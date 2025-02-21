《孤獨的美食家》松重豐3/7-9來台 小籠包、酸菜白肉鍋、麵線、火鍋排排站

《電影版孤獨的美食家》松重豐確定再訪台灣 點名想吃「這幾味」

五郎魅力即將席捲全台！熱播13年的國民美食神劇《孤獨的美食家》，這回推出集大成輝煌之作《電影版孤獨的美食家》，即將在3月14日於台灣美味獻映。打從本片上映資訊公開之後，已經引來不少網友期盼，男主角松重豐更也在自己的社群上貼出台灣海報一起宣傳，讓不少網友留言希望他可以再來台灣大啖美食。這也讓電影公司與日方耗時多月密切接洽之後，終於傳來好消息，就是一手包辦全片導演、編劇、主演多職的松重豐，確定將在3月7日至9日進行三天兩夜的訪台行程！

松重豐除了參加記者會與媒體分享拍攝趣事，更將參與多場首映見面會，與粉絲近距離互動，以答謝忠實粉絲們長年對本作的支持。據悉，這是他在2023年訪台拍攝《孤獨的美食家》除夕特別篇後，第六度造訪台灣，預期將引爆粉絲追逐這位「吃播始祖」熱潮！同時，已經品嚐過眾多台灣美食的他，更期盼這次來台灣，可以吃到小籠包、酸菜白肉鍋、火鍋、麵線等好料，並直呼：「真是有太多想吃的了！」

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

「孤獨」魅力即將席捲全台 「五郎」松重豐6度撲台與粉絲同歡

松重豐即將帶著自編、自導、自演新作《電影版孤獨的美食家》再度訪台，讓台日雙方不論電視台、製作公司與經紀公司全都慎重其事，尤其本片是製播本劇的東京電視台，開台60週年紀念作品，更是松重豐的演藝生涯代表作之一，也讓台日雙方自去年11月起，花費三個多月反覆安排，如今終於確認將從3月7日至9日進行三天兩夜的密集行程。

除了松重豐之外，日方還將大陣仗出動8位隨行人員一起來台，並預計在7日一下飛機，稍微休息就將出席記者會跟台灣媒體會面，接下來更將出席多場電影放映與首映見面會，與影迷近距離接觸，分享拍片趣事。

尤其松重豐本身是白髮，在片中則是黑髮造型登場。究竟記者會與首映見面會當天，他會以什麼樣的髮色現身？主辦單位也賣關子，敬請拭目以待！也因為這次停留台灣的時間較為充裕，讓他有更多機會跟粉絲互動，所以電影公司目前正密集籌備首映見面會活動細節，票價及活動資訊將在近期公佈，敬請密切留意發行商「采昌國際多媒體」的Facebook、Instagram、Threads等官方社群資訊發佈。

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

3國美食匯聚《電影版孤獨的美食家》 松重豐「加碼」來台吃好料

《電影版孤獨的美食家》最大特色，就是男主角「五郎」這回不僅在日本吃，更將遠赴法國巴黎、南韓巨濟島等地大啖法、韓料裡，讓觀眾不用出國，就可以透過大銀幕滿足口腹之慾。而劇組也「加碼」，即將在三月飛來台灣宣傳。

松重豐透過經紀公司表示期待之意，直呼好想趕快造訪台灣，感受台灣粉絲們的熱情。尤其距離他在2023年11月來台拍攝《孤獨的美食家》除夕特別篇後，已經時隔一年多沒有吃到台灣道地好料了，所以這回訪台，他也特別期盼能有機會吃到小籠包、酸菜白肉鍋、火鍋、麵線等好料，並直呼：「真是有太多想吃的了！」

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

這部由松重豐自編、自導、自演，並一舉登上日本新片票房冠軍的《電影版孤獨的美食家》，松重豐即將在3月7日至9日訪台宣傳，電影也將在在3月14日於台灣美味獻映。本片劇情描述從事進口雜貨銷售的井之頭五郎（松重豐飾演），是個喜歡在工作之餘到處品嚐美饌的老饕。只要肚子一餓，就會秉持「吃飯皇帝大」的信念，拋下一切直奔周遭的餐廳食堂大快朵頤。

他最愛享受用餐時不被人打擾，細細品嚐料理的美好時光，更愛在內心自言自語品評美食滋味。這回，他接到前女友的女兒——千秋（杏飾演）的委託，前往法國拜訪千秋的祖父一郎（鹽見三省飾演），並要幫助一郎找出童年時曾喝過的湯頭食譜。儘管線索相當稀少，五郎依舊踏上尋找「究極湯頭」的旅程，足跡遍及法國、南韓、長崎和東京。不過在這趟旅程當中，他卻意外捲入到一場更大的風暴當中。欲知最新消息👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際

《電影版孤獨的美食家》。圖/采昌國際