景則透過燈光與道具的細節鋪陳，還原出一幅幅具有時代感的畫面，讓觀眾彷彿置身其中。

劇情緊湊不拖沓：劇情快速且不拖沓，人物性格迅速確立，全員演員表現自然真實。劇中的女性角色跳出傳統宅鬥的「為男人互撕」模式，強調女性自我保護、結盟的力量，賦予故事更深的現代意識。

關於差評

劇情過於套路化：劇情是常見的套路，故事的發展沿用了前世誤會、誤殺、重生、復仇、創業、經商、宅鬥、宮鬥以及先恨後愛等模式，彷彿是在看一部又一部雷同的劇集，無法帶來新鮮感。

景甜變木頭美人：景甜繼《司藤》後再無高光，這次直接退化成「AI演技」。無論是面對劇中親人慘死的情境，還是進入復仇的狀態，景甜的演技都顯得呆板且缺乏情感波動，無法為角色注入更多層次與生命力。

張晚意的謎之微笑：張晚意的古裝造型過於雷同，在《長相思》、《柳舟記》、《錦繡安寧》劇中高馬尾、蜜汁微笑、皺眉三連擊，無論在造型還是演技上都過於單一，難以展現出角色的多樣性，連粉絲都分不清角色差別。

男女主角缺乏CP感：男主角張晚意與女主角景甜之間的愛情氛圍不足，沒有曖昧感，缺乏情感張力，感覺他們更像親戚而非愛侶。如果劇情沒有交代兩人之前有過感情基礎，會讓觀眾感到他們之間的關係單薄。

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博

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《似錦》。圖/擷取自微博

《似錦》。圖/擷取自微博