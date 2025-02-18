《好一個乖乖女》10億播放量登頂 霸總語錄成春節短劇爆點

《好一個乖乖女》是一部現代言情網路小說，連載於番茄小說網，目前已完結148個章節，全書約30.9萬字，作者為「我煞費苦心」。

故事從一場婚禮開始，段休冥在那裡初次邂逅了美麗卻看似乖巧的鹿鳴於。她那驚艷的容貌和端莊的舉止使人印象深刻，但卻被迫留在一旁從事畫作。段休冥不由得冷嘲：「無聊的女人。」然而，就在他以為這僅是乏善可陳的畫面時，鹿鳴於卻突然以出人意料的舉動回擊：她毅然自毀自己的畫作，並冷淡地向他拋出邀請，隨後神秘消失在眾人眼前。

這一轉折不僅打破了對她乖巧形象的固有印象，也為整個故事注入了濃厚的懸念與情感張力。讀者在意外與疑惑之間，開始追尋那位既神秘又獨立的「乖乖女」的真實面貌，也期待揭開段休冥與鹿鳴於之間隱藏的故事。

《好一個乖乖女》小說，作者為「我煞費苦心」。圖/擷取自網路

短劇《好一個乖乖女》改編自同名小說，由柯淳、餘茵主演。該劇巧妙融合了感情線與復仇線，傳達出「請務必救自己於這世間水火」的深刻立意。

故事講述鹿家二小姐鹿鳴於，表面看似乖巧柔弱的小白兔，實則腹黑狠心；在歷經鹿家十年的折磨後，她終於設下陷阱反擊，撕下家族虛偽的面具。

男主角休冥作為暗脈少主，心狠手辣，卻在第一眼對鹿鳴於產生了深沉的愛慕。在段休冥的幫助下，鹿鳴於得以逃離鹿家的桎梏，重獲自由，並重現繪畫天才的光芒，最終也逐漸愛上了這位對她充滿信任的伴侶。

《好一個乖乖女》。圖/擷取自網路

《好一個乖乖女》觀看量破10億

《好一個乖乖女》在紅果平台上的總觀看量已突破10億，7天分帳收入也超過百萬人民幣。這部劇帶來的正面效應也極大提升了主演的社群人氣：男主演柯淳的抖音帳號在一週內粉絲激增超過112萬，目前達到307.8萬；而女主演餘茵的抖音粉絲數也迅速攀升至超過103萬。此外，柯淳最新一則與劇集相關的抖音影片點讚破77萬、評論數突破10萬。

在抖音平台上，柯淳的最新一則與《好一個乖乖女》相關的影片點讚數已超77萬，評論數更是突破10萬；餘茵的粉絲數亦已超過110萬。此外，在小紅書上，兩位主演無論是戲裡戲外的互動影片切片，都輕易獲得超過5000萬的點讚，甚至引發粉絲創作二次創作影片，極力安利這部劇集。

而劇中的台詞更是發酵力驚人，小紅書「好一個乖乖女文案」分頁下累積了超過上萬篇筆記，觀眾紛紛分享摘抄和整理的經典台詞，評論區充斥著「台詞朗誦」的熱情。

✏️《好一個乖乖女》部分台詞如下：

★ 我愛她，我要瘋了。

★ 乖巧是最好用的刀。

★ 再利用我一次，我給你鋪路。

★ 我們合作，讓我成為你的底氣。

★ 好一個乖乖女，願你永遠純真如初。

★ 請務必，永遠，拯救自己於水火之中。

★ 鹿鳴野的才華比金錢更耀眼，你記住這句話。

★ 不管是分手還是決裂，麻煩你，鹿二小姐，風光又體面地活著，活給我看。

★ 她以一個人在對抗一座城，她不是西子城的西子，她是妖都的野王，曠野鹿王。

★ 再利用我一次，我給你鋪路，你繼續往上爬，爬到你能爬到的最高點，我受得住。

一部爆款劇總能精準擊中觀眾的「既要、又要、還要」心理。《好一個乖乖女》它集結了霸總寵妻、暗黑系女主角、女性力量、逆襲復仇、雙強CP等高話題度元素，一次性滿足觀眾對甜寵、虐戀、愛情與爽劇的多重期待。

這部劇不僅為女主角開啟「金手指」，讓她從受害者蛻變成復仇女王，劇情節奏更是彷彿開了2倍速，沒有多餘鋪陳，直接進入高能場面，每一集都是反轉、每一場都是名場面，讓觀眾欲罷不能，直呼太上頭！

《好一個乖乖女》。圖/擷取自微博

《好一個乖乖女》。圖/擷取自微博

《好一個乖乖女》。圖/擷取自微博

《好一個乖乖女》。圖/擷取自微博

《好一個乖乖女》。圖/擷取自微博

《好一個乖乖女》。圖/擷取自微博

《好一個乖乖女》。圖/擷取自微博